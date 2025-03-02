Điện tử tiêu dùng
Samsung ra mắt bộ ba Galaxy A Series mới

Phạm Anh

Phạm Anh

23:21 | 02/03/2025
Theo đó, các sản phẩm A56 5G, Galaxy A36 5G và Galaxy A26 5G không chỉ là những chiếc smartphone mới nhất thuộc dòng Galaxy A Series mà còn là dòng sản phẩm ghi dấu sự hiện diện của Awesome Intelligence cùng các tính năng camera tiên tiến và độ bền vượt trội có mặt trên dòng sản phẩm tầm trung này.
Theo đó, các tính năng AI được ưa chuộng của Galaxy sẽ giúp thỏa mãn sự sáng tạo của người dùng dòng Galaxy A Series, đồng thời cũng mang đến cho người dùng một dòng sản phẩm bền bỉ, tuổi thọ dài hơn cùng các biện pháp bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư được cải tiến mạnh mẽ.

Samsung ra mắt bộ ba Galaxy A Series mới
Các tính năng AI của Galaxy sẽ giúp thỏa mãn sự sáng tạo của người dùng Galaxy A Series,

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới, TM Roh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệm Di động (MX) tại Samsung Electronics cho biết: “Sản phẩm Galaxy A series mới đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình mang AI đến với mọi người của chúng tôi, bằng việc đưa trải nghiệm AI di động tuyệt vời trên Galaxy đến tay nhiều người dùng hơn nữa trên toàn thế giới. Với những tính năng tuyệt vời này, chúng tôi rất hào hứng khi có thể khai phóng khả năng sáng tạo vô hạn trên Galaxy A series, đồng thời đảm bảo trải nghiệm di động an toàn, đáng tin cậy và thú vị”.

Cụ thể, Awesome Intelligence là bộ AI tinh gọn và thông minh đầu tiên dành riêng cho Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5GGalaxy A26 5G, mang đến cho người dùng những công cụ AI mạnh mẽ và dễ sử dụng. Được hỗ trợ bởi One UI 7, các tính năng mới của Awesome Intelligence cung cấp khả năng tìm kiếm và trải nghiệm thị giác tuyệt vời cho người dùng Galaxy A series.

Samsung ra mắt bộ ba Galaxy A Series mới
Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm Trên Google (Circle to Search), giúp việc tìm kiếm và khám phá từ màn hình điện thoại trở nên dễ dàng hơn

Trong đó, một số tính năng được ưa chuộng trên các thiết bị Galaxy A series trong năm vừa qua chính là Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm Trên Google (Circle to Search), giúp việc tìm kiếm và khám phá từ màn hình điện thoại trở nên dễ dàng hơn. Và ở bản nâng cấp mới nhất, người dùng có thể đa nhiệm mạnh mẽ hơn trên điện thoại của mình. Tính năng Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm sẽ nhanh chóng nhận diện số điện thoại, địa chỉ email và URL trên màn hình để người dùng có thể thực hiện hành động chỉ với một lần chạm.

Với những cải tiến này, tính năng Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm giúp người dùng có thể tìm kiếm ngay lập tức các bài hát họ đang nghe mà không cần phải chuyển đổi ứng dụng. Cho dù đó là bài hát đang phát trên mạng xã hội từ điện thoại của họ hay thậm chí là từ loa âm thanh gần họ, chỉ cần nhấn và giữ thanh điều hướng để kích hoạt Khoanh tròn để tìm kiếm, sau đó chạm vào nút âm nhạc để dễ dàng xác định tên bài hát và nghệ sĩ.

Samsung ra mắt bộ ba Galaxy A Series mới
Dòng Galaxy A series cũng được nâng cấp trải nghiệm camera bằng bộ công cụ hữu ích

Dòng Galaxy A series cũng được nâng cấp trải nghiệm camera bằng bộ công cụ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung. Trong đó, hệ thống ba camera mạnh mẽ với ống kính chính 50MP trên tất cả các thiết bị, và khả năng ghi hình HDR 10-bit với camera trước trên Galaxy A56 5G và Galaxy A36 5G, cung cấp ảnh chụp bằng camera trước tươi sáng và sắc nét hơn. Ngoài ra, Galaxy A56 5G còn trang bị công nghệ camera hàng đầu với ống kính siêu rộng 12MP. Đồng thời, tất cả các thiết bị Galaxy A series còn khai phóng khả năng sáng tạo vượt bậc với những phương thức mới mẻ và thú vị thông qua các công cụ chỉnh sửa hình ảnh thông minh.

Đặc biệt, tính năng thông minh Chân Dung Đẹp Nhất (Best Face) chỉ có trên Galaxy A56 5G giúp người dùng dễ dàng ghi lại những bức ảnh chụp nhóm ưng ý bằng cách tự động nhận diện khuôn mặt và đề xuất biểu cảm tốt nhất trong khung hình cho tối đa năm người từ một bức ảnh chuyển động. Nhờ vậy, dù có ai đó chớp mắt hay nhìn đi chỗ khác, Best Face vẫn sẽ đảm bảo mọi người đều trông hoàn hảo nhất trong bức ảnh cuối cùng. Galaxy A56 5G cũng mang đến những cải tiến cho tính năng Mắt Thần Bóng Đêm (Nightography) với Chế độ Giảm nhiễu ảnh chụp đêm (Low Noise) được tích hợp trên camera selfie 12MP cũng như hỗ trợ camera góc rộng để ghi lại những nội dung tuyệt đẹp trong điều kiện thiếu sáng.

Samsung ra mắt bộ ba Galaxy A Series mới
Thông số kỹ thuật của Galaxy A56 5G và Galaxy A36 5G

Cả Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G và Galaxy A26 5G đều trang bị tính năng Xóa Đối Tượng (Object Eraser), cho phép người dùng xóa các đối tượng và vật thể không mong muốn khỏi bức ảnh. Dù là người qua đường hay hình ảnh phản chiếu bóng người, người dùng có thể chọn xóa các chi tiết này một cách thủ công hoặc tự động, mang đến hình ảnh cuối cùng gọn gàng hơn chỉ với một vài lần chạm.

Tính năng Tạo Bộ Lọc (Create Filters) còn mang đến khả năng sáng tạo filter tùy chỉnh bằng cách trích xuất màu sắc và phong cách từ các bức ảnh hiện có, tạo nên hiệu ứng độc đáo và cá nhân hóa tùy theo tâm trạng và sở thích riêng của người dùng. Với các công cụ thông minh vượt trội này, người dùng có thể tinh chỉnh và cải thiện hình ảnh một cách dễ dàng, nâng tầm sáng tạo cho mọi bức ảnh.

Samsung ra mắt bộ ba Galaxy A Series mới
Dòng Galaxy A Series mới còn tiếp tục khẳng định sự nổi trội về tuổi thọ phần mềm với lên đến 6 thế hệ cập nhật hệ điều hành Android và One UI cùng 6 năm cập nhật bảo mật.

Ngoài ra, dòng Galaxy A Series mới còn tiếp tục khẳng định sự nổi trội về tuổi thọ phần mềm với lên đến 6 thế hệ cập nhật hệ điều hành Android và One UI cùng 6 năm cập nhật bảo mật. Những bản cập nhật này được thiết kế để tối ưu hóa vòng đời thiết bị, cũng như đảm bảo trải nghiệm mượt mà, ổn định và bền bỉ với thời gian.

Galaxy A56 5G và Galaxy A36 5G sở hữu kích thước màn hình lớn hơn giúp mang lại trải nghiệm thị giác đắm chìm cho người dùng. Cả hai thiết bị đều trang bị màn hình FHD+ Super AMOLED 6,7inch với độ sáng 1200 nits mang đến trải nghiệm giải trí sống động hơn. Ngoài ra, loa âm thanh mới cũng nâng cao trải nghiệm sản phẩm hơn nữa với chất lượng âm thanh phong phú, cân bằng.

Với dung lượng pin 5.000mAh, bộ ba Galaxy A series mới có thể đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của người dùng. Trong đó, Galaxy A56 5G và Galaxy A36 5G hỗ trợ công suất sạc 45W và công nghệ Sạc siêu nhanh 2.0, mang lại khả năng sạc nhanh hơn và kéo dài thời gian sử dụng thiết bị. Hiệu năng của cả hai mẫu thiết bị này đều được cải thiện đáng kể với chipset Exynos 1580 trên Galaxy A56 5G và Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform trên Galaxy A36 5G. Đồng thời cả hai mẫu thiết bị cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn giúp duy trì hiệu suất, đảm bảo trải nghiệm chơi game và phát video mượt mà cũng như khả năng đa nhiệm mạnh mẽ.

Samsung ra mắt bộ ba Galaxy A Series mới
Với dung lượng pin 5.000mAh, bộ ba Galaxy A series mới có thể đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của người dùng

Ngoài hiệu năng vượt trội, bộ ba Galaxy A Series mới cũng được thiết kế để có thể chống chịu được những va chạm bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên, Galaxy A26 5G được trang bị khả năng chống bụi và kháng nước chuẩn IP67, giúp thiết bị được bảo vệ mạnh mẽ trước mọi tình huống. Chuẩn IP67 cũng được trang bị cho Galaxy A36 5G và Galaxy A56 5G, cùng mặt kính Corning® Glass cao cấp còn gia tăng độ bền đồng thời chống trầy xước và nứt vỡ hoàn hảo.

Để tăng cường bảo mật và quyền riêng tư, Samsung cũng lần đầu tiên trang bị One UI 7 cho dòng Galaxy A Series. Bên cạnh Samsung Knox Vault mang đến một lớp bảo mật bổ sung để gia tăng sự an toàn cho thiết bị, mang đến trải nghiệm minh bạch và đề cao quyền lựa chọn của người dùng.

Tính năng Digital Key cũng sẽ có sẵn trên các thiết bị Galaxy A56 5G và Galaxy A36 5G tại một số thị trường ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ và sẽ sớm có mặt tại nhiều thị trường khác.

Samsung ra mắt bộ ba Galaxy A Series mới
Galaxy A series mới mang đến đa dạng lựa chọn về màu sắc
Galaxy A56 5G: Xám Marble, Đen Marble, Xanh Marble, Hồng Marble.

Galaxy A36 5G: Tím Hologram, Đen Hologram, Trắng Hologram, Xanh Hologram.

Galaxy A26 5G: Đen Opal, Xanh Opal và Cam Opal.
Samsung smartphone Samsung Galaxy Galaxy A series Galaxy A56 5G Galaxy A36 5G Galaxy A26 5G smartphone tầm trung

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

