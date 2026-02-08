Ngược dòng ấn tượng DN SOOPers chính thức góp mặt tại playoffs LCK Cup 2026

Trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp thứ hai diễn ra vào tối 7/2 tại LoL Park, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Sau chiến thắng giàu ý nghĩa này, DN Soopers (DNS) chính thức góp mặt ở playoffs và trở thành một ẩn số đáng chú ý bên cạnh những đội tuyển hàng đầu như Gen.G, T1 hay Dplus Kia (DK). Trong khi đó, Nongshim RedForce (NS) sẽ phải bước vào trận đấu cuối cùng tranh vé đi tiếp với DragonX (DRX).

DNS giành chiến thắng trước NS. Nguồn: LCK

Ở ván đấu mở màn, NS hoàn toàn làm chủ thế trận nhờ lợi thế sớm ở đường dưới, nơi bộ đôi Taeyoon và Lehends thi đấu vượt trội. Đội tuyển này nhanh chóng mở rộng cách biệt, kiểm soát phần lớn các mục tiêu lớn trên bản đồ với bốn rồng nguyên tố, hai bùa lợi Baron và tám công trình. Sau 30 phút 20 giây, NS khép lại ván đấu với chiến thắng áp đảo với tỷ số hạ gục 24-3 cùng lượng vàng vượt trội. Kingen ở đường trên và Scout ở đường giữa là hai nhân tố nổi bật, trong khi DNS chỉ có được những điểm hạ gục rời rạc và gần như không thể triển khai lối chơi.

Bước sang ván đấu thứ hai, DNS thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Thay vì đối đầu trực diện từ sớm, họ lựa chọn lối chơi chậm rãi, kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đối phương. Bước ngoặt đến từ những pha phản công chính xác ở khu vực đường giữa và đường dưới. DuDu ở đường trên trở thành điểm sáng lớn nhất với khả năng gây sát thương ổn định, kết hợp hiệu quả cùng Pyosik và Clozer trong các pha giao tranh. Việc kiểm soát thành công bùa lợi Baron ở phút 23 giúp DNS từng bước mở rộng thế trận, cân bằng tỷ số sau gần 32 phút thi đấu.

Ván đấu quyết định diễn ra vô cùng căng thẳng và kéo dài hơn 45 phút. NS có lợi thế ban đầu ở đường trên, song DNS vẫn giữ được sự bình tĩnh và dần lấy lại thế cân bằng nhờ những pha giao tranh nhỏ lẻ hiệu quả. Xạ thủ Deokdam bên phía DNS trở thành trụ cột quan trọng ở giai đoạn cuối trận với khả năng giữ vị trí và gây sát thương ổn định, hỗ trợ đắc lực cho DuDu và Clozer.

Hai đội liên tục giằng co ở các mục tiêu lớn, đặc biệt là rồng và Baron, trước khi DNS giành được linh hồn rồng lửa, một yếu tố then chốt giúp họ vượt trội trong các pha giao tranh quyết định. Dù NS có số điểm hạ gục nhỉnh hơn, DNS lại tận dụng tốt hơn sức mạnh đội hình ở giai đoạn cuối trận để kết thúc loạt trận với chiến thắng chung cuộc qua đó giành tấm vé vào playoffs. DuDu được vinh danh là tuyển thủ xuất sắc nhất trận nhờ màn trình diễn ổn định và hiệu quả xuyên suốt loạt trận.

Tuyển thủ đường trên DuDu của DNS dành POM. Nguồn: soopers_lol

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định bản sắc thi đấu lì lợm và kiên nhẫn của DNS, đặc biệt trong những ván đấu kéo dài. LCK Cup sẽ còn diễn ra kịch tính hơn trong thời gian sắp tới khi các đội tuyển bước vào vòng playoffs. Những đội tuyển được đánh giá là chú ngựa ô ở giải năm nay như DNS hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tạo thêm nhiều bất ngờ tại vòng playoffs LCK Cup năm nay.