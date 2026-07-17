Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

VAIC 2026 chính thức khởi động, quy tụ hơn 300 đội thi phát triển AI-native

Hậu Thạch

Hậu Thạch

12:38 | 17/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sáng 17/7 tại Hà Nội, Chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) chính thức khai mạc, quy tụ hơn 300 đội thi bước vào vòng chung kết Hackathon kéo dài 48 giờ liên tục. Không chỉ là sân chơi công nghệ quy mô lớn, VAIC 2026 còn được kỳ vọng trở thành bệ phóng phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm AI "Make in Vietnam", góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
FPT mang hệ sinh thái an ninh mạng AI thuần Việt đến Vietnam Security Summit 2026 Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh
Chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026)
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026).

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo, chuyên gia trong nước và quốc tế: Ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC); Ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội; Bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Meta; TS. Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập kiêm CEO AI for Vietnam Foundation; Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB; Đại diện Tập đoàn FPT cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia AI, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

VAIC 2026 - Bệ phóng phát triển hệ sinh thái AI Việt Nam

Diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 tại Tòa nhà FPT (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Vietnam AI Innovation Challenge 2026 là giải đấu Hackathon phát triển ứng dụng AI-native nằm trong khuôn khổ Vietnam Innovation Challenge 2026, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, AI for Vietnam Foundation, Tập đoàn FPT, Ngân hàng SHB và Đại học Duy Tân đồng tổ chức.

Khác với nhiều cuộc thi lập trình truyền thống, VAIC được xây dựng như một chương trình phát triển nhân tài AI toàn diện, kết hợp đào tạo chuyên sâu, cố vấn kỹ thuật, phát triển sản phẩm thực chiến và kết nối doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những ý tưởng xuất sắc mà còn tạo điều kiện để các nhóm phát triển hoàn thiện sản phẩm có khả năng thương mại hóa, góp phần hình thành thế hệ kỹ sư AI làm chủ công nghệ cốt lõi.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu khai mạc.
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam được NIC và Meta đồng tổ chức thường niên từ năm 2022 và đến nay đã bước sang năm thứ năm. Chương trình đã được Cổng Thông tin Nhà Trắng (Hoa Kỳ) ghi nhận là hoạt động tiêu biểu trong hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo ông Huy, trong thời gian tới, NIC sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, đánh giá AI đang mở ra dư địa hợp tác rất lớn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ông cho rằng việc kết nối các trường đại học, doanh nghiệp và mạng lưới chuyên gia quốc tế sẽ giúp các tài năng trẻ Việt Nam tiếp cận những xu hướng công nghệ tiên tiến, từng bước hội nhập sâu hơn vào hệ sinh thái AI toàn cầu. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Tập đoàn Meta.
Bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Tập đoàn Meta.

Đại diện Meta, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, khẳng định Meta tin rằng tương lai thuộc về những người trẻ được trao cơ hội tiếp cận công nghệ. Theo bà, Vietnam AI Innovation Challenge là minh chứng rõ nét cho mô hình hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng nhà phát triển nhằm chuyển những công cụ AI thành các giải pháp giải quyết những bài toán thực tiễn của cuộc sống, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam.

Ở góc độ cộng đồng AI, TS. Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập kiêm CEO AI for Vietnam Foundation, nhấn mạnh AI là cơ hội hiếm có để Việt Nam bứt phá trên bản đồ công nghệ thế giới.

TS. Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập kiêm CEO AI for Vietnam Foundation.
TS. Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập kiêm CEO AI for Vietnam Foundation.

"AI là cơ hội trăm năm có một cho Việt Nam. Lần đầu tiên trong một cuộc chơi, chúng ta có cùng một điểm xuất phát với thế giới. Đây là thời điểm vàng để người Việt làm chủ AI, xây dựng những sản phẩm toàn cầu", ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, VAIC 2026 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng công nghệ, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo AI bền vững, tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hơn 300 đội thi chinh phục các bài toán AI từ doanh nghiệp

