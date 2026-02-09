Hào khí mùa xuân hội tụ trong chương trình 'Đường xuân đất Việt 2026'

Tối 7/2, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.

Chương trình “Đường xuân đất Việt 2026” được tổ chức theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

“Đường xuân đất Việt 2026” được ví như bản giao hưởng mùa xuân, tái hiện hành trình phát triển cùng những thành tựu nổi bật của đất nước và Quân đội trong năm 2025; đồng thời là món quà tinh thần ý nghĩa của Quân đội nhân dân Việt Nam gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chương trình được tổ chức tại điểm cầu trung tâm Hà Nội (Cung Điền kinh Hà Nội), kết nối trực tiếp với 5 điểm cầu trải dài khắp không gian chiến lược của Tổ quốc và vươn ra quốc tế, gồm đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa), Lô Lô Chải - Lũng Cú (Tuyên Quang), Tây Nguyên (Quân đoàn 34 và Kon Tum), Đất Mũi (Cà Mau) và khu vực Bentiu (Nam Sudan) - nơi các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Đường Xuân đất Việt 2026 - Hội tụ".

Với thời lượng 150 phút, chương trình được xây dựng thành 7 phần, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện đậm nét hào khí dân tộc, tiềm lực quốc gia, tinh thần đoàn kết, khát vọng hội nhập và trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình nhân loại. Qua đó, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc phát huy truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là lần đầu tiên hội tụ tổng lực 6 chương trình truyền hình lớn đã trở thành dấu ấn mỗi dịp Tết đến xuân về của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, gồm: “Đường xuân đất Việt”, “Sắc Xuân Biên giới”, “Xuân Trường Sa”, “Sắc màu Tết Việt”, “12 Con giáp” và “Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc”. Sự hội tụ này tạo nên tổng thể nội dung bao quát, hiện đại, giàu cảm hứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Quân đội, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Ca nương Kiều Anh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tiêu Minh Phụng, Thiều Bảo Trâm… góp phần bảo đảm chất lượng nghệ thuật cao, hài hòa giữa tính chính luận và tính nghệ thuật, giữa sự trang trọng, hùng tráng và cảm xúc sâu lắng.

Cùng với đó, chương trình được dàn dựng công phu, ứng dụng đồng bộ các công nghệ trình diễn và truyền hình hiện đại, kết hợp giữa biểu diễn trực tiếp, phóng sự lịch sử, dẫn chuyện chính luận và tương tác thời gian thực giữa các điểm cầu, mang đến trải nghiệm mới mẻ, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều giọng ca được yêu mến.

Bên cạnh nội dung nghệ thuật - chính luận, chương trình còn tổ chức không gian văn hóa dân tộc, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam một cách sinh động. Các không gian gồm: Đường xuân gốm hoa; Không gian Trà xuân đất Việt; Không gian Triển lãm gốm sứ kể chuyện lịch sử; Không gian Sắc gốm - Sắc Xuân, tái hiện sinh động vẻ đẹp mùa xuân trên mọi miền Tổ quốc.

Với quy mô, nội dung và hình thức thể hiện đặc sắc, “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” không chỉ là chương trình nghệ thuật mừng Xuân, mà còn là sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và khát vọng phát triển của đất nước trong năm mới.

Tại điểm cầu Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi lời động viên, chúc Tết tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), khu vực Tây Nguyên và Mũi Cà Mau, chúc quân và dân nơi đơn vị đóng quân năm mới sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” không chỉ là chương trình nghệ thuật mừng xuân, mà còn là sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc.

Báo cáo từ điểm cầu đảo Song Tử Tây, Thượng tá Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết, các hoạt động đón Tết cho bộ đội và nhân dân trên đảo đã được chuẩn bị chu đáo; hàng hóa, nhu yếu phẩm được vận chuyển đầy đủ ra đảo từ sớm, trong khi các đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu.

Tại điểm cầu Nam Sudan, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Mũ nồi xanh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự quan tâm, động viên của Thủ trưởng. Với họ, Tết không chỉ đến trong thời khắc Giao thừa, mà còn hiện hữu trong khoảnh khắc nhận được tình cảm ấm áp từ quê hương.

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 9h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ) trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số.