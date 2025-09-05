Điện tử tiêu dùng
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Phạm Anh

Phạm Anh

21:15 | 05/09/2025
Cụ thể, Galaxy S25 FE sẽ được bán ra với 3 phiên bản bộ nhớ 128GB, 256GB và 512GB tương đương với giá bán lần lượt là 16,690,000 đồng, 18,490,000 đồng và 21,990,000 đồng. Theo Samsung, dù Galaxy S25 FE có mức giá hấp dẫn nhất trong gia đình Galaxy S25 series, nhưng được trang bị Galaxy AI tiên tiến, hệ thống camera với Provisual Engine và hiệu năng bền bỉ, Galaxy S25 FE vẫn là một trong những lựa chọn tốt nhất trong tầm giá.
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Galaxy S25 FE được bán ra thị trường với 3 phiên bản bộ nhớ 128GB/ 256GB và 512GB

Hãy cùng ĐT&ƯD điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE, chiếc smartphone trong bộ ba sản phẩm mới nhất vừa được Samsung ra mắt ngày hôm nay.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế cao cấp từ dòng Galaxy S25 Series

Cải tiến đầu tiên trên Galaxy S25 FE đó chính là thiết kế

Mặc dù được kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S25 series, nhưng Galaxy S25 FE lại có thân hình mỏng nhẹ hơn, với độ dày chỉ 7,4mm (so với người tiền nhiệm Galaxy S24 FE là 80mm) và trọng lượng chỉ 190gram, đi cùng viền màn hình siêu mỏng tạo nên một vẻ ngoài cao cấp và thời thượng.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Màn hình Dynamic AMOLED 2X rộng 6,7 inch với tần số quét 120Hz

Màn hình Dynamic AMOLED 2X rộng 6,7 inch với tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sống động. Bộ khung viền Armor Aluminum cũng được cải tiến mới để giúp tăng độ bền, mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái, tinh tế với độ hoàn thiện cao. Trong khi các nút bấm được bố trí một cách hợp lý để mang đến sự thuận tiện đối đa trong quá trình sử dụng.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Bộ 3 camera sau được bố trí rất khéo léo, đẹp mắt

Chưa dừng lại ở đó, bộ 3 camera sau cũng được bố trí rất khéo léo, thẳng hàng, đẹp mắt mà không hề phô trương, vừa thể hiện được đẳng cấp của dòng Galaxy S25 series, vừa đảm bảo mang đến chất lượng hình ảnh ấn tượng.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Galaxy S25 FE sở hữu viên pin 4.900mAh, lớn nhất từ trước đến nay trong dòng Galaxy S FE

Mặc dù sở hữu thân hình siêu mỏng nhẹ nhưng Galaxy S25 FE vẫn được trang bị viên pin lớn nhất trong dòng Galaxy FE từ trước đến nay. Samsung cho biết, viên pin 4.900mAh của Galaxy S25 FE hoàn toàn có thể đáp ứng trọn vẹn các tác vụ thường ngày. Trong trường hợp cần tái nạp năng lượng, thì sạc nhanh có dây 45W sẽ giúp gia tăng thời gian tái nạp năng lượng một cách nhanh chóng hơn.

Điều đáng chú ý là với cam kết 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành, cùng với 7 năm cập nhật bảo mật, Samsung dường như đã mang đến một ‘thỏa thuận ngầm’ rằng người dùng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng Galaxy S25 FE đến 7 năm mà vẫn đảm bảo sự mượt mà và an toàn.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Galaxy S25 FE sở hữu camera ProVisual Engine thế hệ mới

Cải tiến thứ hai trên Galaxy S25 FE đó chính là camera ProVisual Engine thế hệ mới

Như chúng ta đã biết thì ProVisual Engine đã được Samsung trang bị trên các dòng Galaxy S23, S24 và nay là S25 series. Công nghệ độc quyền do Samsung phát triển đặc biệt phát huy thế mạnh khi được kết hợp với Galaxy AI để mang đến một hệ thống camera chất lượng hơn. Cụ thể với Galaxy S25 FE người dùng sẽ được trải nghiệm camera cao cấp với các tính năng AI tiên tiến từ ProVisual Engine. Cùng với camera trước 12MP đã được nâng cấp người dùng vẫn có thể có được những bức hình selfie ấn tượng.

