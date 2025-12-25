Chuyển động số
Hà Nội sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết 57 và ra mắt Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo

La Giang

18:06 | 25/12/2025
Ngày 25/12, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tổ chức Lễ công bố Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB).
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 126 xã, phường và có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị và hành động của Thành phố trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển then chốt. Sự kiện cũng là dịp khơi dậy, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Thủ đô, chung tay phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, các sở, ngành, địa phương và đội ngũ chuyên gia tham gia Ban Chỉ đạo 57 thành phố, phải xác định đúng và trúng các khâu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thủ đô. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một cấp mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội , sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, từ thành phố đến cơ sở và đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Năm 2025, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu cả nước về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Hà Nội đứng đầu cả nước, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 25,2%. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không ngừng mở rộng với 207 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 12 startup được hỗ trợ trực tiếp. Nhiều hoạt động đào tạo, truyền thông về văn hóa khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong cộng đồng...

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Tại Hội nghị, Hà Nội cũng đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Seoul, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Chương trình cũng công bố hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa 3 dự án khoa học – công nghệ tiêu biểu, hỗ trợ của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội cho 9 dự án khởi nghiệp khoa học công nghệ từ các Đại học, Học viện cùng các chính sách hỗ trợ đối với những sản phẩm khoa học công nghệ và chuyển đổi số có giá trị thực tiễn cao.

Tại chương trình, Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) chính thức được công bố, với trụ sở chính đặt tại số 46 Trần Hưng Đạo và hệ thống các trung tâm, hub vệ tinh phân bố tại nhiều khu vực trọng điểm của Thành phố. HiHUB (với 07 thành viên: Cung Thanh niên, 46 Trần Hưng Đạo, Đại học Bách Khoa, TASECO Ngoại giao đoàn, Elcom, Trụ sở Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội và Upgen) bao gồm các không gian đổi mới sáng tạo, phòng Lab dùng chung, nhà điều hành thông minh, cung cấp các hỗ trợ không gian làm việc chung, hosting miễn phí, dịch vụ kế toán - thuế - pháp lý dùng chung cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Không gian bên ngoài sự kiện.

Cũng tại chương trình, Liên minh Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội cũng đã chính thức được ra mắt với sự tham gia của Thành phố Hà Nội cùng 6 đối tác là các Tập đoàn, doanh nghiệp, Quỹ đầu tư mạo hiểm, với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên tới 1200 tỉ đồng. Đây là Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Thủ đô và toàn quốc.

Với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Le Delta , Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Cà phê Eapok, bên lề sự kiện còn bố trí không gian triển lãm công nghệ đổi mới sáng tạo, trưng bày các giải pháp công nghệ tiên tiến như Nền tảng bản đồ số NDAMaps, Mạng lưới Chuyển đổi kép GreenHUB, Ví định danh phi tập trung 1HUB và các sản phẩm xác thực, truy xuất nguồn gốc NDATrace, NDAChain cùng các nền tảng chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những hoạt động này góp phần mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động, thể hiện rõ tinh thần “đổi mới sáng tạo vì cộng đồng”.

