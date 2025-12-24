45 năm Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội: Gìn giữ truyền thống, nâng tầm chất lượng đào tạo nghệ thuật

Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội vừa kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (17/12/1980-17/12/2025) và kỷ niệm 66 năm truyền thống đào tạo ngành sân khấu-điện ảnh Việt Nam (1959-2025).

Tại lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội Bùi Như Lai đã ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, được vun đắp trên nền tảng 66 năm truyền thống đào tạo của ngành sân khấu-điện ảnh Việt Nam.

TS. NSƯT Bùi Như Lai – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn chào mừng Lễ kỷ niệm.

Trải qua 45 năm 45 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội đã từng bước khẳng định là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình và nghệ thuật biểu diễn. Hàng nghìn nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên, biên kịch, quay phim, nhà lý luận-phê bình nghệ thuật đã trưởng thành, tỏa sáng trên các sân khấu, trường quay, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế. Nhiều người trong số họ đã trở thành những tên tuổi lớn, những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, những nhà giáo, nhà quản lý văn hóa có uy tín, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền sân khấu-điện ảnh Việt Nam hiện đại.

“Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; cùng các quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành về tự chủ đại học, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạ. Tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng môi trường học thuật nhân văn. Qua đó góp phần khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” - TS.NSƯT. Bùi Như Lai khẳng định.

PGS.TS. Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nghệ sĩ, viên chức và người lao động Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong suốt 45 năm qua.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội tập trung vào các nhiệm vụ then chốt, trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, sáng tạo; lấy người học làm trung tâm, gắn chặt với thực tiễn. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ-nhà giáo có trình độ cao, giàu kinh nghiệm; đồng thời quan tâm bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ, tạo nguồn kế cận vững chắc.

“Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, tăng cường thực nghiệm, mở rộng hợp tác quốc tế; liên kết với các cơ sở đào tạo và đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước.

PGS.TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao Quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Đặc biệt, cần chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, bồi dưỡng khát vọng cống hiến để đào tạo đội ngũ nghệ sĩ vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu bản sắc và tinh thần phụng sự” - Ông Tạ Quang Đông chỉ đạo.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội đã đón nhận thêm niềm vui khi chính thức được trao quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo. Qua đó, khẳng định uy tín học thuật, năng lực quản trị và định hướng phát triển bền vững của nhà trường trong tiến trình tự chủ đại học và hội nhập quốc tế.