Tính năng Nightography cũng được cải thiện để giúp làm giảm nhiễu trong điều kiện ánh sáng yếu, tong khi tính năng Super HDR sẽ mang đến những thước phim có khả năng tái hiện màu sắc và độ tương phản sống động.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Cùng các tính năng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp với Galaxy AI

Một tính năng đã trở nên vô cùng quen thuộc với người dùng smartphone của Samsung đó chính là tính năng Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trực tiếp trên thiết bị với độ chính xác ấn tượng, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và hiện thực hóa trọn các vẹn ý tưởng của người dùng một cách liền mạch.

Hay như tính năng chỉnh sửa ảnh tạo sinh với khả năng tự động nhận diện những người xuất hiện ở nền ảnh và chủ động gợi ý chi tiết cần xóa bỏ, giúp người dùng không còn thêm các thao tác lựa chọn và chỉnh sửa thủ công.

Trong khi đó, tính năng Portrait Studio sẽ cho phép người dùng tạo ra các hình đại diện cá nhân hóa với biểu cảm gương mặt sống động và thú vị.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Cũng như những tính năng cải tiến mới trên Galaxy AI

Không chỉ hỗ trợ chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh một cách ấn tượng, ProVisual Engine trên dòng Galaxy S25 FE còn mang đến những công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Ví dụ như người dùng có thể xem lại những khoảnh khắc video yêu thích một cách cuốn hút hơn, dễ dàng biến bất kỳ đoạn clip nào thành chuyển động chậm chỉ với một thao tác chạm thông qua tính năng Chuyển động chậm Tức thì. Hay ví dụ như với tính năng Lọc âm thanh sẽ giúp người dùng giúp loại bỏ tạp âm không mong muốn bằng cách tách biệt các thành phần âm thanh cụ thể như giọng nói, nhạc, tiếng gió, âm thanh tự nhiên, tiếng ồn… dễ dàng. Auto Trim cũng được xem là một trong những bổ sung ấn tượng trên Galaxy S25 FE giúp tối ưu quy trình chỉnh sửa video bằng cách tự động chọn ra những khoảnh khắc ấn tượng nhất từ những đoạn phim sẵn có của bạn.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Galaxy S25 FE cũng mang đến nhiều điểm chạm thú

Trải nghiệm Galaxy AI mới nhất với nhiều điểm chạm thú vị

Nhờ được trang bị One UI 8 nên người dùng Galaxy S25 FE sẽ được trải nghiệm Galaxy AI mới nhất, với khả năng cá nhân hóa đa phương thức, biến máy trở thành một trợ thủ AI thông minh xuất sắc.

Đại diện Samsung cho biết Galaxy S25 FE được tối ưu bởi One UI 8 cùng các tác nhân AI đa phương thức. Theo đó, người dùng dễ dàng bước vào kỷ nguyên mới của những tương tác tự nhiên và dễ dàng hơn. Ví dụ như giọng nói, cảm ứng và hình ảnh sẽ được kết hợp hài hòa để đơn giản hóa và nâng cao các tác vụ hằng ngày của người dùng, giúp chúng trở nên trực quan hơn.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Ảnh minh họa.

Cụ thể với Gemini Live, người dùng có thể thực hiện các cuộc trò chuyện trực quan theo thời gian thực. Nhờ được tăng cường bởi AI đa phương thức nên là S25 FE có thể “nhìn thấy” những gì người dùng có thể nhìn thấy và dễ dàng đặt ra các câu hỏi theo ngữ cảnh.

