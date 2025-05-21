Nhà hát Ngôi Sao tiên phong số hóa ngành tổ chức sự kiện bằng công nghệ trình diễn 4.0

Sau một thập niên đồng hành cùng hàng nghìn sự kiện nghệ thuật, Nhà hát Star Galaxy (87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) chính thức bước sang chương mới với tên gọi mới Nhà hát Ngôi Sao, vào chiều 20/5.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Giám đốc Nhà hát Ngôi Sao Nguyễn Thị Nguyệt Anh cho biết, sự thay đổi này được truyền cảm hứng từ hành trình hơn 10 năm chứng kiến bao khoảnh khắc tỏa sáng - từ những nghệ sĩ chuyên nghiệp, các doanh nghiệp ra mắt sản phẩm, cho đến những cá nhân lần đầu tổ chức sự kiện trong đời.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà, Giám đốc Nhà hát Ngôi Sao phát biểu tại sự kiện. Ảnh BTC

“Chúng tôi nhận ra, ánh sáng sân khấu không chỉ là giấc mơ của khách hàng, mà còn là khát vọng của chính chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết định đổi mới, với mong muốn trao cơ hội toả sáng cho tất cả từ doanh nghiệp, startup, tổ chức xã hội đến từng cá nhân và cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh nói.

Theo Giám đốc Nhà hát, sứ mệnh của Nhà hát Ngôi Sao là tạo ra những trải nghiệm sâu lắng đối với khách hàng, thông qua không gian sân khấu nghệ thuật độc bản, công nghệ trình diễn hiện đại, sự phục vụ tận tâm.

Nhà hát Ngôi Sao nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô, nơi giao thoa văn hóa, nghệ thuật, cộng đồng. Đây là nhà hát có sân khấu bán nguyệt duy nhất tại Hà Nội, tối ưu kết nối cảm xúc và tầm nhìn trọn vẹn cho khán giả.

Lễ ra mắt Nhà hát Ngôi sao với tên gọi và logo nhận diện mới có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL.

NSND Tống Toàn Thắng- một trong những nghệ sĩ đồng hành với Nhà hát Ngôi Sao từ khi Star Galaxy được đặt nền móng, chia sẻ: “Tôi đánh giá cao việc Nhà hát Ngôi Sao không chỉ đầu tư vào thiết bị hiện đại, mà còn mở rộng tầm nhìn - trở thành một sân khấu chuyên nghiệp dành cho cộng đồng, sẵn sàng đồng hành với nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân trong hành trình tạo ra giá trị biểu diễn mới”.

Mang dáng vóc của một công trình thiết chế văn hóa hiện đại, Nhà hát Ngôi Sao hướng đến trở thành điểm đến hàng đầu tại Hà Nội cho các sự kiện doanh nghiệp và chương trình biểu diễn, với không gian đa chức năng sáng tạo, công nghệ hiện đại và dịch vụ vận hành linh hoạt.

Nhà hát Ngôi Sao được trang bị hiện đại, thiết kế độc đáo,

Ở giai đoạn chuyển mình này, Nhà hát Ngôi Sao ra mắt logo thương hiệu mới - được thiết kế từ cảm hứng biểu tượng vô cực kết hợp cùng ngôi sao kết nối tại trung tâm. Nhà hát không chỉ là địa điểm tổ chức, mà còn khẳng định vai trò là đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, đồng hành với khách hàng để tối ưu chi phí, lan tỏa cảm xúc và mang lại hiệu quả bền vững.

Đặc biệt, Nhà hát có sân khấu trình chiếu đa lớp hỗ trợ trình chiếu các công nghệ tiên tiến nhất như AR/VR, hologram, 3D mapping. Nhà hát có màn gauze trong suốt độc đáo tạo hiệu ứng 3D sống động; màn panel ghép từ 10 tấm lớn, linh hoạt hỗ trợ hiển thị đa lớp; màn LED sân khấu kích thước cực đại; hệ thống âm thanh ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế, giảm nhiễu, tối ưu khả năng truyền tải lời nói, âm nhạc và hiệu ứng sân khấu…

“Công nghệ không thay thế cảm xúc, nhưng sẽ giúp cảm xúc được khuếch đại, được lan tỏa mạnh mẽ hơn và đó là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn”, NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ.

Các đơn vị nghệ thuật ký kết hợp tác với Nhà hát Ngôi Sao.

Với tinh thần rộng mở và sáng tạo, công trình văn hóa Nhà hát Ngôi Sao hứa hẹn là địa chỉ đồng hành cùng các cá nhân và doanh nghiệp trên hành trình kiến tạo những khoảnh khắc tỏa sáng riêng biệt.

Dịp này, Nhà hát Ngôi Sao ký kết các biên bản hợp tác với các đơn vị uy tín trong lĩnh vực giải trí, tổ chức biểu diễn như Nhà hát Kịch Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức sự kiện, tiệc cưới.