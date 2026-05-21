Sau tám năm duy trì liên tục, Vietnam Security Summit là diễn đàn thường niên quan trọng nhất để lãnh đạo các bộ ngành trung ương ngồi cùng bàn với chuyên gia kỹ thuật đầu ngành và đại diện doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng Việt Nam. Quy mô hơn 1.500 đại biểu tại kỳ thứ 8 cho thấy mức độ quan tâm ngày càng cao của cả khu vực nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân đối với vấn đề bảo mật hệ thống thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra với tốc độ nhanh trên phạm vi toàn quốc.

Vietnam Security Summit 2025. Ảnh BTC

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Tập đoàn IEC tiếp tục đồng hành tổ chức kỳ sự kiện năm nay, củng cố mô hình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và khu vực tư nhân trong việc định hướng chính sách và lan tỏa tri thức bảo mật đến toàn bộ hệ sinh thái số Việt Nam.

Với chủ đề "Bảo vệ tương lai số trong thế giới hậu lượng tử & AI", đặt ra những câu hỏi chiến lược về năng lực phòng thủ số quốc gia trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi mà trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử đang khuếch đại từng ngày.

Chương trình hội thảo triển khai qua một phiên báo cáo chính với chủ đề "Bảo vệ tương lai số trong thế giới hậu lượng tử & AI" và ba phiên chuyên đề sâu tập trung vào những vấn đề cụ thể nhất mà hạ tầng số Việt Nam đang đối mặt.

Phiên đầu tiên thảo luận về bảo vệ dữ liệu và định danh số, vấn đề đang trở nên phức tạp khi số lượng thiết bị kết nối và lượng dữ liệu cá nhân lưu trữ trên nền tảng đám mây tại Việt Nam tăng mạnh qua từng năm.

Phiên thứ hai tập trung vào bảo mật hạ tầng trọng yếu, bao gồm các hệ thống điện lực, tài chính ngân hàng, viễn thông và y tế, những lĩnh vực mà một cuộc tấn công mạng có thể gây hệ quả nghiêm trọng vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật.

Phiên thứ ba xoay quanh quản trị rủi ro an ninh mạng theo hướng thể chế hóa, đặt câu hỏi về các quy định pháp luật và quy trình vận hành để các tổ chức ứng phó hiệu quả trước sự cố lớn. Cả ba phiên đều có sự chủ trì của đại diện các bộ ngành liên quan, thể hiện sự gắn kết trực tiếp giữa chính sách và thực tiễn kỹ thuật.

Xuyên suốt toàn bộ chương trình là hai xu hướng kỹ thuật đang làm thay đổi căn bản phương trình phòng thủ số toàn cầu. Thứ nhất là sự trỗi dậy của các mối đe dọa do AI dẫn dắt, trong đó tấn công phi kỹ thuật tự động hóa ở quy mô lớn, mã độc tự biến đổi thích nghi và Deepfake phục vụ giả mạo danh tính đang trở thành thực tế phổ biến thay vì còn là kịch bản giả định. Thứ hai là nguy cơ từ điện toán lượng tử, loại máy tính có khả năng bẻ gãy hầu hết thuật toán mã hóa hiện hành, đặt ra yêu cầu cấp thiết về triển khai mật mã hậu lượng tử để bảo vệ dữ liệu trước chiến lược "thu thập ngay, giải mã sau" mà các tác nhân thù địch đang áp dụng ngay trong thời điểm hiện tại.

Ở góc độ chính sách, Vietnam Security Summit 2026 diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, từ dịch vụ hành chính công điện tử đến y tế số và giáo dục trực tuyến. Tốc độ gia tăng phạm vi tấn công luôn nhanh hơn tốc độ xây dựng năng lực phòng thủ, đây là thực tế mà không quốc gia nào trong giai đoạn chuyển đổi số thoát khỏi được. Câu hỏi trọng tâm mà hội thảo năm nay đặt ra vì vậy vượt ra ngoài việc ngăn chặn tấn công mạng đơn thuần, mà đặt vấn đề sâu hơn về năng lực phát hiện, cô lập và phục hồi đủ nhanh khi sự cố bùng phát đồng loạt.

Mối lo ngại dài hạn hơn đến từ lộ trình chuyển đổi mật mã, khi nhiều tổ chức tại Việt Nam hiện vẫn bảo vệ dữ liệu bằng các thuật toán mã hóa truyền thống vốn sẽ trở nên lỗi thời ngay khi máy tính lượng tử đạt ngưỡng ứng dụng thực tiễn. Việc chuyển sang hệ thống mật mã hậu lượng tử đòi hỏi kế hoạch bài bản và nguồn lực đầu tư dài hạn mà phần lớn tổ chức chưa đưa vào lộ trình kỹ thuật của mình, dù thời gian chuẩn bị ngày càng thu hẹp lại. Vietnam Security Summit 2026 tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kỹ thuật Việt Nam tiếp cận trực tiếp kinh nghiệm triển khai và giải pháp thực chiến từ cộng đồng bảo mật quốc tế, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa nhận thức về rủi ro và hành động ứng phó cụ thể trước khi cửa sổ chuẩn bị khép lại.

Diễn đàn thường niên về an ninh mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế điều phối chiến lược giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền số quốc gia, một nhiệm vụ mà sức nặng và tính cấp thiết ngày càng tăng theo từng chu kỳ phát triển công nghệ.