RevNews

ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

Thành Biên Hoàng Anh

22:00 | 13/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tối 13/3 tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Chương trình là hoạt động thường niên do 20 tổ chức xã hội, nghề nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số cùng phối hợp tổ chức.
Tham dự buổi gặp gỡ ICT 2026 có ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng sự hiện diện của các lãnh đạo cao nhất các Hội, Hiệp hội ngành CNTT-TT, đại diện các CLB FISU Việt Nam; CLB VLSP; CLB VFOSSA và CLB VNOI. Cùng các lãnh đạo các Cục, Vụ và Trung Tâm CNTT, Chuyển đổi số các Bộ ngành, Hà Nội, các lãnh đạo các Viện, Trường Đại học và lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT-TT cùng các hội viên các Hội và Hiệp hội ngành CNTT-TT.

Sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Ảnh: BTC
Cải cách thể chế mở đường cho đột phá công nghệ

Sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong bối cảnh hệ thống hành chính quốc gia đang trải qua những thay đổi mang tính lịch sử. Bộ máy của Chính phủ được tinh gọn mạnh mẽ, giảm từ 30 đầu mối xuống còn 21 đầu mối, gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ. Đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông được sáp nhập vào Bộ Khoa học và Công nghệ, hình thành một đầu mối thống nhất nhằm thúc đẩy các đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, quá trình tinh gọn bộ máy hành chính còn thể hiện rõ qua việc cả nước hiện còn 34 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, việc bỏ cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, gồm cấp tỉnh, thành phố và cấp phường, xã, đặc khu, được xem là bước chuyển lớn trong quản trị quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng, trở thành động lực xuyên suốt cho phát triển kinh tế - xã hội. Sau một năm triển khai, các chuyển động đã diễn ra khá đồng bộ, đặc biệt ở tầng chính sách và thể chế, bởi đổi mới thể chế chính là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạochuyển đổi số của Việt Nam đang từng bước tiệm cận với các nước phát triển. Một số chính sách và đạo luật thậm chí được đánh giá thuộc nhóm tiên phong trên thế giới, như Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo hay Luật Công nghiệp công nghệ số.

Tuy vậy, sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, các chuyên gia cho rằng Việt Nam mới đạt được những bước chuyển động mạnh mẽ nhưng chưa thực sự bứt tốc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định năm 2026 là năm hành động đột phá, lan tỏa kết quả. Với cộng đồng công nghệ thông tin và công nghệ số, đây được xem là kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới, khi trọng tâm chuyển từ xây dựng thể chế sang tạo ra những kết quả thực chất, có thể đo đếm và lan tỏa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cộng đồng ICT đứng trước cơ hội đột phá mới

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết năm qua là một năm sôi động của cộng đồng ICT Việt Nam. Trong nhiều năm qua, lĩnh vực này luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các nghị quyết, chiến lược và chính sách phát triển, tạo điều kiện để cộng đồng ICT vượt qua nhiều khó khăn và không ngừng trưởng thành.

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam tham dự và phát biểu tại sự kiện Sự kiện gặp gỡ ICT 2026. Ảnh: BTC
Theo ông, thực tiễn đã chứng minh ICT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Đội ngũ những người làm công nghệ không chỉ là các nhà khoa học, doanh nhân mà còn là những công dân tiên phong trong quá trình đổi mới và hội nhập.

Ông nhấn mạnh, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò của ICT trong giai đoạn phát triển mới. Cùng với đó, danh mục các sản phẩm chiến lược quốc gia cũng mở ra nhiều cơ hội để cộng đồng công nghệ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Cộng đồng ICT Việt Nam tự tin vào tiềm năng con người, tinh thần hợp tác, nguồn lực trong xã hội và động lực hội nhập quốc tế để tạo ra những bước đột phá mới”, ông Vũ Hoàng Liên chia sẻ.

Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết thêm, trong kỷ nguyên số, ICT không chỉ dừng lại ở vai trò ứng dụng công nghệ mà đang từng bước chuyển mình thành một ngành công nghiệp, hướng tới thị trường toàn cầu.

Chương trình Gặp gỡ ICT cũng là dịp để cộng đồng công nghệ tri ân các thế hệ đi trước, cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp, giới truyền thông và người dùng, những lực lượng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ số Việt Nam.

Hạ tầng số Việt Nam bứt phá nhưng chưa tạo giá trị xứng tầm

Phát biểu chia sẻ về khát vọng đột phá thể chế và khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết trong lịch sử phát triển của nhiều quốc gia luôn có những giai đoạn mà công nghệ trở thành lực lượng làm thay đổi vị thế của cả một dân tộc. Việt Nam đang đứng trước thời điểm như vậy khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu.

Nếu Việt Nam muốn đạt tăng trưởng hai con số trong nhiều năm tới, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực chủ đạo của nền kinh tế. Tôi tin rằng cộng đồng ICT Việt Nam chính là lực lượng tiên phong của hành trình đó”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tư duy phát triển của đất nước đã có bước chuyển quan trọng khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lần đầu tiên được đặt ở vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng. Hệ thống thể chế trong lĩnh vực này cũng đang được hoàn thiện mạnh mẽ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long tham dự và phát biểu tại sự kiện Sự kiện gặp gỡ ICT 2026. Ảnh: BTC
Riêng trong năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 10 luật và 01 nghị quyết của Quốc hội; 30 nghị định, 13 nghị quyết cùng 53 quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực sáng tạo cho phát triển.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, thể chế chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra kết quả cụ thể. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định năm 2026 sẽ là năm chuyển mạnh từ xây dựng thể chế sang tạo ra kết quả thực chất. Những kết quả này phải được đo bằng năng suất, bằng tăng trưởng, bằng sức cạnh tranh của nền kinh tế và bằng chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng công nghệ, Thứ trưởng cho rằng ICT hiện nay không chỉ là một ngành kinh tế mà đã trở thành “hạ tầng của hạ tầng”, nền tảng cho mọi lĩnh vực của nền kinh tế số, từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, nền tảng số đến điện toán đám mây và an ninh mạng

Trong giai đoạn tới, cộng đồng ICT Việt Nam không chỉ ứng dụng công nghệ mà cần sáng tạo, làm chủ và từng bước dẫn dắt một số công nghệ chiến lược. Nếu trước đây công nghệ giúp Việt Nam thoát nghèo, thì trong giai đoạn mới, công nghệ phải giúp Việt Nam trở thành quốc gia phát triển”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng đề xuất 5 nhiệm vụ lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong thời gian tới.

5 nhiệm vụ lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Thứ nhất, kiến tạo hạ tầng số quốc gia. Từ định danh số, thanh toán số, dữ liệu, chữ ký số đến điện toán đám mây và an ninh mạng đó sẽ là nền móng của xã hội số và kinh tế số Việt Nam.

Thứ hai, đưa trí tuệ nhân tạo vào khu vực công. AI sẽ giúp Chính phủ phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời tạo ra thị trường lớn cho các sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Thứ ba, phổ cập AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cũng giống như điện đã từng thay đổi toàn bộ nền kinh tế trong thế kỷ trước, AI sẽ trở thành công cụ nâng cao năng suất cho mọi doanh nghiệp.

Thứ tư, đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam ra thế giới. Không chỉ xuất khẩu phần mềm, chúng ta cần xuất khẩu nền tảng số, dịch vụ số và trí tuệ Việt Nam.

Thứ năm, xây dựng năng lực tính toán cho kỷ nguyên AI. Các trung tâm dữ liệu hiện đại, xanh và tiết kiệm năng lượng sẽ trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số.

Theo Thứ trưởng, để thực hiện được những mục tiêu đó, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ cần nuôi dưỡng ba tinh thần cốt lõi của thời đại số: nghĩ lớn hơn, làm nhanh hơn và hợp tác sâu hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng chương trình Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng những người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo ông, trong năm 2025, đất nước đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Trong bối cảnh đó, cộng đồng ICT, đặc biệt là 20 tổ chức xã hội nghề nghiệp đồng tổ chức chương trình, đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và được Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân ghi nhận.

Những đóng góp đó không chỉ khẳng định vai trò của lĩnh vực CNTT-TTmà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong ngôi nhà chung của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh: BTC

Theo ông, điều quan trọng hiện nay là làm thế nào để các nghị quyết, chính sách và luật pháp được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Tôi mong rằng trong năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp ICT Việt Nam sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, tạo ra những động lực phát triển mới và góp phần hình thành các mô hình tăng trưởng mới cho nền kinh tế”, ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC cũng bày tỏ kỳ vọng ngành CNTT-TT sẽ ngày càng khẳng định vai trò là lĩnh vực dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển và hùng cường.

Sau nhiều năm tổ chức, Gặp gỡ ICT đã trở thành diễn đàn quen thuộc của cộng đồng CNTT-TT Việt Nam mỗi dịp đầu xuân. Không chỉ là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp, chương trình còn là dịp để cộng đồng ICT cùng nhìn lại chặng đường phát triển của ngành, chia sẻ tầm nhìn và khởi động những sáng kiến mới cho năm tiếp theo.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là động lực then chốt của tăng trưởng quốc gia, sự chung tay của cộng đồng ICT được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra những bước tiến mạnh mẽ, thúc đẩy công nghệ Việt Nam phát triển nhanh hơn, vươn ra khu vực và thế giới.

Gặp gỡ ICT 2026 Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 ICT 2026 Đột phá về thể chế khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo REV Nghị quyết 57-NQ/TW

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới sáng tạo
Phiên họp Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 17/1/2026 tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các chuyên gia của Hội đã đề xuất ba hướng phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm bản lề của giai đoạn 2026-2030: cải tổ giáo dục theo chất lượng thay vì số lượng, tập trung nguồn lực cho ba nhóm công nghệ chiến lược gồm chip bán dẫn - mạng di động thế hệ sau - vệ tinh, xây dựng cơ chế chứng chỉ nghề nghiệp kết nối chặt giữa trường đại học và doanh nghiệp.
Đổi mới sáng tạo
Với bề dày 60 năm truyền thống và gần 40 năm thành lập, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) đã khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối khoa học, doanh nghiệp và nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ. Năm 2025 ghi nhận nhiều bước chuyển mình quan trọng của REV với 805 hội viên thuộc 30 chi hội trên cả nước, tổ chức thành công các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế thu hút hàng trăm công trình nghiên cứu từ gần 20 quốc gia trên thế giới.
RevNews
Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Giấy khen cho Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong năm 2025.
RevNews
Ngày 20/12/2025, Hội nghị Quốc gia lần thứ XXVIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2025) với chủ đề “Đột phá - Sáng tạo - Kết nối: Kiến tạo hệ sinh thái số” đã diễn ra thành công tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự kiện không chỉ là diễn đàn khoa học thường niên quan trọng mà còn là minh chứng sống động cho việc triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Công trình khoa học
Trong bối cảnh công nghệ truyền thông không dây đang phát triển mạnh mẽ, một công trình nghiên cứu của sinh viên Lê Quang Đăng đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Hội nghị REV-ECIT 2025 đã giới thiệu công trình nghiên cứu giúp ước lượng chính xác các thông số kênh vô tuyến, mở đường cho các ứng dụng như định vị chính xác, theo dõi mục tiêu và thiết kế anten thông minh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Editor'sChoice

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
31°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
26°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
30°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
Kim TT/AVPL 17,965 ▼220K 18,270 ▼220K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
Nguyên Liệu 99.99 17,080 ▼220K 17,280 ▼220K
Nguyên Liệu 99.9 17,030 ▼220K 17,230 ▼220K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,800 ▼220K 18,200 ▼220K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,750 ▼220K 18,150 ▼220K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,680 ▼220K 18,130 ▼220K
Cập nhật: 14/03/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Hà Nội - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Đà Nẵng - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Miền Tây - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Tây Nguyên - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Cập nhật: 14/03/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
Miếng SJC Nghệ An 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
Miếng SJC Thái Bình 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
NL 99.90 17,070 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,100 ▼50K
Trang sức 99.9 17,450 ▼220K 18,150 ▼220K
Trang sức 99.99 17,460 ▼220K 18,160 ▼220K
Cập nhật: 14/03/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,796 ▼22K 18,262 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,796 ▼22K 18,263 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,793 ▼22K 1,823 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,793 ▼22K 1,824 ▼22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,773 ▼22K 1,808 ▲1625K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 17,251 ▼157437K 17,901 ▼163287K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 126,864 ▼1650K 135,764 ▼1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 114,206 ▼1496K 123,106 ▼1496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 101,549 ▼1342K 110,449 ▼1342K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 96,667 ▲86872K 105,567 ▲94882K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 66,651 ▼918K 75,551 ▼918K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Cập nhật: 14/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17815 18089 18675
CAD 18628 18905 19530
CHF 32558 32942 33610
CNY 0 3470 3830
EUR 29378 29649 30691
GBP 33956 34346 35310
HKD 0 3227 3432
JPY 157 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14863 15465
SGD 19930 20213 20755
THB 725 788 843
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26110 26318
Cập nhật: 14/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,094 26,094 26,314
USD(1-2-5) 25,051 - -
USD(10-20) 25,051 - -
EUR 29,600 29,624 30,850
JPY 160.39 160.68 169.33
GBP 34,289 34,382 35,346
AUD 18,122 18,187 18,760
CAD 18,877 18,938 19,516
CHF 32,925 33,027 33,790
SGD 20,087 20,149 20,816
CNY - 3,751 3,851
HKD 3,290 3,300 3,417
KRW 16.19 16.88 18.25
THB 775.4 784.98 835.31
NZD 14,928 15,067 15,420
SEK - 2,743 2,822
DKK - 3,961 4,076
NOK - 2,648 2,725
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,237.37 - 7,000.38
TWD 740.64 - 891.75
SAR - 6,884.18 7,207.36
KWD - 83,439 88,236
Cập nhật: 14/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,048 26,078 26,318
EUR 29,712 29,831 31,003
GBP 34,479 34,617 35,620
HKD 3,288 3,301 3,416
CHF 32,876 33,008 33,927
JPY 161.22 161.87 169.15
AUD 18,260 18,333 18,924
SGD 20,197 20,278 20,858
THB 798 801 836
CAD 18,926 19,002 19,581
NZD 15,132 15,663
KRW 16.97 18.50
Cập nhật: 14/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26176 26176 26318
AUD 18149 18249 19174
CAD 18885 18985 19999
CHF 32944 32974 34557
CNY 0 3777.3 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29662 29692 31415
GBP 34371 34421 36179
HKD 0 3355 0
JPY 161.33 161.83 172.37
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15094 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20148 20278 20999
THB 0 758.7 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18180000 18180000 18480000
SBJ 16000000 16000000 18480000
Cập nhật: 14/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,097 26,147 26,318
USD20 26,097 26,147 26,318
USD1 23,812 26,147 26,318
AUD 18,181 18,281 19,419
EUR 29,786 29,786 31,249
CAD 18,819 18,919 20,260
SGD 20,205 20,355 20,957
JPY 161.81 162.81 168.13
GBP 34,248 34,598 35,523
XAU 18,178,000 0 18,482,000
CNY 0 3,659 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/03/2026 16:00