FPT mang hệ sinh thái an ninh mạng AI thuần Việt đến Vietnam Security Summit 2026

Gian hàng FPT tại triển lãm công nghệ Vietnam Security Summit 2026 trưng bày trực tiếp giao diện hệ thống AISOC

Tập đoàn FPT đưa đến triển lãm lần này hai giải pháp trọng tâm trong chiến lược làm chủ công nghệ an ninh mạng của tập đoàn. Giải pháp đầu tiên là FPT.EagleEye, bộ công cụ bảo mật toàn diện tích hợp trí tuệ nhân tạo để giám sát, phát hiện và ứng cứu sự cố theo thời gian thực, với cam kết đưa tỷ lệ điểm mù giám sát trong toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức xuống mức 0%. Giải pháp thứ hai là FPT.eID, hệ thống định danh điện tử đạt chuẩn ISO 30107-3 Level 1, hỗ trợ tổ chức xác thực danh tính người dùng và chống giả mạo ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hai giải pháp "made by FPT" hoạt động trong một hệ sinh thái thống nhất, cho phép các tổ chức vừa kiểm soát chặt chẽ danh tính người dùng từ đầu vào, vừa giám sát liên tục toàn bộ luồng dữ liệu bên trong hệ thống, từ đó đảm bảo 0% dữ liệu rời khỏi phạm vi tổ chức ngoài kiểm soát.

AISOC và hơn 400 playbook tự động hóa ứng phó sự cố

Hệ thống AISOC, trung tâm vận hành an ninh mạng tích hợp trí tuệ nhân tạo với kho hơn 400 playbook xử lý sự cố tự động, là điểm dừng chân đông nhất tại gian hàng FPT trong suốt thời gian triển lãm. Đây là tập hợp các kịch bản ứng phó được lập trình sẵn, cho phép hệ thống tự động nhận diện loại tấn công, kích hoạt quy trình phản ứng phù hợp và cô lập mối đe dọa mà không cần chờ chuyên gia can thiệp thủ công trong từng bước.

Đại diện FPT giới thiệu giải pháp định danh điện tử FPT.eID tích hợp trí tuệ nhân tạo chống giả mạo đạt chuẩn ISO 30107-3 Level 1 cho các đại biểu tham quan gian hàng

Trong bối cảnh thiếu chuyên gia an toàn thông tin được nhiều diễn giả nêu ra tại hội thảo cùng ngày, hướng tiếp cận tự động hóa quy trình ứng phó của FPT thông qua AISOC đặt ra câu hỏi thực tiễn về khả năng giúp các tổ chức vừa và nhỏ vận hành năng lực bảo mật hiệu quả dù thiếu nhân lực chuyên sâu. FPT cho biết hệ thống hiện đồng hành cùng nhiều bộ, ban, ngành, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong các bài toán bảo vệ hạ tầng số, dữ liệu và vận hành an toàn thông tin.

Ông Nguyễn Xuân Việt, EVP kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ mới, FPT IS, Tập đoàn FPT, trình bày tại hội thảo chuyên đề về khung mô hình bảo mật toàn diện trong kỷ nguyên AI mang tên FPT CASAN với 5 cấp độ trưởng thành AI, giúp các tổ chức xác định rõ vị trí hiện tại trong lộ trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào bảo mật, từ đó xây dựng quy trình chuẩn hóa và triển khai hệ thống bảo mật, phục hồi chủ động phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Việt nhấn mạnh định hướng làm chủ công nghệ của FPT trong lĩnh vực an ninh mạng, theo đó tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bảo mật hoàn toàn do người Việt làm chủ về công nghệ lõi, vừa đáp ứng yêu cầu chủ quyền số quốc gia vừa tạo ra năng lực cạnh tranh thực sự cho các tổ chức Việt Nam trong môi trường số ngày càng nhiều rủi ro.

Bài toán làm chủ công nghệ bảo mật trong nước

Sự hiện diện của FPT tại Vietnam Security Summit 2026 với hệ sinh thái "Made by FPT" đặt ra câu hỏi lớn hơn về chiến lược tự chủ công nghệ bảo mật của Việt Nam, một vấn đề mà Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng, nêu rõ tại hội thảo: "một quốc gia không thể bảo đảm chủ quyền số nếu phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ nước ngoài".

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng, theo dõi các phần trình bày tại phiên bản toàn thể Vietnam Security Summit 2026

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng chỉ ra thực trạng phần lớn hệ thống số hiện nay tại Việt Nam sử dụng nền tảng điện toán đám mây xuyên biên giới, thiết bị mạng nhập khẩu và công nghệ lõi từ nước ngoài, điều này giúp tăng tốc triển khai và tối ưu chi phí nhưng kéo theo rủi ro mất kiểm soát dữ liệu, gián đoạn dịch vụ và phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài. Ông cho rằng cần từng bước phát triển các nền tảng trong nước, thúc đẩy sản phẩm an ninh mạng Make in Vietnam, xây dựng trung tâm dữ liệu nội địa và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ như một yêu cầu chiến lược quốc gia, chứ không đơn thuần là bảo hộ sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái "Made by FPT" với AISOC, FPT.EagleEye và FPT.eID định vị Tập đoàn FPT là đơn vị trong nước có đủ năng lực cung cấp giải pháp an ninh mạng toàn diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đáp ứng đồng thời hai yêu cầu mà cả doanh nghiệp lẫn cơ quan nhà nước đặt ra, gồm hiệu quả bảo mật thực chiến và chủ quyền công nghệ trong vận hành hạ tầng số trọng yếu của Việt Nam.