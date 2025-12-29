Ứng dụng Gemini Live để phát triển cho cộng đồng

Tập 4 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung lấy điểm nhìn hướng về cộng đồng, bắt đầu từ câu chuyện về chị Tâm Trang và lớp học mỹ thuật dành riêng cho trẻ em tự kỷ “My Corner Art Studio”. Bắt đầu từ việc đồng hành cùng con trai khai phá năng khiếu hội họa với sự trợ giúp của công nghệ, chị Trang dần tạo nên một không gian sáng tạo an toàn, nơi trẻ tự kỷ có thể bộc lộ thế giới nội tâm và kết nối qua nghệ thuật.

Lớp học mỹ thuật với AI minh họa trực quan

Tại lớp học mỹ thuật “My Corner Art Studio”, bên cạnh sự sáng tạo và hướng dẫn từ giáo viên, trẻ sẽ được luyện tập dựa trên những mô phỏng và minh họa chi tiết từ Gemini Live. Cụ thể trong tập 4 Voices of Galaxy, chị Tâm Trang đã sử dụng chức năng “Nano Banana” (hay Gemini Image) để tạo ra hình ảnh “chú voi hồng ngộ nghĩnh” trên bức tranh của trẻ. Từ hình ảnh được gợi ý, trẻ sẽ dễ dàng hình dung bài giảng, nhanh chóng bắt nhịp và hoàn thiện bức vẽ một cách hiệu quả.

Gemini Live là người bạn đồng hành hằng ngày

“Nano Banana”, hay Gemini Image, là công cụ giúp tạo và chỉnh sửa hình ảnh nhanh chóng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ở đó, các mô tả văn bản sẽ được biến thành hình ảnh chân thực và sống động. Công cụ này hoạt động như một nhà thiết kế cá nhân, không chỉ tạo ra hình ảnh từ đầu mà còn có khả năng chỉnh sửa các bức ảnh có sẵn theo yêu cầu chính xác từ người dùng. Với lợi thế đó, người dùng dễ dàng hiện thực hóa các ý tưởng và tận dụng như một nguồn dữ liệu trực quan trong quá trình học tập và làm việc.

Camera Sharing - tăng khả năng tương tác trực tiếp

Nếu Nano Banana hay Gemini Image giúp hình dung ý tưởng, thì Camera Sharing trong Gemini Live lại mang đến một cấp độ tương tác hoàn toàn mới: phản hồi trực tiếp và ngay lập tức từ thế giới thực. Chiếc điện thoại được ví như “đôi mắt” của Gemini, cho phép AI nhìn thấy những gì người dùng đang thấy trong thời gian thực. Chỉ cần kích hoạt tính năng Camera Sharing và đặt câu hỏi bằng giọng nói, người dùng sẽ nhận được những phân tích, đánh giá, và phản hồi tức thì.

Chức năng Camera Sharing giúp người dùng tương tác trực tiếp và tức thời với AI

Khi hướng camera vào tác phẩm của trẻ, giáo viên có thể đặt các câu hỏi để nhận được đánh giá trực tiếp từ Gemini Live. Gemini Live phân tích thiết kế và ngữ cảnh trực quan để đưa ra lời khuyên hữu ích. Từ những phản hồi, giáo viên có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy và đưa ra định hướng sáng tạo cho trẻ; biến Gemini Live thành trợ lý đàm thoại, sẵn sàng cung cấp ý kiến chuyên môn xuyên suốt quá trình hoàn thiện bài giảng.

Công cụ mang tiếng nói cộng đồng gần hơn với xã hội

So với việc tìm kiếm thông tin đơn thuần, khả năng trò chuyện của Gemini Live còn là công cụ giúp các nhà hoạt động xã hội khai phá những hướng đi mới và truyền tải tiếng nói cộng đồng đến gần hơn với công chúng.

Trở lại với tập 4 Voices of Galaxy, chị Tâm Trang đã tận dụng tính năng đối thoại và phân tích chuyên sâu từ Gemini Live để tìm kiếm đề xuất giúp cộng đồng trẻ tự kỷ được thấu hiểu hơn. Nhờ đó, những gợi ý thiết thực đã được mở ra. Đó có thể là một buổi triển lãm tranh nghệ thuật hay một dự án truyền cảm hứng được phát triển trên các nền tảng số.

Gemini Live giúp tiếng nói cộng đồng vang xa hơn

Có thể thấy, Gemini Live không chỉ dừng lại ở những chức năng phân tích quen thuộc mà còn mở rộng vai trò như một “cầu nối” mang tính cộng đồng. Khi được đặt đúng vị trí, AI trở thành chất xúc tác giúp người dùng hiện thực hóa ý tưởng và tìm thấy hướng đi thực tế cho công việc của mình.

Trên hành trình của “My Corner Art Studio”, công nghệ xuất hiện để hỗ trợ, cho trẻ thêm công cụ thể hiện thế giới nội tâm, và giúp tiếng nói cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Tập 4 Voices of Galaxy đưa ra một góc nhìn cụ thể: AI không phải lời giải cho mọi vấn đề, nhưng lại là chất xúc tác để những nỗ lực âm thầm, những giá trị cộng đồng có cơ hội được nhìn thấu.