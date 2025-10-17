Chuyển động số
Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

Quân khu 4 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3

Phước Hà

Phước Hà

08:48 | 17/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Vừa qua, tại Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.
Hội Người cao tuổi Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Hải quan Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất 80 năm ngành Thuế Việt Nam: Hành trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế; đại diện Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các Anh hùng LLVTND, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Quân khu 4 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3
Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của Quân khu 4 ngày nay. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Quân khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế trong việc xây dựng lực lượng cách mạng, liên minh chiến đấu chống xâm lược và phá hoại của kẻ thù, xây dựng và bảo vệ chính quyền mới. Chiến công vang dội của quân và dân Quân khu 4 còn vang mãi với những địa danh lịch sử: Hàm Rồng, Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Đường 20 Quyết thắng, Địa đạo Vịnh Mốc, Khe Sanh, Thành Cổ…

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Quân khu 4 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tham quan gian hàng trưng bày.

Đặc biệt, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, bằng "Mệnh lệnh từ trái tim", cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trên địa bàn.

Với những chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba. Nhân dịp này, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 4 – phần thưởng thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt – Lào.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành, lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua.

Quân khu 4 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được Đảng bộ Quân khu 4 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị thông qua.

Chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Đoàn kết, gắn bó với cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí mới, hiện đại; huấn luyện trong môi trường tác chiến, các hình thái chiến tranh mới.

Chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Bài liên quan

Hội Người cao tuổi Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hội Người cao tuổi Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường THCS Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, khẳng định vị thế tiên phong giáo dục Thủ đô

Trường THCS Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, khẳng định vị thế tiên phong giáo dục Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt phim hòa nhạc

Ra mắt phim hòa nhạc 'Tổ quốc trong tim: The Concert Film'

Chuyển động số
Tối 16/10, bộ phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” do Báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện, phối hợp sản xuất cùng Sun Bright và CGV Việt Nam đã chính thức được phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc.
‘Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập’: Triển lãm ảnh tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam

‘Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập’: Triển lãm ảnh tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam

Cuộc sống số
Chiều 15/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập”.
Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản

Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản

Cuộc sống số
Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam lần thứ I (VINAFIS EXPO 2026) sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thủy sản Việt Nam vươn mình”.
Copeland ra mắt máy bơm nhiệt Sensi Hydro

Copeland ra mắt máy bơm nhiệt Sensi Hydro

Chuyển động số
Đây là giải pháp làm nóng tích hợp được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả năng lượng cao cho việc cung cấp nước nóng trong khách sạn, tòa nhà thương mại và các cơ sở công cộng.
Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Kết nối sáng tạo
TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, Hà Nội đã ban hành 6 nghị quyết đặc thù về khoa học công nghệ với hàng loạt ưu đãi đột phá từ quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế sandbox đến miễn thuế, hỗ trợ mặt bằng, tạo đòn bẩy thiết thực cho các doanh nghiệp công nghệ tiên phong.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 37°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
32°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 38°C
mây rải rác
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
18°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
19°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
18°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
26°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 28°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
17°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
22°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16509 16778 17354
CAD 18214 18490 19105
CHF 32626 33010 33660
CNY 0 3470 3830
EUR 30188 30461 31487
GBP 34591 34983 35915
HKD 0 3260 3461
JPY 168 172 178
KRW 0 17 19
NZD 0 14760 15350
SGD 19826 20107 20622
THB 723 786 839
USD (1,2) 26071 0 0
USD (5,10,20) 26112 0 0
USD (50,100) 26140 26190 26356
Cập nhật: 17/10/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,155 26,155 26,356
USD(1-2-5) 25,109 - -
USD(10-20) 25,109 - -
EUR 30,435 30,459 31,595
JPY 172.22 172.53 179.63
GBP 35,027 35,122 35,921
AUD 16,843 16,904 17,338
CAD 18,467 18,526 19,039
CHF 32,998 33,101 33,766
SGD 20,005 20,067 20,676
CNY - 3,651 3,745
HKD 3,340 3,350 3,430
KRW 17.2 17.94 19.25
THB 773.84 783.4 833.76
NZD 14,815 14,953 15,292
SEK - 2,756 2,839
DKK - 4,071 4,185
NOK - 2,581 2,655
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,849.44 - 6,556.21
TWD 778.55 - 936.72
SAR - 6,925.62 7,244.45
KWD - 84,082 88,935
Cập nhật: 17/10/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,175 26,176 26,356
EUR 30,246 30,367 31,451
GBP 34,804 34,944 35,882
HKD 3,325 3,338 3,440
CHF 32,708 32,839 33,732
JPY 171.48 172.17 179.09
AUD 16,763 16,830 17,346
SGD 20,034 20,114 20,626
THB 789 792 826
CAD 18,441 18,515 18,996
NZD 14,859 15,336
KRW 17.84 19.50
Cập nhật: 17/10/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26356
AUD 16729 16829 17437
CAD 18406 18506 19112
CHF 32865 32895 33811
CNY 0 3661.3 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30376 30406 31434
GBP 34911 34961 36064
HKD 0 3390 0
JPY 171.76 172.26 179.27
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14891 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19988 20118 20851
THB 0 754.6 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14710000 14710000 14910000
SBJ 12000000 12000000 14910000
Cập nhật: 17/10/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,356
USD20 26,150 26,200 26,356
USD1 23,854 26,200 26,356
AUD 16,769 16,869 17,987
EUR 30,508 30,508 31,839
CAD 18,344 18,444 19,763
SGD 20,056 20,206 20,681
JPY 172.14 173.64 178.28
GBP 34,982 35,132 36,320
XAU 14,708,000 0 14,912,000
CNY 0 3,544 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 17/10/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,000 ▲3000K 150,900 ▲1900K
Hà Nội - PNJ 149,000 ▲3000K 150,900 ▲1900K
Đà Nẵng - PNJ 149,000 ▲3000K 150,900 ▲1900K
Miền Tây - PNJ 149,000 ▲3000K 150,900 ▲1900K
Tây Nguyên - PNJ 149,000 ▲3000K 150,900 ▲1900K
Đông Nam Bộ - PNJ 149,000 ▲3000K 150,900 ▲1900K
Cập nhật: 17/10/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 14,940 ▲230K 15,090 ▲180K
Trang sức 99.9 14,930 ▲230K 15,080 ▲180K
NL 99.99 14,940 ▲230K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,940 ▲230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,940 ▲230K 15,090 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,940 ▲230K 15,090 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,940 ▲230K 15,090 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,940 ▲230K 15,090 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,940 ▲230K 15,090 ▲180K
Miếng SJC Hà Nội 14,940 ▲230K 15,090 ▲180K
Cập nhật: 17/10/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,494 ▲23K 15,092 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,494 ▲23K 15,093 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,482 ▲23K 1,504 ▲23K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,482 ▲23K 1,505 ▲23K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▲23K 1,489 ▲23K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,926 ▲2277K 147,426 ▲2277K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 104,336 ▲1725K 111,836 ▲1725K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 93,912 ▲1564K 101,412 ▲1564K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 83,488 ▲1403K 90,988 ▲1403K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 79,467 ▲1341K 86,967 ▲1341K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,748 ▲960K 62,248 ▲960K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,494 ▲23K 1,509 ▲18K
Cập nhật: 17/10/2025 09:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ASUS chính thức mở bán siêu máy tính AI Ascent GX10

ASUS chính thức mở bán siêu máy tính AI Ascent GX10

Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME

Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME

Cùng CESCO kiến tạo không gian sống khỏe mạnh hơn

Cùng CESCO kiến tạo không gian sống khỏe mạnh hơn

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

OpenAI nới nội dung dành cho người lớn trên ChatGPT

OpenAI nới nội dung dành cho người lớn trên ChatGPT

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu

Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Phát động Cuộc thi

Phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả'

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
FPT Shop khởi động chiến dịch

FPT Shop khởi động chiến dịch 'X2 sức mạnh'

Gỡ rối chính sách tài chính cho ngành khoáng sản bứt phá

Gỡ rối chính sách tài chính cho ngành khoáng sản bứt phá

Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

'Đại Tiệc Thương Hiệu 10.10' Shopee bùng nổ đơn hàng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Igloo có Tổng Giám đốc mới

Igloo có Tổng Giám đốc mới

Zalo cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới

Zalo cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn mới

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tham vọng của Roblox: Từ nền tảng game đến siêu vũ trụ giải trí kỹ thuật số

Tham vọng của Roblox: Từ nền tảng game đến siêu vũ trụ giải trí kỹ thuật số