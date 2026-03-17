Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng khẩn trương và chủ động triển khai các nội dung của Nghị quyết 57-NQ/TW , đồng thời tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hải Phòng cần tập trung xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, từng bước hình thành Công viên khoa học công nghệ, đồng thời hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Bên cạnh đó, thành phố được định hướng đẩy mạnh phát triển cảng biển số, logistics số và các dịch vụ số, qua đó nâng cao tỷ trọng kinh tế số, tăng cường năng lực quản trị hiện đại và thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển các doanh nghiệp công nghệ, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng có năng lực cạnh tranh trong khu vực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Những định hướng này gắn với mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, cảng biển và logistics tầm cỡ quốc tế, đồng thời là trung tâm kinh tế biển quan trọng của miền Bắc và cả nước. Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy Hải Phòng tái cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và số hóa; phát triển hệ thống cảng biển thông minh, cảng xanh, đồng thời hình thành hệ sinh thái công nghiệp tiên tiến dựa trên công nghệ cao và các chuỗi cung ứng chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Tổng Bí thư cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và toàn cầu ngày càng gia tăng, Hải Phòng cần đặt mục tiêu phát triển trong tương quan với các thành phố cảng lớn của châu Á và thế giới. Việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, đồng thời giúp thành phố khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực phía Bắc.

Cùng với Hà Nội và Quảng Ninh, Hải Phòng được định hướng trở thành một trong ba địa phương tạo thành tam giác động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.