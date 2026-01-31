'Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ': Bản giao hưởng mùa xuân của đất nước và Quân đội

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh -` Truyền hình Quân đội tổ chức buổi gặp mặt báo chí, giới thiệu chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ”. Đây là chương trình có quy mô quốc gia - quốc tế, là món quà tinh thần ý nghĩa của Quân đội nhân dân Việt Nam gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế trong thời khắc đón năm mới.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí ngày 29/1/2026, Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cho biết, chương trình được kết cấu thành 7 phần, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện rõ nét hào khí dân tộc, tiềm lực quốc gia, tinh thần đoàn kết, khát vọng hội nhập, trách nhiệm vì hòa bình nhân loại, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc phát huy truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Chương trình này cũng là lần đầu tiên hội tụ tổng lực từ 6 chương trình truyền hình lớn của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, gồm “Đường xuân đất Việt”, “Sắc Xuân Biên giới”, “Xuân Trường Sa”, “Sắc màu Tết Việt”, “12 Con giáp” và “Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc”. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể có tính bao quát cao, hiện đại, giàu cảm hứng và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, chính trị và nhân văn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí.

Chương trình có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Quân đội, trong đó có nhiều nghệ sĩ uy tín, tên tuổi... Sự hội tụ này góp phần tạo nên chất lượng nghệ thuật cao, vừa trang trọng, hùng tráng, vừa giàu cảm xúc, bảo đảm sự hài hòa giữa tính chính luận và tính nghệ thuật trong từng tiết mục.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình phản ánh sinh động sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, giữa “chất quân sự” mạnh mẽ, bản lĩnh, sắc sảo, sáng tạo và “hồn dân tộc” - văn hóa, di sản, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Nội dung được kết cấu hài hòa giữa các phóng sự chuyên đề, phỏng vấn khách mời, cùng hành trình trải nghiệm thực tế của các nghệ sĩ, vận động viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần tạo nên chiều sâu tư tưởng, sức lan tỏa cảm xúc và dấu ấn riêng cho chương trình.

Song song với các hoạt động biểu diễn và ghi hình, chương trình còn tổ chức không gian kinh tế - văn hoá, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt một cách sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc, cụ thể: Đường Xuân Gốm Hoa; Không Gian Trà Xuân Đất Việt; Không Gian Triển Lãm Gốm Sứ Kể Chuyện Lịch Sử; Không Gian Sắc Gốm Sắc Xuân; Không gian Vườn Nhật; Không gian Nội thất Gỗ Di sản.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Nhiều Doanh nghiệp, Tập đoàn lớn trong nước đã đồng hành với chương trình như: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Quân đội; Công ty TNHH Đầu tư Quang Long; Binh đoàn 15; Binh đoàn 20; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam; Tổ chức Helping Viet Nam Children; Tổng Công ty Thái Sơn/BQP; Công ty TECAPRO; Quỹ Thiện Tâm/Tập đoàn Vingroup; Binh đoàn 12 Tổng công ty Thái Sơn; CTCP Him Lam; CTCP kinh doanh địa ốc Nam Dương…

Chương trình được ghi hình vào 19h30 ngày 07/02/2026 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Mỹ Đình, Từ Liêm), phát sóng vào 09h00 ngày 17/02/2026 (tức Mùng 1 Tết Bính Ngọ) trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số, với thời lượng 150 phút.