Thành lập Ban Liên lạc Truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình - Tây Hồ

Tham dự sự kiện, có Thiếu tướng Phan Bá Dân - Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình; Trung tướng Phạm Quang Hợi - nguyên Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng BLL Truyền thống Quân khu 3 tại Hà Nội và đông đảo cựu chiến binh Quân khu 3.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Ban Liên lạc mới, Trung tướng Phạm Quang Hợi khẳng định phương châm cốt lõi của Ban Liên lạc qua tám chữ vàng "Truyền thống - Tự nguyện - Nghĩa tình - Bình đẳng".

Trung tướng Phạm Quang Hợi - nguyên Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng BLL Truyền thống Quân khu 3 tại Hà Nội phát biểu chỉ đạo và định hướng tại Hội nghị.

“Chúng ta gặp nhau không chỉ để sống lại những ký ức hào hùng một thuở, mà còn để dìu dắt, nâng đỡ nhau giữa nhịp sống đời thường bình dị. Tám chữ vàng ấy chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là cội nguồn sức mạnh giúp Ban Liên lạc không chỉ phát triển về quân số mà còn đạt đến độ kết tinh sâu sắc của nghĩa tình đồng đội”, Trung tướng Phạm Quang Hợi nhấn mạnh.

Đại diện Ban liên lạc truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình và Tây Hồ thực hiện nghi thức ký kết sáp nhập, mở ra chương mới trong công tác kết nối và phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ tại Hà Nội.

Tại sự kiện, Bản Quy ước hoạt động gồm 6 chương 12 điều đã được thông qua trong sự nhất trí cao độ, toát lên tinh thần nhân văn sâu sắc, như một sự cam kết từ trái tim của mỗi hội viên. Từ việc chia tổ khu vực để thuận tiện thăm hỏi, đến những cử chỉ tri ân tinh tế về quy định mừng thọ.

Đặc biệt quy định miễn sinh hoạt phí và đóng phí cho những đồng đội đau yếu là một điểm sáng nhân văn. Mọi điều khoản đều toát lên sự trân trọng dành cho những người lính đã hiến dâng cả thanh xuân cho Tổ quốc.

Các tướng lĩnh, cựu chiến binh và hội viên Ban Liên lạc Truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình - Tây Hồ chụp ảnh lưu niệm sau lễ sáp nhập, đánh dấu chặng đường gắn kết mới của những người lính năm xưa.

Điều này một lần nữa khẳng định triết lý sống cao đẹp: Trong ngôi nhà chung này, không ai bị bỏ lại phía sau.Tình đồng đội không được đo bằng những con số thống kê hay sự hiện diện đủ đầy trong các cuộc họp, mà được đo bằng độ ấm nóng của sự thấu cảm, sự nâng đỡ và sẻ chia chân thành mỗi khi trái gió trở trời.

Lễ sáp nhập và thành lập Ban Liên lạc Truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình - Tây Hồ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được các cựu chiến binh Quân khu 3 coi là một cột mốc đáng ghi nhớ.

Sự kiện minh chứng sống động cho ý chí đồng lòng của những người lính Bộ đội Cụ Hồ - những người luôn giữ trọn lời thề trung hiếu năm xưa, nay lại cùng nhau viết tiếp chương mới đầy kiêu hãnh trong dòng chảy chung của khối đại đoàn kết toàn dân.