BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

Hồng Anh

Hồng Anh

22:16 | 10/11/2025
Được biết, ngay sáng 09/11, sau khi showroom BYD NEG Phú Quốc (Số 7, khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) chính thức mở bán mẫu xe mẫu sedan hybrid BYD Seal 5. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm khách hàng, đối tác và người yêu công nghệ xanh đến tham dự.
Ngoài việc được trực tiếp trải nghiệm mẫu xe này, khách tham gia sự kiện còn có cơ hội lái thử mẫu sedan hạng C ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid độc quyền của BYD này. Đây là mẫu xe kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, cho tổng công suất 209 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300Nm, khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,5 giây và di chuyển hơn 1.200km cho mỗi lần sạc đầy, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 0,8 lít/100km.

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5
BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

Bên cạnh hoạt động lái thử, BYD NEG Phú Quốc còn mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn như bốc thăm trúng iPhone 17 dành cho 5 khách hàng đầu tiên đặt cọc Seal 5 trong phiên livestream, cùng nhiều phần quà công nghệ và quà lưu niệm cho người tham dự. Đáng chú ý, ngay trong buổi sáng khai trương, BYD NEG Phú Quốc đã bàn giao hai xe BYD M6 đầu tiên cho khách hàng, cho thấy nhu cầu thực tế với các dòng xe điện và hybrid đang tăng nhanh tại miền Tây.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Hoài Ân - Giám đốc điều hành BYD NEG Phú Quốc chia sẻ: “Phú Quốc là địa phương có tốc độ phát triển du lịch và hạ tầng đô thị nhanh, kéo theo nhu cầu di chuyển tiết kiệm và thân thiện môi trường. Việc BYD Seal 5 được mở bán tại đây không chỉ mang đến lựa chọn mới cho người dân đảo ngọc mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng xe năng lượng sạch tại địa phương”.

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5
Khách tham gia sự kiện còn có cơ hội lái thử mẫu sedan hạng C ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid độc quyền của BYD này

“Sự kiện mở bán Seal 5 không chỉ thể hiện tiềm năng lớn của thị trường năng lượng mới tại đảo ngọc, mà còn khẳng định cam kết của hệ thống BYD NEG trong việc mang công nghệ di chuyển xanh đến gần hơn với người tiêu dùng địa phương. Trong thời gian tới, showroom sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình lái thử và trải nghiệm thực tế để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về lợi ích của xe hybrid”, đại diện BYD Phú Quốc cho biết thêm.

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5
BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

Không gian nội thất sang trọng, tiện nghi của BYD Seal 5

Khách hàng quan tâm có thể đăng ký lái thử hoặc đặt cọc các dòng xe BYD tại website: https://bydneg.vn hoặc liên hệ hotline: 0833 999 000.

