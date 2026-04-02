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Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Cục Tần số vô tuyến điện thúc đẩy công nghệ chiến lược

Hiền Ngô

Hiền Ngô

10:14 | 02/04/2026
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Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thống nhất phối hợp thực chất, gắn hoạt động khoa học với 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Sáng 01/4, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) có buổi làm việc thống nhất nhiều định hướng phối hợp trong năm 2026, trong đó nổi bật là việc gắn hoạt động của Hội với danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 công nghệ ưu tiên mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai, đồng hành cùng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Cục Tần số vô tuyến điện thúc đẩy công nghệ chiến lược
Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc về phía Cục Tần số vô tuyến điện có TS. Lê Văn Tuấn, Cục trưởng; ông Trần Mạnh Tuấn, Cục phó cùng đại diện lãnh đạo Phòng ban của Cục. Về phía Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam có TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội; PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch; GS.TS Trần Đức Tân, Phó Tổng thư ký, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị của Hội.

Trong nhiều năm qua, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Cục Tần số vô tuyến điện đã duy trì mối quan hệ bền chặt trong các hoạt động chuyên môn. TS. Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phân công Cục theo dõi hoạt động của Hội, đây là thay đổi về vị thế quản lý nhà nước, tạo tiền đề để các nghiên cứu học thuật của Hội góp phần phục vụ chính sách quản lý hạ tầng số quốc gia.

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G
Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho biết, Hội hiện có hơn 800 hội viên trên cả nước, với thành phần chủ yếu là giáo sư và tiến sĩ trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và vô tuyến điện. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Hội chính là nguồn lực cốt lõi để Hội phối hợp cùng Cục Tần số vô tuyến điện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phục vụ quốc gia, từ định hướng nghiên cứu công nghệ ưu tiên cho đến tư vấn chính sách quản lý tần số. Trên tinh thần đó, hai bên thống nhất cách làm việc thực chất là chọn ít việc, làm được ngay trong năm nay, rồi mở rộng dần từng năm để mỗi kết quả đạt được đều có thể đo đếm và phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

Một trong những đề xuất được đánh giá cao nhất là ý tưởng gắn chương trình hoạt động của Hội với danh mục công nghệ chiến lược mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng. Danh sách gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 công nghệ cụ thể, trong đó có nhiều công nghệ thuộc lĩnh vực vô tuyến điện tử như 5G, 6G, robot tự hành, đường sắt tốc độ cao và thông tin vệ tinh.

Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện phân tích, khi Hội đồng hành trong việc triển khai danh mục công nghệ chiến lược, các hội thảo khoa học và phiên thảo luận chuyên đề sẽ có định hướng rõ ràng hơn thay vì phân tán theo từng mảng riêng lẻ. Cụ thể, các phiên tại hội nghị có thể tổ chức theo nhóm công nghệ chiến lược thay vì theo phân nhóm vô tuyến truyền thống, giúp các nhà khoa học nhận thấy nghiên cứu của mình phục vụ đúng ưu tiên quốc gia, thay vì nghiên cứu thiếu định hướng ứng dụng.

Bên cạnh những định hướng về công nghệ chiến lược, hai bên bàn cụ thể về cách thức phối hợp để đưa các định hướng đó vào thực tiễn hoạt động của hội viên, gắn với mục tiêu phát triển khoa học công nghệ mà Nghị quyết 57-NQ/TW đặt ra. Hai bên thống nhất ba hướng phối hợp chính sẽ triển khai từ năm 2026.

Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam đồng tình với quan điểm đó và khẳng định, Hội sẽ quán triệt đến toàn thể hội viên danh mục công nghệ chiến lược, khuyến khích ứng dụng ngay vào các hướng nghiên cứu thường niên từ năm 2026. Song song với đó, Hội sẽ lựa chọn và lồng ghép các nội dung công nghệ chiến lược phù hợp vào ba hoạt động thường niên lớn gồm Hội nghị quốc tế ATC (International Conference on Advanced Technologies for Communications) và Hội nghị tầm quốc gia REV-ECIT (Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin) và cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam (VEDC), tạo diễn đàn để các nhà khoa học xác định rõ định hướng ứng dụng của từng công trình nghiên cứu mình đang theo đuổi.

Cục Tần số vô tuyến điện và Hội REV thống nhất cùng tổ chức một số hội thảo khoa học chuyên đề theo từng nhóm công nghệ chiến lược ưu tiên. Các hội thảo sẽ tập trung vào những bài toán thực tiễn mà Cục cần nghiên cứu giải đáp trong quá trình quản lý tần số và xây dựng hạ tầng số quốc gia, qua đó tạo cầu nối trực tiếp giữa nghiên cứu học thuật với yêu cầu quản lý chính sách.

Để các đề tài nghiên cứu của Cục vừa mang tính hàn lâm vừa phù hợp với thực tiễn phát triển, Hội REV sẽ giới thiệu các giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp tham gia trực tiếp vào các đề tài của Cục theo từng lĩnh vực chuyên sâu. Đây là hướng đi giúp kết quả nghiên cứu không dừng lại ở công trình học thuật mà chuyển hoá thành tư liệu khoa học có giá trị tham chiếu trực tiếp cho hoạt động quản lý tần số và xây dựng hạ tầng số quốc gia, đúng với mục tiêu mà Nghị quyết 57-NQ/TW hướng tới.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46