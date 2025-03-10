HIEUTHUHAI trở thành gương mặt đại diện đầu tiên của Galaxy A Series 2025

Cụ thể, bộ ba Galaxy A series mới bao gồm Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G và Galaxy A26 5G vừa chính thức được ra mắt tại Việt Nam và sẽ chính thức lên kệ vào ngày 14/3 tới đây sẽ mang đến trải nghiệm Awesome Intelligence Camp chưa từng có.

HIEUTHUHAI trở thành gương mặt đại diện cho Galaxy A series tại Việt Nam

Đáng chú ý, tính năng nổi bật của dòng sản phẩm Galaxy A series mới là Awesome Intelligence, bộ AI tinh gọn và thông minh cùng camera được nâng cấp vượt trội… giúp nâng tầm mọi khoảnh khắc của giới trẻ.

Đặc biệt hơn, với sự đồng hành của HIEUTHUHAI, sự kiện ra mắt Galaxy A Series Mới không chỉ nóng hơn mà còn đáng nhớ hơn khi chính tay HIEUTHUHAI cùng đại diện của Samsung và Thế Giới Di Động trao máy cho cho 50 khách hàng đặt trước sản phẩm cùng quà tặng vô cùng hấp dẫn là vé tham dự concert Anh Trai Say Hi Day 5.

Việc nam nghệ sĩ HIEUTHUHAI trở thành gương mặt đại diện cho Galaxy A series tại Việt Nam không chỉ giúp thương hiệu tiếp cận gần hơn với giới trẻ mà còn truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tự tin theo đuổi đam mê, bứt phá giới hạn bản thân. Với phong cách trẻ trung và không ngừng đổi mới, HIEUTHUHAI sẽ là đại diện cho tinh thần sáng tạo mà Galaxy A series hướng đến.

“Mình rất hào hứng khi được đồng hành cùng Samsung và Galaxy A series. Đây không chỉ đơn thuần là một sản phẩm công nghệ mà còn là người bạn đồng hành tuyệt vời để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo - một yếu tố quan trọng trong hành trình theo đuổi âm nhạc của mình. Hiếu hy vọng rằng thông qua sự hợp tác này, các bạn trẻ có thể được truyền cảm hứng để tự tin sáng tạo và thể hiện cá tính riêng một cách trọn vẹn nhất”. Chia sẻ về sự hợp tác này, HIEUTHUHAI cho biết.

Galaxy A Series 2025 là thế hệ sản phẩm đầu tiên của dòng Galaxy A được tích hợp Trợ thủ AI mạnh mẽ Awesome Intelligence, mang đến cho Gen Z bứt phá khả năng sáng tạo. Bộ công cụ AI tinh gọn và thông minh cùng camera nâng cấp vượt trội này sẽ giúp nâng tầm mọi trải nghiệm cho giới trẻ với các tính năng nổi bật như Chân Dung Đẹp Nhất (Best Face), Tạo Bộ Lọc (Create Filter), Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm Trên Google (Circle to Search).

Tính năng nổi bật của dòng sản phẩm Galaxy A series mới là Awesome Intelligence

Được hỗ trợ bởi One UI 7, các tính năng mới của Awesome Intelligence còn cung cấp khả năng tìm kiếm và trải nghiệm thị giác tuyệt vời cho người dùng Galaxy A series.

Với sự đồng hành của Samsung Knox Vault, Galaxy A series còn mang đến khả năng bảo mật bổ sung nhằm đảm bảo sự an toàn của thiết bị, mang đến trải nghiệm minh bạch và đề cao quyền lựa chọn của người dùng.

Và dể tối ưu hóa vòng đời thiết bị, cũng như đảm bảo trải nghiệm mượt mà, ổn định và bền bỉ với thời gian, Samsung đã mang đến cho dòng Galaxy A series Mới 6 thế hệ cập nhật hệ điều hành Android và One UI cùng 6 năm cập nhật bảo mật.

Galaxy A series Mới chính thức mở bán từ ngày 14/03/2025

Galaxy A56 5G 12GB + 256GB: 11.990.000 đồng

Galaxy A56 5G 8GB + 256GB: 10.990.000 đồng

Galaxy A56 5G 8GB + 128GB: 9.990.000 đồng

Galaxy A36 5G 12GB + 256GB: 10.290.000 đồng

Galaxy A36 5G 8GB + 256GB: 9.290.000 đồng

Galaxy A36 5G 8GB + 128GB: 8.290.000 đồng

Galaxy A26 5G 8GB + 256GB: 7.990.000 đồng

Galaxy A26 5G 8GB + 128GB: 6.990.000 đồng

Galaxy A26 5G 6GB + 128GB: 6.590.000 đồng

Từ ngày 14/3 đến hết 30/4 khách hàng khi mua Galaxy A Series Mới còn có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn

Đáng chú ý, từ ngày 14/3 đến hết 30/4 khách hàng khi mua Galaxy A Series Mới còn có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn như:

Trả góp 0%, trả trước từ 0 đồng với kỳ hạn lên đến 12 tháng.

Ưu đãi mở bán, hoàn tiền lên đến 500.000 đồng.

Thu cũ đổi mới tặng Samsung Care+ và gói VieOn VIP 6 tháng trị giá 414.000 đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên, khách hàng mua Galaxy A Series Mới sẽ có cơ hội nhận được vé mời đến sự kiện Meet&Greet để giao lưu với HIEUTHUHAI và trải nghiệm sản phẩm Galaxy A Series.

