RevNews

Bí thư chi bộ Cơ quan REV nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Hiền Ngô

Hiền Ngô

13:03 | 27/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026 do Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Bắc Hà, Bí thư Chi bộ Cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV), vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận 40 năm phấn đấu, rèn luyện và cống hiến gắn với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam. Buổi lễ cũng là dịp Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức phiên họp Ban Chấp hành mở rộng dưới sự chủ trì của Bí thư Châu Văn Minh, hướng tới Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam giữa năm 2026.

Sáng ngày 27/3/2026, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026 kết hợp phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, cùng ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng đại diện các ban Đảng Trung ương, đảng viên lão thành, chuyên gia và nhà khoa học thuộc các hội thành viên.

Ông Nguyễn Bắc Hà, Bí thư Chi bộ Cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, là một trong 35 đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam được trao Huy hiệu Đảng trong đợt kỷ niệm 03/02/2026. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng của ông Nguyễn Bắc Hà là sự ghi nhận của Đảng với hành trình 40 năm phấn đấu, rèn luyện và cống hiến qua nhiều môi trường công tác của Ông.

Ông Nguyễn Bắc Hà nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Ông Nguyễn Bắc Hà, Bí thư Chi bộ Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Học Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh rằng Huy hiệu tuổi Đảng trao cho các đảng viên lần này là kết quả của cả một quá trình phấn đấu thực sự, chứ không phải sự ghi nhận đến tự nhiên. Ông Nguyễn Thái Học cũng chia sẻ dù đã tham dự nhiều buổi lễ trao Huy hiệu Đảng tại các tổ chức ở cả Trung ương lẫn địa phương, buổi lễ ngày hôm nay vẫn là một trong những buổi lễ để lại cảm xúc khác biệt "rất xúc động".

Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026 của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể Trung ương, đảng viên lão thành, chuyên gia và nhà khoa học. Đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trực tiếp trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong đợt trao tặng lần này.

Ông Nguyễn Bắc Hà nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Ông Nguyễn Văn Giao, vào Đảng ngày 6/5/1959, năm nay 92 tuổi và nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Ông Nguyễn Văn Giao vào Đảng ngày 6/5/1959, năm nay 92 tuổi và nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, đây là lần thứ sáu Ông nhận Huy hiệu tại Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Giao chia sẻ rằng suốt 65 năm theo Đảng, dù trải qua kháng chiến gian khổ, dù Đảng có những khúc mắc trên đường đi, ông không một lần dao động hay rời bỏ lý tưởng, bởi tự nhắc mình là người đảng viên phải trung thực, trung thành và giữ trọn lời thề với Đảng. Ở tuổi 92, dù tuổi đã cao, ông vẫn hứa tiếp tục rèn luyện để xứng đáng với tấm huy hiệu Đảng lần này và góp thêm một viên gạch nhỏ vào ngôi nhà trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Giao tại buổi Lễ được ông Nguyễn Thái Học đánh giá là đã truyền thêm sức mạnh và niềm tin cho những đảng viên đang còn công tác, qua đó khắc họa rõ hình ảnh người đảng viên giữ vững tinh thần son sắc với Đảng dù trải qua nhiều thử thách khác nhau.

Ông Nguyễn Bắc Hà nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Nhìn thẳng vào thực tế, ông Nguyễn Thái Học thừa nhận năm 2025 là chặng đường rất khó khăn với Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ trải qua những giai đoạn không thuận lợi và đến thời điểm tổ chức buổi lễ, những khó khăn, thử thách đó đã tạm khép lại.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Châu Văn Minh thay mặt Đảng ủy khẳng định Liên hiệp Hội Việt Nam đang đứng trước yêu cầu mới trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và khoa học công nghệ tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Bắc Hà nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Với tính chất là tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực tập hợp đội ngũ trí thức, Liên hiệp Hội Việt Nam gánh vác kỳ vọng lớn trong việc phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ khoa học công nghệ Việt Nam. Ông Châu Văn Minh dẫn lại định hướng của Đảng với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo. Bí thư Đảng uy Liên hiệp Hội Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng thế hệ trí thức hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, cống hiến xứng đáng cho sứ mệnh đưa đất nước đi lên theo định hướng mà Đảng đã xác định.

Ngay sau lễ trao Huy hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam họp phiên mở rộng với ba nội dung trọng tâm: thông qua quy chế làm việc của Đảng bộ, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, đồng thời bàn kế hoạch chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự kiến tổ chức vào giữa năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh những công việc triển khai tại phiên họp hôm nay có ý nghĩa quyết định đến sự vận hành và phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ tiếp theo.

Đảng viên Hội Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng Đảng viên Hội Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng

Ngày 03/03/2023, Đảng ủy Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và ...
Nguyên Bí thư Chi bộ REV nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Nguyên Bí thư Chi bộ REV nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng viên Vũ Huy Quang, nguyên Bí thư Chi bộ Chi bộ Cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) được Đảng ...
Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 2: Biến khát vọng Đại hội XIV thành cơ chế hành động Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 2: Biến khát vọng Đại hội XIV thành cơ chế hành động

Tại Hội nghị có ý nghĩa nền tảng cho cả nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư nhấn mạnh bốn yêu cầu lớn: đặt nền móng ...
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam REV Liên hiệp Hội Việt Nam Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Bài liên quan

Cổng dữ liệu mở VUSTA biến tri thức khoa học thành tài nguyên số

Cổng dữ liệu mở VUSTA biến tri thức khoa học thành tài nguyên số

Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số

ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo
Sáng 17/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến cử tri trí thức gửi tới kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Các chuyên gia, nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực đã thẳng thắn chỉ ra nghịch lý lớn nhất của đất nước: kinh tế số tăng trưởng hai chữ số nhưng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển chỉ đạt 0,5% GDP, bằng một phần tư mục tiêu đề ra.
ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

RevNews
Tối 13/3 tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Chương trình là hoạt động thường niên do 20 tổ chức xã hội, nghề nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số cùng phối hợp tổ chức.
Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo
Phiên họp Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 17/1/2026 tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các chuyên gia của Hội đã đề xuất ba hướng phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm bản lề của giai đoạn 2026-2030: cải tổ giáo dục theo chất lượng thay vì số lượng, tập trung nguồn lực cho ba nhóm công nghệ chiến lược gồm chip bán dẫn - mạng di động thế hệ sau - vệ tinh, xây dựng cơ chế chứng chỉ nghề nghiệp kết nối chặt giữa trường đại học và doanh nghiệp.
Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam: Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam: Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Đổi mới sáng tạo
Với bề dày 60 năm truyền thống và gần 40 năm thành lập, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) đã khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối khoa học, doanh nghiệp và nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ. Năm 2025 ghi nhận nhiều bước chuyển mình quan trọng của REV với 805 hội viên thuộc 30 chi hội trên cả nước, tổ chức thành công các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế thu hút hàng trăm công trình nghiên cứu từ gần 20 quốc gia trên thế giới.
Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

RevNews
Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Giấy khen cho Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong năm 2025.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 34°C
mây cụm
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
37°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
27°C
Quảng Bình

33°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
36°C
Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
38°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
38°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
36°C
Hà Giang

33°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
28°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
30°C
Khánh Hòa

31°C

Cảm giác: 31°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
38°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
37°C
Nghệ An

38°C

Cảm giác: 37°C
mây thưa
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
38°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
39°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
34°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
Kim TT/AVPL 16,870 ▲10K 17,170 ▲10K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
Nguyên Liệu 99.99 15,900 ▲100K 16,100 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 15,850 ▲100K 16,050 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,700 ▲150K 17,100 ▲150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,650 ▲150K 17,050 ▲150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,580 ▲150K 17,030 ▲150K
Cập nhật: 27/03/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Hà Nội - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Miền Tây - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Cập nhật: 27/03/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,860 ▲60K 17,160 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,860 ▲60K 17,160 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,860 ▲60K 17,160 ▲60K
NL 99.90 15,770 ▲100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,800 ▲100K
Trang sức 99.9 16,350 ▲60K 17,050 ▲60K
Trang sức 99.99 16,360 ▲60K 17,060 ▲60K
Cập nhật: 27/03/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,686 ▲1K 17,162 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,686 ▲1K 17,163 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,684 ▲1K 1,714 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,684 ▲1K 1,715 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,664 ▲1K 1,699 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,718 ▲99K 168,218 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,688 ▲75K 127,588 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,794 ▲68K 115,694 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,899 ▲61K 103,799 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,312 ▲59K 99,212 ▲59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,105 ▲41K 71,005 ▲41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Cập nhật: 27/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17629 17902 18477
CAD 18475 18752 19370
CHF 32455 32838 33486
CNY 0 3470 3830
EUR 29761 30033 31063
GBP 34330 34721 35655
HKD 0 3232 3435
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14886 15474
SGD 19945 20227 20754
THB 717 780 833
USD (1,2) 26074 0 0
USD (5,10,20) 26115 0 0
USD (50,100) 26143 26163 26355
Cập nhật: 27/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,135 26,135 26,355
USD(1-2-5) 25,090 - -
USD(10-20) 25,090 - -
EUR 29,968 29,992 31,235
JPY 161.1 161.39 170.1
GBP 34,614 34,708 35,697
AUD 17,857 17,922 18,486
CAD 18,724 18,784 19,359
CHF 32,838 32,940 33,695
SGD 20,127 20,190 20,862
CNY - 3,788 3,876
HKD 3,308 3,318 3,435
KRW 16.17 16.86 18.22
THB 765.3 774.75 824.37
NZD 14,898 15,036 15,386
SEK - 2,753 2,834
DKK - 4,011 4,127
NOK - 2,681 2,759
LAK - 0.93 1.28
MYR 6,164.32 - 6,917.89
TWD 745.62 - 897.71
SAR - 6,924.73 7,249.09
KWD - 83,878 88,696
Cập nhật: 27/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,135 26,355
EUR 29,794 29,914 31,088
GBP 34,482 34,620 35,622
HKD 3,296 3,309 3,424
CHF 32,542 32,673 33,584
JPY 161.13 161.78 169.02
AUD 17,754 17,825 18,409
SGD 20,118 20,199 20,775
THB 779 782 816
CAD 18,653 18,728 19,293
NZD 14,910 15,438
KRW 16.71 18.33
Cập nhật: 27/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26355
AUD 17813 17913 18838
CAD 18658 18758 19774
CHF 32700 32730 34317
CNY 3749.5 3774.5 3909.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29931 29961 31686
GBP 34622 34672 36432
HKD 0 3355 0
JPY 161.53 162.03 172.58
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14994 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20105 20235 20959
THB 0 745.8 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16760000 16760000 17060000
SBJ 15000000 15000000 17060000
Cập nhật: 27/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,168 26,218 26,355
USD20 26,168 26,218 26,355
USD1 23,845 26,218 26,355
AUD 17,826 17,926 19,043
EUR 30,081 30,081 31,508
CAD 18,611 18,711 20,029
SGD 20,187 20,337 21,307
JPY 162.03 163.53 168.18
GBP 34,530 34,880 36,008
XAU 16,848,000 0 17,152,000
CNY 0 3,660 0
THB 0 779 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/03/2026 14:00