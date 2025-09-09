Hải quan Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển, từ Sắc lệnh 27/SL ngày 10/9/1945 thành lập Sở thuế quan và thuế gián thu – tiền thân của Hải quan Việt Nam, đến quá trình đổi mới, hiện đại hóa, chuyển đổi số, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại sự kiện.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những cống hiến, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động toàn ngành Hải quan.

Để hoàn thành được trọng trách của Hải quan Việt Nam, góp phần hoàn thành sứ mệnh chính trị của ngành Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành Hải quan cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hải quan đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật hải quan; coi đây là bước là đột phá và động lực phát triển.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan, thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc - mọi nơi - trên mọi phương tiện; bám sát và đánh giá kịp thời, toàn diện tình hình kinh tế trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dự báo, kịp thời tham mưu Bộ và chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thu NSNN, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Cục Hải quan.

Hải quan Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899). Thúc đẩy cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi cho thương mại và thúc đẩy giao lưu hàng hóa qua biên giới; tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng Hải quan trong suốt chặng đường 80 năm, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân trong ngành Hải quan, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cùng nhiều danh hiệu khen thưởng, thi đua khác.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Hải quan. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 10 cá nhân của ngành Hải quan có thành tích xuất sắc.