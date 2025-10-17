Quân khu 4 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế; đại diện Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các Anh hùng LLVTND, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của Quân khu 4 ngày nay. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Quân khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế trong việc xây dựng lực lượng cách mạng, liên minh chiến đấu chống xâm lược và phá hoại của kẻ thù, xây dựng và bảo vệ chính quyền mới. Chiến công vang dội của quân và dân Quân khu 4 còn vang mãi với những địa danh lịch sử: Hàm Rồng, Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Đường 20 Quyết thắng, Địa đạo Vịnh Mốc, Khe Sanh, Thành Cổ…

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tham quan gian hàng trưng bày.

Đặc biệt, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, bằng "Mệnh lệnh từ trái tim", cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trên địa bàn.

Với những chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba. Nhân dịp này, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 4 – phần thưởng thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt – Lào.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành, lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được Đảng bộ Quân khu 4 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị thông qua.

Chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Đoàn kết, gắn bó với cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí mới, hiện đại; huấn luyện trong môi trường tác chiến, các hình thái chiến tranh mới.

Chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng.