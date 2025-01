AI là nguyên nhân tích cực cho việc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến gia tăng

Các chuyên gia an toàn thông tin cho rằng AI bên cạnh các lợi thế, cũng đang mang đến cho lĩnh vực này những rủi ro mới - Ảnh: T.HÀ.

AI "Giúp" Hacker Tấn Công Mạng Ngày Càng Tinh Vi

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long nhận định rằng AI đóng vai trò ở cả hai khía cạnh: tích cực và tiêu cực, tham gia vào cả hai chiến tuyến tấn công mạng và phòng thủ hệ thống. Ông Long cho biết, các cuộc tấn công mạng hiện nay phát triển với mức độ tinh vi và phức tạp hơn khi có sự hỗ trợ của AI.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), chia sẻ rằng hacker sử dụng AI để tạo ra thông tin giả và lan truyền trên mạng xã hội. Dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, việc ứng dụng AI để tạo ra các kịch bản và tổ chức lừa đảo trên mạng xã hội vẫn rất phổ biến, gây ra nhiều thiệt hại và bức xúc trong xã hội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), đã chỉ ra rằng hacker có thể sử dụng AI để tấn công thông qua các tệp tin độc hại, mô phỏng hệ thống nhằm tìm điểm yếu, hoặc sử dụng AI để lừa đảo khiến nhiều người dân khó nhận biết.

"Phát triển AI phải song hành với vấn đề an ninh mạng và an toàn thông tin để tránh việc bị tấn công, chiếm quyền điều khiển gây ra các hậu quả nghiêm trọng," ông Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đề xuất rằng Việt Nam cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về AI. Cần có quy định về đạo đức trong quá trình phát triển, sản xuất, ứng dụng và sử dụng AI, cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn về nền tảng kết nối, chia sẻ, ứng dụng AI.Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nhận định rằng một phần nguyên nhân tình trạng dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và khai thác trong các vụ lừa đảo là do người dân dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nắm giữ thông tin khách hàng chưa có biện pháp bảo vệ dữ liệu hiệu quả.

"Để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng lừa đảo trực tuyến, vấn đề nhận thức và kỹ năng của người dân là quan trọng hàng đầu," ông Tuấn khẳng định. Các chuyên gia cũng đồng tình rằng cần kết hợp nhiều biện pháp kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn vấn nạn lừa đảo trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho rằng để an toàn trên không gian mạng, mỗi cá nhân và mỗi tổ chức đều phải ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin của mình - Ảnh: T. HÀ

Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào vận hành chính thức nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin - Ảnh: T.HÀ.

Sự phát triển của AI mang lại cả cơ hội và thách thức cho lĩnh vực an ninh mạng. Để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, cùng với việc xây dựng hành lang pháp lý và biện pháp kỹ thuật phù hợp. An ninh mạng và an toàn thông tin phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình phát triển và ứng dụng AI, nhằm đảm bảo một không gian mạng an toàn và bảo mật.