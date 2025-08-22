Triển lãm thành tựu Khoa học xã hội Việt Nam: Điểm nhấn tại sự kiện 80 năm Quốc khánh 2/9

Trong hai ngày 18 - 19/8/2025, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã trực tiếp kiểm tra công tác thi công khu Triển lãm “Những thành tựu nổi bật của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Tạ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ khu trưng bày tại Triển lãm.

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực địa, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS.TS Tạ Minh Tuấn đánh giá cao ý tưởng thiết kế kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh rõ nét những đóng góp tiêu biểu của Viện Hàn lâm trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS.TS Tạ Minh Tuấn ghi nhận tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sáng tạo của cán bộ thực hiện triển lãm; đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để nổi bật hơn nữa thành tựu khoa học của Viện, trong đó có các công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, cùng trưng bày những nhà khoa học tiêu biểu.

Ông cũng đánh giá cao ý tưởng bố trí khu trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, tặng chữ và ấn phẩm để tăng sức hấp dẫn cho khách tham quan.

Tiếp nối hoạt động này, chiều 19/8, Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS.TS Phan Chí Hiếu cùng đoàn công tác tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác hoàn thiện.



Chủ tịch Phan Chí Hiếu kiểm tra tiến độ khu trưng bày tại Triển lãm.

Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch Phan Chí Hiếu đánh giá cao các phân khu “Giải mã lịch sử - Cội nguồn văn hóa Việt”, “Kiến tạo - Phát triển”, “Hội nhập quốc tế - Nâng tầm vị thế quốc gia” và “Không gian trải nghiệm thực tế” với nhiều hoạt động tương tác, đặc biệt là trưng bày các công trình khoa học đoạt giải thưởng lớn.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, triển lãm lần này không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu thành tựu khoa học, mà còn là dịp để Viện Hàn lâm khẳng định vai trò tiên phong trong kết nối tri thức với đời sống, lan tỏa giá trị văn hóa - học thuật đến công chúng.

Đồng thời, yêu cầu Viện Thông tin tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chú trọng tính trực quan, trải nghiệm và truyền thông, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện để quảng bá hình ảnh, góp phần vào thành công chung của triển lãm tầm quốc gia.