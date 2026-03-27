Bí thư chi bộ Cơ quan REV nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Sáng ngày 27/3/2026, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026 kết hợp phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, cùng ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng đại diện các ban Đảng Trung ương, đảng viên lão thành, chuyên gia và nhà khoa học thuộc các hội thành viên.

Ông Nguyễn Bắc Hà, Bí thư Chi bộ Cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, là một trong 35 đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam được trao Huy hiệu Đảng trong đợt kỷ niệm 03/02/2026. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng của ông Nguyễn Bắc Hà là sự ghi nhận của Đảng với hành trình 40 năm phấn đấu, rèn luyện và cống hiến qua nhiều môi trường công tác của Ông.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Học Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh rằng Huy hiệu tuổi Đảng trao cho các đảng viên lần này là kết quả của cả một quá trình phấn đấu thực sự, chứ không phải sự ghi nhận đến tự nhiên. Ông Nguyễn Thái Học cũng chia sẻ dù đã tham dự nhiều buổi lễ trao Huy hiệu Đảng tại các tổ chức ở cả Trung ương lẫn địa phương, buổi lễ ngày hôm nay vẫn là một trong những buổi lễ để lại cảm xúc khác biệt "rất xúc động".

Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026 của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể Trung ương, đảng viên lão thành, chuyên gia và nhà khoa học. Đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trực tiếp trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong đợt trao tặng lần này.

Ông Nguyễn Văn Giao vào Đảng ngày 6/5/1959, năm nay 92 tuổi và nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, đây là lần thứ sáu Ông nhận Huy hiệu tại Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Giao chia sẻ rằng suốt 65 năm theo Đảng, dù trải qua kháng chiến gian khổ, dù Đảng có những khúc mắc trên đường đi, ông không một lần dao động hay rời bỏ lý tưởng, bởi tự nhắc mình là người đảng viên phải trung thực, trung thành và giữ trọn lời thề với Đảng. Ở tuổi 92, dù tuổi đã cao, ông vẫn hứa tiếp tục rèn luyện để xứng đáng với tấm huy hiệu Đảng lần này và góp thêm một viên gạch nhỏ vào ngôi nhà trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Giao tại buổi Lễ được ông Nguyễn Thái Học đánh giá là đã truyền thêm sức mạnh và niềm tin cho những đảng viên đang còn công tác, qua đó khắc họa rõ hình ảnh người đảng viên giữ vững tinh thần son sắc với Đảng dù trải qua nhiều thử thách khác nhau.

Nhìn thẳng vào thực tế, ông Nguyễn Thái Học thừa nhận năm 2025 là chặng đường rất khó khăn với Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ trải qua những giai đoạn không thuận lợi và đến thời điểm tổ chức buổi lễ, những khó khăn, thử thách đó đã tạm khép lại.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Châu Văn Minh thay mặt Đảng ủy khẳng định Liên hiệp Hội Việt Nam đang đứng trước yêu cầu mới trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và khoa học công nghệ tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Với tính chất là tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực tập hợp đội ngũ trí thức, Liên hiệp Hội Việt Nam gánh vác kỳ vọng lớn trong việc phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ khoa học công nghệ Việt Nam. Ông Châu Văn Minh dẫn lại định hướng của Đảng với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo. Bí thư Đảng uy Liên hiệp Hội Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng thế hệ trí thức hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, cống hiến xứng đáng cho sứ mệnh đưa đất nước đi lên theo định hướng mà Đảng đã xác định.

Ngay sau lễ trao Huy hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam họp phiên mở rộng với ba nội dung trọng tâm: thông qua quy chế làm việc của Đảng bộ, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, đồng thời bàn kế hoạch chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự kiến tổ chức vào giữa năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh những công việc triển khai tại phiên họp hôm nay có ý nghĩa quyết định đến sự vận hành và phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ tiếp theo.