Theo Ban tổ chức, tính đến ngày 9/7/2026, VAIC 2026 đã ghi nhận gần 2.500 lượt đăng ký, hình thành hơn 300 đội thi với sự tham gia của lập trình viên, kỹ sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu và sinh viên đến từ nhiều địa phương trong nước cũng như một số quốc gia khác.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Khương, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security (QACI), Tập đoàn FPT cho biết, doanh nghiệp tham gia VAIC 2026 với vai trò đối tác công nghệ, cung cấp hạ tầng tổ chức, nền tảng điện toán hiệu năng cao và tài nguyên từ FPT AI Factory nhằm hỗ trợ các đội thi phát triển, thử nghiệm và tối ưu sản phẩm AI-native. Theo FPT, mục tiêu của sự đồng hành là góp phần thu hẹp khoảng cách từ "biết về AI" đến "làm ra sản phẩm AI", từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư làm chủ công nghệ lõi và phát triển các giải pháp "Make in Vietnam".

Tiến sĩ Nguyễn Duy Khương, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security (QACI), Tập đoàn FPT.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Khương, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security (QACI), Tập đoàn FPT.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết, các đội thi đã trải qua chương trình Bootcamp kéo dài 5 tuần với các khóa đào tạo miễn phí do đội ngũ chuyên gia đến từ Google Research, Đại học Stanford, NVIDIA và Meta trực tiếp hướng dẫn. Sau đó là chuỗi UniTour được tổ chức tại FPT Polytechnic Đồng Nai, Đại học Phenikaa, Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), VinUniversity và Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến cộng đồng sinh viên.

Trong vòng chung kết kéo dài 48 giờ liên tục, các đội sẽ phát triển, tối ưu hóa mã nguồn, huấn luyện mô hình và hoàn thiện sản phẩm trên dữ liệu thực dưới áp lực về thời gian tương tự môi trường làm việc tại doanh nghiệp công nghệ.

Đáng chú ý, toàn bộ đề bài năm nay đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tập trung vào tám nhóm lĩnh vực gồm tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, dịch vụ công thông minh, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp SME và phòng chống thiên tai.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) mang đến ba bài toán lớn về tối ưu quy hoạch khu công nghiệp bằng AI (Generative Design), xây dựng Digital Twin cho hệ thống năng lượng nhằm tối ưu vận hành điện mặt trời và lưu trữ, đồng thời ứng dụng AI điều khiển thông minh trạm xử lý nước thải tập trung.

Trong khi đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đưa ra bài toán ứng dụng AI trong tối ưu cắt ghép chặng tàu, xây dựng cơ chế giá vé linh hoạt và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách. Đây đều là những bài toán gắn trực tiếp với nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và có khả năng triển khai vào thực tế nếu các đội thi phát triển thành công.

ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB.
Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB.

Đại diện Ngân hàng SHB, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, cho biết SHB đồng hành với chương trình không chỉ với vai trò Nhà tài trợ Kim cương mà còn trực tiếp đưa những bài toán thực tế của ngành tài chính - ngân hàng vào cuộc thi. Theo ông, việc để các đội thi giải quyết các bài toán vận hành, quản trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng AI sẽ góp phần hiện thực hóa tinh thần "AI for Everyone", rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu công nghệ và nhu cầu ứng dụng trong doanh nghiệp.

Bên cạnh hệ thống đề bài chất lượng, cuộc thi còn quy tụ hội đồng giám khảo và cố vấn là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI như GS.TSKH Hồ Tú Bảo, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Dr. William Tjhi (AI Singapore), PGS.TS Sonny Vũ (Đại học Lund, Thụy Điển), TS. Nguyễn Cẩm Tú (Đại học Nam Kinh), cùng nhiều chuyên gia đến từ McKinsey, VinUniversity và các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Theo Ban tổ chức, sự tham gia của đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm sẽ giúp các đội thi không chỉ hoàn thiện sản phẩm về mặt kỹ thuật mà còn nâng cao tư duy phát triển sản phẩm, khả năng thương mại hóa và gọi vốn sau cuộc thi.

Mở rộng cơ hội quốc tế, Việt Nam lần đầu phát động Olympic AI toàn cầu

Một trong những điểm nhấn của VAIC 2026 là tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2,1 tỷ đồng, bao gồm giải Nhất trị giá 10.000 USD, giải Nhì 5.000 USD, giải Ba 1.000 USD cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngoài các giải thưởng chung cuộc, Ban tổ chức còn trao nhiều giải chuyên đề như Meta PyTorch Award, SHB Best Banking & Finance Solution Award, AI Singapore Award, FPT Award, Vbee Track Award, AI Guru Scholarship Award... nhằm khuyến khích các giải pháp có tính ứng dụng cao ở từng lĩnh vực.

Theo Ban tổ chức, giá trị lớn nhất của VAIC không chỉ nằm ở tiền thưởng mà còn ở hệ sinh thái hỗ trợ sau cuộc thi. Những đội đạt thành tích cao sẽ có cơ hội tham gia chương trình nghiên cứu AI tại Thụy Điển, hợp tác với AI Singapore tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), tham dự vòng chung kết Vietnam AI Stars tại Silicon Valley (Hoa Kỳ), tiếp cận cơ hội tuyển dụng tại SHB và FPT cũng như kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư trong hệ sinh thái của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Theo Ban tổ chức, giá trị lớn nhất của VAIC không chỉ nằm ở tiền thưởng mà còn ở hệ sinh thái hỗ trợ sau cuộc thi.
Theo Ban tổ chức, giá trị lớn nhất của VAIC không chỉ nằm ở tiền thưởng mà còn ở hệ sinh thái hỗ trợ sau cuộc thi.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng UNESCO, RIVA và các đối tác quốc tế đã chính thức phát động Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027 (International Artificial Intelligence Olympiad – IAIO 2027).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, hướng tới học sinh trung học phổ thông, sinh viên và cộng đồng AI toàn cầu. Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện năng lực tổ chức của Việt Nam cũng như khẳng định vị thế ngày càng cao của quốc gia trong hệ sinh thái AI khu vực và thế giới.

Với quy mô ngày càng mở rộng, sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ lớn, các cơ quan quản lý, trường đại học và mạng lưới chuyên gia quốc tế, Vietnam AI Innovation Challenge 2026 không chỉ là một cuộc thi công nghệ mà đang từng bước trở thành nền tảng kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và thị trường. Qua đó, chương trình góp phần tạo dựng nguồn nhân lực AI chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa các sản phẩm AI "Make in Vietnam" tiến gần hơn tới thị trường khu vực và toàn cầu.

VAIC 2026 nhân lực AI chất lượng cao Nghị quyết số 57-NQ/TW Trí tuệ nhân tạo đổi mới sáng tạo Chuyển đổi số quốc gia

Bài liên quan

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Thể chế khoa học, công nghệ phải tạo động lực mới cho tăng trưởng

Thể chế khoa học, công nghệ phải tạo động lực mới cho tăng trưởng

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Có thể bạn quan tâm

VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

Công nghiệp 4.0
Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026), khai mạc sáng 16/7 tại Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo bộ ngành cùng chuyên gia trong nước và quốc tế bàn về hướng đi cho tự động hóa thông minh trong kỷ nguyên số.
Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI

Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI

Chuyển đổi số
Kế hoạch chuyển đổi số Hưng Yên giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu chính quyền số vận hành hoàn toàn trên nền dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số chiếm 30% GRDP, phủ sóng 5G toàn dân vào năm 2030.
ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

Đổi mới sáng tạo
Từ ngày 30/7 đến 1/8/2026, Triển lãm Quốc tế Robot và Nhà máy Thông minh Việt Nam (ROBOTEX 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa nhằm nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

Fintech
Ngày 14/7/2026, tại Tokyo, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) và Ủy ban Chứng khoán và Giám sát Giao dịch Nhật Bản (SESC).
Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền

Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền

Fintech
Sáng 14/7, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi ba đạo luật ngành ngân hàng, bổ sung trách nhiệm phòng, chống rửa tiền với tài sản mã hóa.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

33°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
33°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
32°C
Khánh Hòa

35°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
37°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
40°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
38°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
40°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
38°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
40°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
38°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
41°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
37°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
39°C
Nghệ An

30°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
32°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
36°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
38°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
38°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
36°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
39°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
39°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
38°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
39°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
38°C
Hà Giang

33°C

Cảm giác: 40°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
Hải Phòng

32°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 ▼14550K 0 ▼14850K
Kim TT/AVPL 0 ▼14350K 0 ▼14750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - ▼14350K - ▼14750K
Nguyên Liệu 99.99 0 ▼13200K 0 ▼13400K
Nguyên Liệu 99.9 0 ▼13150K 0 ▼13350K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼150700K -142,000 ▼156200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 17/07/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Cập nhật: 17/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 ▼120K 14,490 ▼120K
Trang sức 99.99 13,800 ▼120K 14,500 ▼120K
Cập nhật: 17/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼16K 14,662 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼16K 14,663 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼16K 1,456 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼16K 1,457 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▼21K 1,436 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▼1584K 142,178 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▼1200K 107,861 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▼1088K 97,808 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▼976K 87,755 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲66576K 83,877 ▲75396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▼667K 60,037 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cập nhật: 17/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17807 18081 18656
CAD 18188 18464 19079
CHF 31846 32227 32872
CNY 0 3837 3930
EUR 29431 29652 30726
GBP 34572 34964 35894
HKD 0 3221 3422
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15025 15609
SGD 19823 20104 20671
THB 697 760 814
USD (1,2) 26010 0 0
USD (5,10,20) 26051 0 0
USD (50,100) 26080 26094 26453
Cập nhật: 17/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,060 26,060 26,440
USD(1-2-5) 25,018 - -
USD(10-20) 25,018 - -
EUR 29,530 29,554 30,965
JPY 157.17 157.45 166.95
GBP 34,735 34,829 36,039
AUD 18,031 18,096 18,777
CAD 18,356 18,415 19,094
CHF 32,068 32,168 33,115
SGD 19,918 19,980 20,765
CNY - 3,801 3,946
HKD 3,280 3,290 3,428
KRW 16.38 17.08 18.58
THB 745.12 754.32 807.55
NZD 15,014 15,153 15,601
SEK - 2,674 2,769
DKK - 3,950 4,089
NOK - 2,666 2,765
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,008.13 - 6,782.2
TWD 734.41 - 889.63
SAR - 6,868.07 7,238.02
KWD - 83,059 88,370
Cập nhật: 17/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,040 26,060 26,440
EUR 29,491 29,609 30,802
GBP 34,757 34,897 35,931
HKD 3,280 3,293 3,410
CHF 31,928 32,056 32,987
JPY 157.56 158.19 166.09
AUD 18,029 18,101 18,698
SGD 19,996 20,076 20,666
THB 762 765 801
CAD 18,372 18,446 19,026
NZD 15,106 15,651
KRW 17.01 18.85
Cập nhật: 17/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26085 26085 26445
AUD 17986 18086 19011
CAD 18356 18456 19470
CHF 32054 32084 33666
CNY 3815.3 3840.3 3975.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29589 29619 31345
GBP 34861 34911 36668
HKD 0 3355 0
JPY 158.18 158.68 169.22
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15123 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19965 20095 20816
THB 0 725.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14360000 14360000 14660000
SBJ 13000000 13000000 14660000
Cập nhật: 17/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,087 26,137 26,450
USD20 26,087 26,137 26,450
USD1 26,087 26,137 26,450
AUD 18,025 18,125 19,232
EUR 29,378 29,478 31,134
CAD 18,298 18,398 19,705
SGD 20,035 20,185 20,800
JPY 158.68 160.18 165.75
GBP 34,747 34,897 35,959
XAU 14,358,000 0 14,662,000
CNY 0 3,725 0
THB 0 761 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 17/07/2026 14:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
VAIC 2026 chính thức khởi động, quy tụ hơn 300 đội thi phát triển AI-native

VAIC 2026 chính thức khởi động, quy tụ hơn 300 đội thi phát triển AI-native

Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Rác vũ trụ là

Rác vũ trụ là 'bãi mìn tiềm tàng' đe dọa vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Đấu thầu qua mạng 2026: ai nắm dữ liệu, người đó nắm lợi thế

Đấu thầu qua mạng 2026: ai nắm dữ liệu, người đó nắm lợi thế

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng

Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Đấu thầu qua mạng 2026: ai nắm dữ liệu, người đó nắm lợi thế

Đấu thầu qua mạng 2026: ai nắm dữ liệu, người đó nắm lợi thế

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Startup agritech Rize huy động 31 triệu USD để mở rộng canh tác lúa bền vững tại Đông Nam Á

Startup agritech Rize huy động 31 triệu USD để mở rộng canh tác lúa bền vững tại Đông Nam Á

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline