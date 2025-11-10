Chuyển đổi số
HCLTech củng cố cam kết phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam tại SEMIEXPO 2025

13:20 | 10/11/2025
HCLTech, tập đoàn công nghệ toàn cầu đến từ Ấn Độ, khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn khi tài trợ và tham gia Triển lãm SEMIEXPO Vietnam 2025 với chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam”, diễn ra ngày 7–8/11 tại Hà Nội.
Diễn ra tại Hà Nội, SEMIEXPO Vietnam 2025 quy tụ các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong khu vực và quốc tế, nhằm thúc đẩy vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành bán dẫn. Việc HCLTech tham gia sự kiện lần này một lần nữa khẳng định cam kết dài hạn của công ty trong việc đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa định hướng phát triển ở cả hai lĩnh vực: thiết kế và sản xuất vi mạch.

HCLTech là một trong những nhà tài trợ tại SEMIEXPO Vietnam 2025.

Tại sự kiện, HCLTech giới thiệu các giải pháp kỹ thuật “từ thiết kế đến sản xuất” tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến hỗ trợ Việt Nam phát triển toàn diện cả hai mảng: thiết kế vi mạch và sản xuất bán dẫn.

Việc tham gia SEMIEXPO 2025 thể hiện chiến lược của HCLTech trong việc mở rộng hiện diện tại Việt Nam và khu vực ASEAN – nơi được xem là điểm đến chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành bán dẫn.

Khách tham quan gian hàng của HCLTech được trải nghiệm các bản demo trực tiếp về hệ thống kiểm tra tự động (ATE), bo mạch tham chiếu, bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) và các khung AI, cùng các buổi trao đổi kỹ thuật 1:1, chia sẻ tình huống thực tế, thông tin về tuyển dụng cũng như hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam. HCLTech cũng trình bày những hiểu biết sâu sắc về dấu ấn toàn cầu của công ty và chiến lược tại Việt Nam.

Ông Sanjay Gupta, Phó Chủ tịch khu vực Bắc Á tại HCLTech, chia sẻ: “Là đối tác kỹ thuật bán dẫn toàn diện lớn nhất, HCLTech cung cấp các dịch vụ từ khâu đặc tả đến silicon thương mại hóa và các nền tảng có khả năng mở rộng cho AI, HPC, 5G, ô tô và IoT công nghiệp. Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, chúng tôi giúp khách hàng đẩy nhanh đổi mới nhờ chuyên môn sâu, mô hình tương tác khác biệt và các khoản đầu tư hữu cơ và vô cơ bền vững - giúp họ liên tục mở rộng giới hạn về hiệu suất, hiệu quả, bảo mật và tính bền vững.”

Bên cạnh định hướng kỹ thuật, HCLTech dự định tập trung vào lộ trình mở rộng năng lực kiểm định và thử nghiệm tại Việt Nam. Điều này bao gồm việc tận dụng các nền tảng độc quyền để phát hiện bất thường, chẩn đoán từ xa và phân tích vòng đời carbon - tích hợp yếu tố bền vững và tốc độ vào mọi giai đoạn phát triển silicon.

Sự hiện diện của HCLTech tại Việt Nam gắn liền với chiến lược phát triển bán dẫn của công ty tại khu vực ASEAN và Bắc Á. Kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 2021, công ty đã đưa các đội ngũ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tham gia vào các dự án toàn cầu, phục vụ khách hàng trong lĩnh vực ô tô, viễn thông, HPC và công nghiệp trong khu vực.

Việt Nam được HCLTech xác định là trung tâm chiến lược nhờ nguồn nhân lực chất lượng, vị trí địa lý thuận lợi gần các thị trường bán dẫn hàng đầu, và sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ cho phát triển công nghệ. Bên cạnh các trung tâm dịch vụ, HCLTech còn tích cực đào tạo nguồn nhân lực địa phương thông qua hợp tác với các trường đại học tập trung vào chương trình thực tập ngành bán dẫn (VLSI), và các dự án ​​R&D chung.

Chương trình giáo dục trọng điểm của công ty bao gồm bộ giáo trình bán dẫn bằng tiếng Việt, được phát triển cùng các trường đại học trong nước nhằm nhanh chóng nâng cao chuyên môn trong các lĩnh vực như xác minh thiết kế, kiểm thử ATE và tự động hóa nhà máy sản xuất.

HCLTech hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam để cung cấp chương trình đào tạo VLSI, cũng như phát triển chương trình giảng dạy trực tuyến bằng tiếng Việt, nhằm nhanh chóng nâng cao năng lực cho các kỹ sư. Công ty cũng điều hành các chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp và học viện, các chương trình thực tập và các dự án nghiên cứu chung tập trung vào xác minh, ATE, tự động hóa nhà máy và phần mềm nền tảng - góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành bán dẫn Việt Nam.

Thông qua việc tích hợp sâu vào hệ sinh thái bán dẫn trong nước, HCLTech hướng tới hỗ trợ lộ trình phát triển dài hạn của Việt Nam: từ thiết kế chipset, kỹ thuật thiết bị, đến đóng gói, kiểm định và chiến lược thương mại hóa nội địa.

HCLTech là công ty công nghệ toàn cầu với hơn 226.600 nhân viên tại 60 quốc gia, cung cấp các giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật, điện toán đám mây và AI, thông qua danh mục đa dạng các dịch vụ và sản phẩm công nghệ.

Công ty là đối tác của nhiều khách hàng trong đa dạng lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Dịch vụ Tài chính, Sản xuất, Khoa học Đời sống và Chăm sóc Sức khỏe, Công nghệ cao, Bán dẫn, Viễn thông và Truyền thông, Bán lẻ và Hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) và Dịch vụ Công. Doanh thu hợp nhất trong 12 tháng tính đến tháng 9 năm 2025 đạt 14,2 tỷ đô la.
