Samsung ra mắt bộ đôi Galaxy A Series mới

Bộ đôi được thiết kế nhằm tăng cường trải nghiệm của người dùng trong mọi bối cảnh AI được xem như một tính năng bắt buộc phải có trên các thiết bị mới để phục vụ công việc và giải trí.

Theo đó, Galaxy A17 mới sở hữu một số tính năng AI được yêu thích từ dòng Galaxy S như tính năng kích hoạt Gemini dễ dàng bằng cách nhấn và giữ nút bên cạnh, cùng với Gemini Live - trải nghiệm rảnh tay hoàn toàn bằng giọng nói, cho phép người dùng tương tác liền mạch với các ứng dụng Samsung, Google hoặc bên thứ ba như Spotify. Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) cũng được tích hợp trên Galaxy A17 để hỗ trợ những phương thức tìm kiếm thông tin mới mẻ hơn. Đồng thời trong điều kiện thiếu sáng, hệ thống camera trên Galaxy A17 được tích hợp sẵn hệ thống ổn định hình ảnh quang học cải tiến, giúp quay video mượt mà không rung lắc và tạo ra hình ảnh sáng hơn 2,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Máy còn sở hữu cụm ba camera gồm ống kính siêu rộng 5MP, ống kính rộng 50MP và cảm biến 2MP, cho phép ghi lại trọn vẹn chi tiết của những khoảnh khắc đáng nhớ trong mọi bối cảnh.

Người dùng cũng sẽ được trải nghiệm xem và chơi mượt mà với Galaxy A17 nhờ trang bị màn hình Super AMOLED kích thước lớn 6,7 inch.

Khả năng chống nước và viên pin khủng

Với Galaxy A07, màn hình đã được nâng cấp đáng kể về độ lớn so với thế hệ cũ, tần số quét nâng cấp 90Hz cùng bộ vi xử lý ứng dụng (AP) cải tiến, mang lại hiệu năng nhanh chóng và mượt mà cho các nhu cầu sử dụng Galaxy khi chơi game, phát video trực tuyến và các tác vụ đa nhiệm khác.

Bộ đôi Galaxy A Series mới với thiết kế thời thượng

Samsung cho biết để mang đến trải nghiệm mượt mà cả ngày dài, cả Galaxy A17 và Galaxy A07 đều được trang bị viên pin lớn với công nghệ sạc nhanh 25W giúp người dùng có thể duy trì kết nối suốt cả ngày dài.

Cả Galaxy A17 và Galaxy A07 đều được hỗ trợ nâng cấp sáu thế hệ hệ điều hành Android cùng sáu năm cập nhật bảo mật, nhằm mang đến trải nghiệm di động luôn hiện đại và an toàn trong một thời gian dài.

Khả năng bảo mật của Galaxy A17 và Galaxy A07 cũng được nâng lên một tầm cao mới khi Samsung trang bị Samsung Knox Vault với chứng nhận EAL 5+ để bảo vệ thông tin cá nhân, mang lại sự an tâm cao hơn khi người dùng tham gia các hoạt động trong môi trường số.

Ngoài ra, Galaxy A17 5G, Galaxy A17 LTE và Galaxy A07 LTE đều được trang bị tính năng Chống Trộm (Theft Protection), cho phép khóa từ xa màn hình chính cũng như buộc xác thực sinh trắc học để ngăn chặn truy cập trái phép. Tính năng Auto Blocker cũng có mặt trên tất cả các mẫu mới thuộc dòng A Series, hỗ trợ người dùng bảo vệ thiết bị và dữ liệu bằng cách ngăn cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác thực và chặn các hoạt động độc hại.

Với triết lý thiết kế hướng đến sử dụng lâu dài, mặt lưng của Galaxy A17 và Galaxy A07 được chế tạo từ vật liệu polymer gia cường sợi thủy tinh mang lại khả năng chịu lực tốt hơn và trọng lượng nhẹ hơn. Mặt kính trước của Galaxy A17 sử dụng Corning® Gorilla® Glass Victus®+, thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp, giúp gia tăng độ bền với bề mặt ngoài chắc chắn cùng khả năng giảm trầy xước ấn tượng. Đồng thời cả Galaxy A17 và A07 đều đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, một lần nữa củng cố độ bền bỉ của sản phẩm trong mọi bối cảnh sử dụng.

Galaxy A17 có độ dày chỉ 7,5 mm, với phiên bản 5G nặng 192 gram và phiên bản LTE nặng 190 gram. Trong khi đó, Galaxy A07 dày chỉ 7,6 mm và trọng lượng cũng chỉ 184 gram.

Galaxy A17 5G/LTE và Galaxy A07 LTE mới sẽ được mở bán với mức giá hấp dẫn

Galaxy A17 5G/LTE và Galaxy A07 LTE mới sẽ được mở bán với mức giá lần lượt là 6.190.000 đồng cho phiên bản 5G, 5.190.000 đồng cho phiên bản 4G và 3.390.000 đồng đối với A07 LTE với nhiều màu sắc hấp dẫn bao gồm Đen, Xám và Xanh dương (Galaxy A17 5G) và các màu Đen, Bạc và Xanh nhạt (Galaxy A17 LTE); trong khi đó Galaxy A07 LTE được ban ra với các màu Tím nhạt, Xanh lá và Đen.

Người dùng khi mua bộ đôi Galaxy A17 và Galaxy A07 sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn: