Tây Ninh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đột phá khoa học và công nghệ trong năm 2026

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực chất kết quả triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trong năm 2025. Ông đề nghị các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế để thống nhất giải pháp, qua đó đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Đánh giá tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương ghi nhận những nỗ lực của Tây Ninh, đồng thời lưu ý tỉnh cần tiếp tục cải thiện khi chỉ số chuyển đổi số (DTI) hiện xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố. Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, coi dữ liệu là nền tảng trong quản lý và điều hành. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cam kết đồng hành, hỗ trợ tỉnh triển khai 6 “bài toán lớn” về chuyển đổi số, đồng thời thí điểm mô hình Sandbox cho thiết bị bay không người lái (UAV) trong lĩnh vực nông nghiệp và logistics từ tháng 4/2026.

Tại hội nghị, đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đề xuất chiến lược phát triển kinh tế số dựa trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các chuyên gia cho rằng việc xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo cấp tỉnh sẽ góp phần kết nối nguồn lực, giảm rủi ro cho doanh nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới.

Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn khẳng định mục tiêu đến cuối năm 2026, kinh tế số sẽ đóng góp 12% GRDP của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, theo định hướng “Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp tiên phong - cán bộ đi đầu - công tư đồng hành - người dân thụ hưởng”.

Năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề ra gồm: nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khai thác hiệu quả dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác huy động nguồn lực.

Trong năm 2025, Tây Ninh đã triển khai quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW, hoàn thành 168/169 nhiệm vụ Trung ương giao trên hệ thống giám sát quốc gia. Tỉnh ban hành Đề án số 1330/ĐA-UBND, tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức. Lĩnh vực chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,8% và mức độ hài lòng của người dân đạt 99,49%. Nền tảng “Tây Ninh Smart” cùng hệ thống 1022 tiếp tục phát huy hiệu quả trong kết nối chính quyền với người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế như thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng dữ liệu chưa đồng bộ. Nhân dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết hợp tác chiến lược với Trường Đại học Kinh tế - Luật, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Vingroup nhằm huy động nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, tỉnh tuyên dương 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc; phát động cuộc thi Robocon tỉnh lần thứ I và phong trào thi đua “Tây Ninh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” năm 2026.

Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh Tây Ninh trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW thành hành động, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.