Now Bar sẽ giúp người dùng S25 FE có thể cập nhật các thông tin hữu ích ngay tại màn hình khoá. Tính năng này cung cấp các cập nhật liên quan và thậm chí có thể tùy chỉnh để hiển thị thông báo trực tiếp các tính năng như nhạc, chế độ, thói quen… cùng nhiều nội dung khác. Trong khi đó, chế độ Now Brief sẽ giúp người dùng theo dõi các bản cập nhật hằng ngày đã được cá nhân hóa, bao gồm tình hình giao thông, lời nhắc, sự kiện hay các thông tin về sức khỏe…

Tính năng Khoanh tròn là một trong những tính năng vô cùng quen thuộc với người dùng Galaxy, qua đó người dùng có thể khoanh tròn một vật phẩm hoặc thử thách trên màn hình, các gợi ý và chiến thuật sẽ ngay lập tức hiện ra và được hiển thị dưới dạng cửa sổ nổi, giúp trải nghiệm chơi game không bị gián đoạn.

Đáng chú ý là tất cả những công cụ thông minh này đều được thiết kế để nâng cao khả năng giao tiếp, gia tăng hiệu suất và tối ưu hóa các tương tác hằng ngày. Đặc biệt tất cả các thông tin này cũng như mọi dữ liệu của người dùng còn được bảo vệ bởi các lớp an toàn thế hệ mới.

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE
Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Một điểm cộng thêm cực kỳ giá trị trên Galaxy S25 FE đó chính là việc mở rộng không gian lưu trữ với Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP). Việc tạo ra các không gian lưu trữ được mã hóa riêng cho từng ứng dụng trong vùng lưu trữ bảo mật của thiết bị, đảm bảo mỗi ứng dụng chỉ có thể truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của chính mình. KEEP còn hỗ trợ Galaxy’s Personal Data Engine (PDE) để lưu giữ toàn bộ dữ liệu và tùy chỉnh của người dùng ngay trên thiết bị, và được bảo vệ bởi Knox Vault. Sự kết hợp này mang đến mức độ bảo mật nghiêm ngặt, quyền riêng tư vững chắc, trong bối cảnh số hóa ngày càng phát triển hiện nay.

Người dùng Galaxy S25 FE cũng có cơ hội được trải nghiệm 6 tháng truy cập miễn phí trên Google AI Pro, cũng như truy cập vào miễn phí vào các tính năng nâng cao của Gemini, Flow, NotebookLM và các ứng dụng khác.

Kết luận: Có thể nói dù không phải là một sản phẩm cao cấp, nhưng nhờ thừa hưởng được rất nhiều gien trội của dòng Galaxy S25 Series cùng với bộ công cụ AI đã được cải tiến mới trên Galaxy AI, đi liền với các cam kết từ Samsung, người dùng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng Galaxy S25 FE lâu dài và an toàn.

BOX: Có thể bạn chưa biết

Galaxy S25 FE chính thức mở bán từ ngày 12/09 tới với giá nhiều ưu đãi hấp dẫn:

Ưu đãi lên đến 1 triệu đồng dành cho phiên bản bộ nhớ 128GB

Ưu đãi lên đến 1,8 triệu đồng dành cho phiên bản bộ nhớ 256GB

Ưu đãi lên đến 3,5 triệu đồng dành cho phiên bản bộ nhớ 512GB

Tặng gói dùng thử Google AI Pro 6 tháng trị giá 3 triệu đồng

Trả góp 0% lên đến 18 tháng (đến hết 30/9)

Áp dụng e-voucher (giảm thêm đến gần 500.000 đồng) từ hôm nay đến hết 11/9 với mỗi đơn hàng mua Galaxy S25 FE là 01 e-voucher.

Chi tiết xem thêm tại https://samsung.com/vn/gift-card/e-vouchers/pre-registration-evoucher-z-code-evoucher

Và Mua hàng D2C tại: https://samsung.com/vn/smartphones/galaxy-s/galaxy-s25-fe-navy-128gb-sm-s731bdbbxxv/buy/
Samsung Samsung Galaxy S25 Series Galaxy S25 FE Galaxy AI camera ProVisual Engine

