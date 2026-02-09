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DroidUp Moya: Robot hình người có thân nhiệt và biểu cảm giống như người thật

Thành Biên

Thành Biên

21:52 | 09/02/2026
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Công ty công nghệ DroidUp (Trung Quốc) chính thức giới thiệu Moya, mẫu robot được mô tả là robot trí tuệ nhân tạo hiện thân mô phỏng sinh học toàn diện đầu tiên trên thế giới.
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Sự kiện ra mắt robot Moya của Công ty công nghệ DroidUp diễn ra tại Thượng Hải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới công nghệ quốc tế, đồng thời khơi dậy nhiều tranh luận về ranh giới giữa con người và máy móc trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Theo thông tin công bố từ DroidUp và ghi nhận của South China Morning Post (SCMP), Moya được thiết kế nhằm mô phỏng con người không chỉ ở hình dáng bên ngoài mà còn ở các đặc điểm sinh học và hành vi tương tác.

Robot có chiều cao 1,65 m, trọng lượng khoảng 32 kg, tỷ lệ cơ thể tương đương một người trưởng thành. Đây là thông số được các kỹ sư DroidUp tính toán nhằm đảm bảo sự cân đối trong vận động và tương tác trực tiếp với con người.

Robot Moya với vẻ ngoài giống người thật.
Robot Moya với vẻ ngoài giống người thật

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của Moya so với phần lớn robot nhân hình hiện nay nằm ở lớp da silicone đặc biệt. Lớp da này được tích hợp hệ thống kiểm soát nhiệt độ, cho phép duy trì mức nhiệt từ 32 đến 36 độ C, tương đương thân nhiệt của con người. Theo DroidUp, yếu tố này được phát triển nhằm tạo ra cảm giác tiếp xúc tự nhiên, giảm sự “lạnh lẽo” vốn thường gắn liền với các cỗ máy.

Không dừng lại ở mô phỏng hình thể, Moya được phát triển theo triết lý “trí tuệ nhân tạo hiện thân” (embodied AI). Khái niệm này nhấn mạnh việc AI không chỉ tồn tại dưới dạng thuật toán xử lý dữ liệu mà còn có khả năng nhận thức, phản ứng và học hỏi thông qua tương tác trực tiếp với môi trường vật lý.

Trong các đoạn video do SCMP chia sẻ, Moya có thể mỉm cười, gật đầu, thay đổi ánh nhìn và phản ứng theo hành động của người đối diện.

Khả năng giao tiếp bằng mắt là khả năng nổi bật nhất của Moya
Khả năng giao tiếp bằng mắt là khả năng nổi bật nhất của Moya

Khả năng giao tiếp bằng mắt được xem là một trong những yếu tố công nghệ quan trọng nhất của Moya. Hệ thống camera và cảm biến đặt trong mắt cho phép robot duy trì eye contact, yếu tố then chốt trong giao tiếp giữa con người. Bên cạnh đó, DroidUp cho biết Moya có thể tái hiện các “vi biểu cảm” trên khuôn mặt, bao gồm những thay đổi rất nhỏ ở cơ mặt thể hiện cảm xúc như đồng tình, do dự hay chú ý. Đây là khả năng hiếm thấy ở các robot thương mại hiện nay.

Về khả năng vận động, DroidUp tuyên bố dáng đi của Moya được mô phỏng với độ chính xác lên tới 92% so với dáng đi tự nhiên của con người. Điều này giúp robot duy trì sự ổn định khi di chuyển, đồng thời hạn chế cảm giác máy móc trong các chuyển động cơ bản.

Theo một số báo cáo từ RoboHorizon, nền tảng cơ khí của Moya được xây dựng trên khung gầm có tên “Walker 3”, với thiết kế mô-đun cho phép thay đổi lớp vỏ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến hệ thống vận hành cốt lõi.

Tên gọi “Walker 3” cũng gây ra không ít nhầm lẫn, khi trùng với dòng robot Walker của hãng UBTECH. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về mối quan hệ hợp tác hay chia sẻ công nghệ giữa DroidUp và UBTECH.

Dáng đi của Moya được mô phỏng giống với con người tới 92%
Dáng đi của Moya được mô phỏng giống với con người tới 92%

Sự xuất hiện của Moya đã nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những ý kiến đánh giá cao bước tiến công nghệ, không ít người dùng bày tỏ cảm giác bất an trước mức độ chân thực của robot.

Hiện tượng này được giới nghiên cứu gọi là “thung lũng kỳ lạ” (uncanny valley), trạng thái tâm lý khi con người cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi trước các thực thể nhân tạo có hình dáng gần giống người thật nhưng chưa đạt đến mức tự nhiên hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, chính sự kết hợp giữa làn da ấm, biểu cảm khuôn mặt và giao tiếp bằng mắt khiến Moya trở thành ví dụ điển hình cho thách thức của “thung lũng kỳ lạ”. DroidUp cho biết họ lựa chọn hướng đi khó khăn này nhằm từng bước vượt qua rào cản tâm lý, thay vì cố tình né tránh bằng các thiết kế robot mang phong cách hoạt hình hoặc công nghiệp.

Không ít người bày tỏ cảm giác bất an trước mức độ chân thực của robot Moya
Không ít người bày tỏ cảm giác bất an trước mức độ chân thực của robot Moya

Về định hướng sản phẩm, DroidUp không xem Moya là một robot công nghiệp hay thiết bị trình diễn công nghệ. Công ty định vị sản phẩm này cho các lĩnh vực đòi hỏi mức độ tương tác cao như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dịch vụ và hỗ trợ người cao tuổi. Trong những môi trường này, khả năng nhận diện cảm xúc, giao tiếp bằng mắt và phản hồi linh hoạt được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp tạo cảm giác tin cậy và dễ tiếp cận.

Theo kế hoạch, Moya sẽ được thương mại hóa vào cuối năm 2026. Mức giá dự kiến để sở hữu robot này vào khoảng 1,2 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 500 triệu đồng. DroidUp cho biết giá bán cuối cùng và phạm vi phân phối vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, song Moya sẽ hướng tới nhóm khách hàng tổ chức và các đơn vị dịch vụ chuyên biệt trong giai đoạn đầu.

Dù còn nhiều câu hỏi xoay quanh tính ứng dụng thực tế và khả năng chấp nhận của xã hội, Moya được xem là một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển robot mô phỏng sinh học. Sự ra đời của robot này cho thấy trí tuệ nhân tạo đang tiến gần hơn tới việc hiện diện như một “thực thể vật lý” trong đời sống con người, thay vì chỉ tồn tại trên các nền tảng số.

Trong bối cảnh cuộc đua AI và robot nhân hình ngày càng gay gắt, Moya không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là phép thử quan trọng đối với cách con người sẵn sàng tiếp nhận những cỗ máy có diện mạo và hành vi ngày càng giống chính mình.

Moya DroidUp robot Robot hình người có thân nhiệt biểu cảm hệt như người thật AI công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

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IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

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Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

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Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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