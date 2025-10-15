Xe và phương tiện
Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Thế Kiên

Thế Kiên

22:06 | 15/10/2025
Các hiệp hội ngành ô tô châu Âu đang cảnh báo về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu sau khi Trung Quốc mở rộng hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguồn nguyên liệu sống còn trong sản xuất xe điện, pin và chất bán dẫn.
Ngành công nghiệp ô tô gióng lên hồi chuông cảnh báo khi Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu đất hiếm
Ngành công nghiệp ô tô gióng lên hồi chuông cảnh báo khi Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu đất hiếm. Ảnh minh họa: Getty.

Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo siết chặt quy định xuất khẩu các loại đất hiếm và công nghệ liên quan, với lý do “ngăn chặn việc lạm dụng khoáng sản trong lĩnh vực quân sự và các ngành nhạy cảm”. Bắc Kinh cũng khẳng định “không sợ” một cuộc chiến thương mại với Washington, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể áp thuế 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bất chấp thỏa thuận hồi tháng 7 nhằm đẩy nhanh vận chuyển hàng hóa, các doanh nghiệp ô tô châu Âu vẫn ghi nhận tình trạng gián đoạn đáng kể kể từ khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng hạn chế vào đầu tháng 4.

Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) cho rằng, quy định mới sẽ “gây ra hậu quả sâu rộng đối với hoạt động giao hàng sang Đức và châu Âu”, đặc biệt là trong ngành sản xuất pin và bán dẫn, hai lĩnh vực then chốt của ô tô hiện đại. “Các biện pháp mới của Trung Quốc thậm chí còn nghiêm ngặt hơn trước đây”, đại diện VDA cho biết, đồng thời kêu gọi Brussels và Berlin có hành động mạnh mẽ để tìm giải pháp khả thi.

Neodymium
Nhu cầu về đất hiếm và khoáng sản quan trọng dự kiến ​​sẽ tăng theo cấp số nhân trong những năm tới khi quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch diễn ra nhanh hơn. Ảnh minh họa Neodymium: Getty.

Đất hiếm là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất xe điện, thiết bị điện tử và năng lượng tái tạo. Nhu cầu về loại kim loại này dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân khi thế giới đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng xanh. Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 60% sản lượng đất hiếm toàn cầu, giữ vai trò thống trị gần như tuyệt đối trong chuỗi cung ứng.

Tại châu Âu, Roberto Vavassori, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ý (ANFIA) cảnh báo rằng lượng dự trữ đất hiếm “đang dần cạn kiệt”. Ông cho biết các nhà sản xuất có thể cầm cự trong mùa hè, nhưng “khoảng đệm này giờ không còn nữa”.

Rico Luman, chuyên gia kinh tế cấp cao của ngân hàng ING (Hà Lan), cho rằng Trung Quốc hiện chiếm 90% công suất tinh luyện đất hiếm toàn cầu, một “nút thắt cổ chai” có thể tạo áp lực nghiêm trọng lên chuỗi cung ứng. Dù các kho lưu trữ lớn như Tradium (Đức) vẫn còn tồn hàng, song ông cảnh báo một số nguyên tố có thể sớm rơi vào tình trạng khan hiếm, phụ thuộc nhiều vào kết quả đàm phán sắp tới giữa Trung Quốc và các đối tác phương Tây.

