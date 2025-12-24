Chuyển động số
45 năm Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội: Gìn giữ truyền thống, nâng tầm chất lượng đào tạo nghệ thuật

Phước Hà

Phước Hà

12:26 | 24/12/2025
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội không chỉ là dấu mốc tri ân các thế hệ đi trước mà còn ghi nhận bước tiến quan trọng khi Nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học.
Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội vừa kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (17/12/1980-17/12/2025) và kỷ niệm 66 năm truyền thống đào tạo ngành sân khấu-điện ảnh Việt Nam (1959-2025).

Tại lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội Bùi Như Lai đã ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, được vun đắp trên nền tảng 66 năm truyền thống đào tạo của ngành sân khấu-điện ảnh Việt Nam.

Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
TS. NSƯT Bùi Như Lai – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn chào mừng Lễ kỷ niệm.

Trải qua 45 năm 45 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội đã từng bước khẳng định là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình và nghệ thuật biểu diễn. Hàng nghìn nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên, biên kịch, quay phim, nhà lý luận-phê bình nghệ thuật đã trưởng thành, tỏa sáng trên các sân khấu, trường quay, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế. Nhiều người trong số họ đã trở thành những tên tuổi lớn, những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, những nhà giáo, nhà quản lý văn hóa có uy tín, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền sân khấu-điện ảnh Việt Nam hiện đại.

“Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; cùng các quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành về tự chủ đại học, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạ. Tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng môi trường học thuật nhân văn. Qua đó góp phần khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” - TS.NSƯT. Bùi Như Lai khẳng định.

Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
PGS.TS. Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nghệ sĩ, viên chức và người lao động Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong suốt 45 năm qua.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội tập trung vào các nhiệm vụ then chốt, trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, sáng tạo; lấy người học làm trung tâm, gắn chặt với thực tiễn. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ-nhà giáo có trình độ cao, giàu kinh nghiệm; đồng thời quan tâm bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ, tạo nguồn kế cận vững chắc.

“Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, tăng cường thực nghiệm, mở rộng hợp tác quốc tế; liên kết với các cơ sở đào tạo và đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước.

Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
PGS.TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao Quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Đặc biệt, cần chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, bồi dưỡng khát vọng cống hiến để đào tạo đội ngũ nghệ sĩ vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu bản sắc và tinh thần phụng sự” - Ông Tạ Quang Đông chỉ đạo.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội đã đón nhận thêm niềm vui khi chính thức được trao quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo. Qua đó, khẳng định uy tín học thuật, năng lực quản trị và định hướng phát triển bền vững của nhà trường trong tiến trình tự chủ đại học và hội nhập quốc tế.

Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội v đào tạo nghệ thuật

Cuộc sống số
Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/Vietnam wood” và cấp quyền sử dụng đợt đầu tiên cho 7 doanh nghiệp đủ điều kiện.
Bức tranh châu Á đầy biến động năm 2025

Bức tranh châu Á đầy biến động năm 2025

Chuyển động số
Năm 2025 sắp khép lại với châu Á bằng một bức tranh đầy biến động nổi bật, nơi những cú sốc địa chính trị, thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng xã hội và sự dịch chuyển quyền lực mềm đan xen nhau dữ dội.
CSGT Hà Nội kịp thời mở đường, đưa sản phụ đau ruột thừa đi cấp cứu trong giờ cao điểm

CSGT Hà Nội kịp thời mở đường, đưa sản phụ đau ruột thừa đi cấp cứu trong giờ cao điểm

Cuộc sống số
Trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời phối hợp, mở đường dẫn xe taxi chở một phụ nữ mang thai bị đau ruột thừa cấp cứu khẩn cấp vào Bệnh viện Bạch Mai.

'Một tình bạn' - Vẻ đẹp lấp lánh của tình bạn qua sách tranh thiếu nhi

Cuộc sống số
NXB Kim Đồng vừa ra mắt bộ sách “Một tình bạn” của các tác giả và họa sĩ Việt, với những thể nghiệm độc đáo và mới mẻ xoay quanh chủ đề Tình bạn.
Bia Saigon Special trao hàng ngàn

Bia Saigon Special trao hàng ngàn 'Lộc Special' tại Extra Special Night 2025

Cuộc sống số
Đánh dấu sự trở lại của Special Night, Bia Saigon Special nâng tầm trải nghiệm với sự kiện Extra Special Night - nơi khán giả được đắm mình trong chuỗi hoạt động tương tác đặc biệt chưa từng có tiền lệ.
