ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

Tham dự buổi gặp gỡ ICT 2026 có ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng sự hiện diện của các lãnh đạo cao nhất các Hội, Hiệp hội ngành CNTT-TT, đại diện các CLB FISU Việt Nam; CLB VLSP; CLB VFOSSA và CLB VNOI. Cùng các lãnh đạo các Cục, Vụ và Trung Tâm CNTT, Chuyển đổi số các Bộ ngành, Hà Nội, các lãnh đạo các Viện, Trường Đại học và lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT-TT cùng các hội viên các Hội và Hiệp hội ngành CNTT-TT.

Sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Ảnh: BTC

Cải cách thể chế mở đường cho đột phá công nghệ

Sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong bối cảnh hệ thống hành chính quốc gia đang trải qua những thay đổi mang tính lịch sử. Bộ máy của Chính phủ được tinh gọn mạnh mẽ, giảm từ 30 đầu mối xuống còn 21 đầu mối, gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ. Đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông được sáp nhập vào Bộ Khoa học và Công nghệ, hình thành một đầu mối thống nhất nhằm thúc đẩy các đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, quá trình tinh gọn bộ máy hành chính còn thể hiện rõ qua việc cả nước hiện còn 34 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, việc bỏ cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, gồm cấp tỉnh, thành phố và cấp phường, xã, đặc khu, được xem là bước chuyển lớn trong quản trị quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng, trở thành động lực xuyên suốt cho phát triển kinh tế - xã hội. Sau một năm triển khai, các chuyển động đã diễn ra khá đồng bộ, đặc biệt ở tầng chính sách và thể chế, bởi đổi mới thể chế chính là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam đang từng bước tiệm cận với các nước phát triển. Một số chính sách và đạo luật thậm chí được đánh giá thuộc nhóm tiên phong trên thế giới, như Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo hay Luật Công nghiệp công nghệ số.

Tuy vậy, sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, các chuyên gia cho rằng Việt Nam mới đạt được những bước chuyển động mạnh mẽ nhưng chưa thực sự bứt tốc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định năm 2026 là năm hành động đột phá, lan tỏa kết quả. Với cộng đồng công nghệ thông tin và công nghệ số, đây được xem là kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới, khi trọng tâm chuyển từ xây dựng thể chế sang tạo ra những kết quả thực chất, có thể đo đếm và lan tỏa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cộng đồng ICT đứng trước cơ hội đột phá mới

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết năm qua là một năm sôi động của cộng đồng ICT Việt Nam. Trong nhiều năm qua, lĩnh vực này luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các nghị quyết, chiến lược và chính sách phát triển, tạo điều kiện để cộng đồng ICT vượt qua nhiều khó khăn và không ngừng trưởng thành.

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam tham dự và phát biểu tại sự kiện Sự kiện gặp gỡ ICT 2026. Ảnh: BTC

Theo ông, thực tiễn đã chứng minh ICT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Đội ngũ những người làm công nghệ không chỉ là các nhà khoa học, doanh nhân mà còn là những công dân tiên phong trong quá trình đổi mới và hội nhập.

Ông nhấn mạnh, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò của ICT trong giai đoạn phát triển mới. Cùng với đó, danh mục các sản phẩm chiến lược quốc gia cũng mở ra nhiều cơ hội để cộng đồng công nghệ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

“Cộng đồng ICT Việt Nam tự tin vào tiềm năng con người, tinh thần hợp tác, nguồn lực trong xã hội và động lực hội nhập quốc tế để tạo ra những bước đột phá mới”, ông Vũ Hoàng Liên chia sẻ.

Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết thêm, trong kỷ nguyên số, ICT không chỉ dừng lại ở vai trò ứng dụng công nghệ mà đang từng bước chuyển mình thành một ngành công nghiệp, hướng tới thị trường toàn cầu.

Chương trình Gặp gỡ ICT cũng là dịp để cộng đồng công nghệ tri ân các thế hệ đi trước, cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp, giới truyền thông và người dùng, những lực lượng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ số Việt Nam.

Phát biểu chia sẻ về khát vọng đột phá thể chế và khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết trong lịch sử phát triển của nhiều quốc gia luôn có những giai đoạn mà công nghệ trở thành lực lượng làm thay đổi vị thế của cả một dân tộc. Việt Nam đang đứng trước thời điểm như vậy khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu.

“Nếu Việt Nam muốn đạt tăng trưởng hai con số trong nhiều năm tới, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực chủ đạo của nền kinh tế. Tôi tin rằng cộng đồng ICT Việt Nam chính là lực lượng tiên phong của hành trình đó”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tư duy phát triển của đất nước đã có bước chuyển quan trọng khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lần đầu tiên được đặt ở vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng. Hệ thống thể chế trong lĩnh vực này cũng đang được hoàn thiện mạnh mẽ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long tham dự và phát biểu tại sự kiện Sự kiện gặp gỡ ICT 2026. Ảnh: BTC

Riêng trong năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 10 luật và 01 nghị quyết của Quốc hội; 30 nghị định, 13 nghị quyết cùng 53 quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực sáng tạo cho phát triển.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, thể chế chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra kết quả cụ thể. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định năm 2026 sẽ là năm chuyển mạnh từ xây dựng thể chế sang tạo ra kết quả thực chất. Những kết quả này phải được đo bằng năng suất, bằng tăng trưởng, bằng sức cạnh tranh của nền kinh tế và bằng chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng công nghệ, Thứ trưởng cho rằng ICT hiện nay không chỉ là một ngành kinh tế mà đã trở thành “hạ tầng của hạ tầng”, nền tảng cho mọi lĩnh vực của nền kinh tế số, từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, nền tảng số đến điện toán đám mây và an ninh mạng

“Trong giai đoạn tới, cộng đồng ICT Việt Nam không chỉ ứng dụng công nghệ mà cần sáng tạo, làm chủ và từng bước dẫn dắt một số công nghệ chiến lược. Nếu trước đây công nghệ giúp Việt Nam thoát nghèo, thì trong giai đoạn mới, công nghệ phải giúp Việt Nam trở thành quốc gia phát triển”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng đề xuất 5 nhiệm vụ lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong thời gian tới.

5 nhiệm vụ lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam Thứ nhất, kiến tạo hạ tầng số quốc gia. Từ định danh số, thanh toán số, dữ liệu, chữ ký số đến điện toán đám mây và an ninh mạng đó sẽ là nền móng của xã hội số và kinh tế số Việt Nam. Thứ hai, đưa trí tuệ nhân tạo vào khu vực công. AI sẽ giúp Chính phủ phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời tạo ra thị trường lớn cho các sản phẩm công nghệ Việt Nam. Thứ ba, phổ cập AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cũng giống như điện đã từng thay đổi toàn bộ nền kinh tế trong thế kỷ trước, AI sẽ trở thành công cụ nâng cao năng suất cho mọi doanh nghiệp. Thứ tư, đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam ra thế giới. Không chỉ xuất khẩu phần mềm, chúng ta cần xuất khẩu nền tảng số, dịch vụ số và trí tuệ Việt Nam. Thứ năm, xây dựng năng lực tính toán cho kỷ nguyên AI. Các trung tâm dữ liệu hiện đại, xanh và tiết kiệm năng lượng sẽ trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số.

Theo Thứ trưởng, để thực hiện được những mục tiêu đó, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ cần nuôi dưỡng ba tinh thần cốt lõi của thời đại số: nghĩ lớn hơn, làm nhanh hơn và hợp tác sâu hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng chương trình Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng những người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại sự kiện Sự kiện gặp gỡ ICT 2026. Ảnh: BTC

Theo ông, trong năm 2025, đất nước đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Trong bối cảnh đó, cộng đồng ICT, đặc biệt là 20 tổ chức xã hội nghề nghiệp đồng tổ chức chương trình, đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và được Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân ghi nhận.

Những đóng góp đó không chỉ khẳng định vai trò của lĩnh vực CNTT-TTmà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong ngôi nhà chung của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh: BTC

Theo ông, điều quan trọng hiện nay là làm thế nào để các nghị quyết, chính sách và luật pháp được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

“Tôi mong rằng trong năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp ICT Việt Nam sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, tạo ra những động lực phát triển mới và góp phần hình thành các mô hình tăng trưởng mới cho nền kinh tế”, ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC cũng bày tỏ kỳ vọng ngành CNTT-TT sẽ ngày càng khẳng định vai trò là lĩnh vực dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển và hùng cường.

Sau nhiều năm tổ chức, Gặp gỡ ICT đã trở thành diễn đàn quen thuộc của cộng đồng CNTT-TT Việt Nam mỗi dịp đầu xuân. Không chỉ là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp, chương trình còn là dịp để cộng đồng ICT cùng nhìn lại chặng đường phát triển của ngành, chia sẻ tầm nhìn và khởi động những sáng kiến mới cho năm tiếp theo.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là động lực then chốt của tăng trưởng quốc gia, sự chung tay của cộng đồng ICT được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra những bước tiến mạnh mẽ, thúc đẩy công nghệ Việt Nam phát triển nhanh hơn, vươn ra khu vực và thế giới.