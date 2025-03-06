7 công ty hàng hải hàng đầu của Na Uy tham dự VietShip 2025

Gian hàng Na Uy chính thức khai mạc sáng 5/3/2025 với sự hiện diện của Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, Bà Hilde Solbakken; Tham tán Thương mại, Giám đốc Phòng thương vụ Innovation Norway, Bà Karin Greve-Isdahl; đại diện 7 công ty đến từ Na Uy Vard, Jotun, DNV, Metizoft, Bergen Engines AS, Brødrene Aa, Brunvoll AS, và các đối tác, cùng khách mời.

Na Uy là quốc gia vận tải biển có bề dày lịch sử lâu đời và hiện đang dẫn đầu xu hướng xanh hóa ngành trong lĩnh vực hàng hải toàn cầu. Cụm công nghiệp hàng hải của Na Uy được coi là một trong những cụm chuyên ngành toàn diện nhất thế giới bao gồm tất cả các chủ thể liên quan như hãng tàu, công ty môi giới, dịch vụ bảo hiểm và tài chính, tổ chức đánh giá phân loại, xưởng đóng tàu, các công ty sản xuất thiết bị tàu biển, giáo dục hàng hải, nghiên cứu và phát triển (R&D) hàng hải, hệ sinh thái nuôi biển toàn diện, các cơ quan quản lý hàng hải, tổ chức sử dụng lao động và các tổ chức phi chính phủ. Nổi tiếng trên thế giới về trình độ chuyên môn cùng các giải pháp hàng hải bền vững, toàn hệ thống cụm hàng hải đang nỗ lực hết mình vì mục tiêu giảm phát thải carbon của ngành.

Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy phát biểu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc gian hàng Na Uy tại VietShip 2025, bà Hilde Solbakken - Đại sứ Na Uy nói: “Chúng tôi rất vui mừng tham gia VietShip năm nay cùng 7 công ty Na Uy là những đại diện tiêu biểu cho cụm công nghiệp hàng hải của Na Uy. Gian hàng Na Uy sẽ là nơi các công ty của chúng tôi giới thiệu các giải pháp và công nghệ hàng hải tiên tiến của mình, đồng thời cũng là nơi để họ trao đổi kiến thức, mở rộng mạng lưới kinh doanh và thảo luận các cơ hội hợp tác tiềm năng với các đối tác trong nước vì mục tiêu phát triển xanh hóa và giảm phát thải khí các bon của ngành hàng hải ở Việt Nam và trên toàn cầu”.

“Là các quốc gia biển, đại dương thực sự kết nối hai nước Na Uy và Việt Nam cũng như thương mại song phương của chúng ta. Hai nước đều là thành viên của IMO và hàng hải xanh sẽ sớm mở ra các cơ hội mới để hai nước và các công ty của chúng ta hợp tác với nhau, qua đó tạo việc làm mới cho các cộng đồng địa phương duyên hải. “Thực hiện hải trình xanh” là mối quan tâm chung của chúng ta, vì vậy tôi hy vọng sẽ có những mối quan hệ đối tác mới giữa các công ty Na Uy và Việt Nam được thiết lập tại VietShip”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương gian hàng Na Uy tại triển lãm

Còn Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Na Uy, bà Karin Greve-Isdahl cho biết, tại VietShip 2025, các công ty Na Uy sẽ cùng nhau kể một câu chuyện về việc mình đã đóng góp như thế nào vào thành công của ngành hàng hải. Đó là câu chuyện về sự phát huy kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn hàng hải, đặt ra những mục tiêu giảm phát thải tham vọng, dẫn đầu hoạt động đóng tàu phát thải thấp và không phát thải trên toàn cầu, thúc đẩy hệ sinh thải hàng hải xanh toàn diện và tham gia hợp tác quốc tế. Xanh, Thông minh, Đổi mới là những đặc điểm khắc họa những giải pháp hàng hải của Na Uy.

Khách tham quan gian hàng Na Uy tại triển lãm

Đến với Gian hàng Na Uy, khách tham quan sẽ được khám phá các triển lãm tương tác, trò chuyện với đại diện của các công ty Na Uy, và tìm hiểu về các giải pháp và sáng kiến tiên tiến của họ. Ngoài ra, các công ty Na Uy cũng sẽ tham gia các hội thảo chuyên ngành và gặp gỡ riêng các công ty có quan tâm.

Trong số 7 công ty Na Uy có mặt tại Gian hàng, Vard, Jotun, DNV, và Metizoft là các công ty đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam, còn Bergen Engines AS, Brødrene Aa và Brunvoll AS là những công ty mới đang bắt đầu quá trình tìm hiểu thị trường Việt Nam.