Xuất khẩu hải sản Na Uy sang Việt Nam tăng mạnh trong năm 2024

Trong năm 2024, Na Uy đã xuất khẩu 2,8 triệu tấn hải sản ra thế giới, đạt tổng giá trị 175,4 tỷ NOK (16,5 tỷ USD). Việt Nam trở thành một trong những thị trường quan trọng với 72.078 tấn hải sản nhập khẩu từ Na Uy, đạt giá trị 2,66 tỷ NOK (252 triệu USD), tăng 20% về giá trị và 16% về sản lượng so với năm trước.

Xuất khẩu cá hồi Na Uy sang Việt Nam vượt 24.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu thụ hải sản Na Uy lớn nhất tại Đông Nam Á. Việt Nam cũng xếp thứ năm trong nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu đối với hải sản Na Uy, với tổng giá trị tăng là 452 triệu NOK (tăng 20%), sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Hà Lan.

Hải sản Na Uy ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng . Ảnh NSC

Đáng chú ý, 97% cá saba Na Uy nhập khẩu vào Việt Nam được sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến và sau đó xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Điều này góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại hải sản toàn cầu. Cụ thể, tổng lượng cá saba Na Uy nhập khẩu đạt 36.200 tấn, trong đó 35.100 tấn được chế biến và tái xuất, còn lại phục vụ tiêu dùng nội địa.

NSC đã thúc đẩy sự tăng trưởng này thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, chiến dịch tiếp thị và hợp tác với các bên liên quan. Trong năm 2024, NSC đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp địa phương nhằm mở rộng nguồn cung hải sản Na Uy cao cấp tại các kênh bán lẻ và dịch vụ ăn uống tại Việt Nam.

"Sự tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu hải sản Na Uy sang Việt Nam phản ánh sự phát triển sôi động của ẩm thực Việt Nam và nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm hải sản cao cấp được khai thác bền vững.” Bà Åshild Nakken, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của NSC, cho biết. “Hơn thế nữa chúng tôi cũng rất vui mừng khi thấy hải sản Na Uy mang thêm nhiều giá trị cho lĩnh vực chế biến và sự phát triển của Việt Nam nhờ việc mở rộng danh mục xuất khẩu, tăng cường tính cạnh tranh và giá trị xuất khẩu, cũng như tạo việc làm và thúc đẩy tiến bộ công nghệ.”

Tháng 3/2025, NSC tham gia Triển lãm Food & Hospitality tại Hà Nội, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà sản xuất hải sản Na Uy và doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, NSC sẽ tổ chức các khóa đào tạo “Học viện Cá hồi Na Uy” tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhằm nâng cao kỹ năng cho các đầu bếp và chuyên gia trong ngành hải sản.

Bà Åshild Nakken tiếp Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken tại triển lãm Food & Hospitality diễn ra từ 18-20/3 vừa qua. Ảnh NSC

NSC cũng đang mở rộng các hoạt động quảng bá thông qua hợp tác với các chuỗi siêu thị, nhà hàng và nền tảng thương mại điện tử để giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với hải sản Na Uy. Với 82,2% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên lựa chọn hải sản có nguồn gốc bền vững, thương hiệu “Seafood from Norway” đảm bảo chất lượng và củng cố uy tín của Na Uy trong cung cấp hải sản đáng tin cậy.

Hải sản Na Uy được đánh giá cao nhờ chất lượng vượt trội, tính bền vững và khả năng ứng dụng đa dạng, trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho ẩm thực Việt. Được đánh bắt từ vùng biển lạnh, trong lành của Na Uy, hải sản Na Uy có kết cấu săn chắc tự nhiên và hương vị đậm đà, giúp nâng tầm các món ăn truyền thống Việt Nam. Giá trị dinh dưỡng cao, giàu axit béo Omega-3, cũng đã góp phần làm tăng sự ưa chuộng của người tiêu dùng Việt Nam có ý thức về sức khỏe.

Cùng với đó, siêu sao bóng đá quốc tế Erling Haaland, đại sứ thương hiệu hải sản Na Uy, tiếp tục đồng hành trong việc quảng bá hải sản Na Uy trên toàn cầu, bao gồm cả thị trường Việt Nam. Tầm ảnh hưởng và lối sống lành mạnh của anh góp phần khuyến khích người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn hải sản Na Uy chất lượng cao.

Khi người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng hải sản Na Uy, NSC sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến nâng cao nhận thức, phát triển quan hệ hợp tác và tăng cường khả năng tiếp cận thông qua các chiến lược đổi mới đồng thời cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm hảo hạng nhất từ vùng biển lạnh, trong lành của Na Uy.