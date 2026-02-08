Gaming

Ngược dòng ấn tượng DN SOOPers chính thức góp mặt tại playoffs LCK Cup 2026

Hoàng Anh

Hoàng Anh

04:04 | 08/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bản lĩnh thi đấu đã giúp DN Soopers lội ngược dòng đánh bại Nongshim RedForce với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào vòng playoffs LCK Cup 2026.
Gen.G phô diễn sức mạnh tuyệt đối, biến Hanwha Life Esports thành cựu vương Gen.G phô diễn sức mạnh tuyệt đối, biến Hanwha Life Esports thành cựu vương
Á quân Chung kết thế giới KT Rolster bị loại cùng Hanjin BRION tại LCK Cup 2026 Á quân Chung kết thế giới KT Rolster bị loại cùng Hanjin BRION tại LCK Cup 2026
Dplus Kia thể hiện phong độ ấn tượng, giành vé vào playoffs LCK Cup 2026 Dplus Kia thể hiện phong độ ấn tượng, giành vé vào playoffs LCK Cup 2026

Trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp thứ hai diễn ra vào tối 7/2 tại LoL Park, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Sau chiến thắng giàu ý nghĩa này, DN Soopers (DNS) chính thức góp mặt ở playoffs và trở thành một ẩn số đáng chú ý bên cạnh những đội tuyển hàng đầu như Gen.G, T1 hay Dplus Kia (DK). Trong khi đó, Nongshim RedForce (NS) sẽ phải bước vào trận đấu cuối cùng tranh vé đi tiếp với DragonX (DRX).

DNS giành chiến thắng trước NS
DNS giành chiến thắng trước NS. Nguồn: LCK

Ở ván đấu mở màn, NS hoàn toàn làm chủ thế trận nhờ lợi thế sớm ở đường dưới, nơi bộ đôi Taeyoon và Lehends thi đấu vượt trội. Đội tuyển này nhanh chóng mở rộng cách biệt, kiểm soát phần lớn các mục tiêu lớn trên bản đồ với bốn rồng nguyên tố, hai bùa lợi Baron và tám công trình. Sau 30 phút 20 giây, NS khép lại ván đấu với chiến thắng áp đảo với tỷ số hạ gục 24-3 cùng lượng vàng vượt trội. Kingen ở đường trên và Scout ở đường giữa là hai nhân tố nổi bật, trong khi DNS chỉ có được những điểm hạ gục rời rạc và gần như không thể triển khai lối chơi.

Bước sang ván đấu thứ hai, DNS thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Thay vì đối đầu trực diện từ sớm, họ lựa chọn lối chơi chậm rãi, kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đối phương. Bước ngoặt đến từ những pha phản công chính xác ở khu vực đường giữa và đường dưới. DuDu ở đường trên trở thành điểm sáng lớn nhất với khả năng gây sát thương ổn định, kết hợp hiệu quả cùng Pyosik và Clozer trong các pha giao tranh. Việc kiểm soát thành công bùa lợi Baron ở phút 23 giúp DNS từng bước mở rộng thế trận, cân bằng tỷ số sau gần 32 phút thi đấu.

Ván đấu quyết định diễn ra vô cùng căng thẳng và kéo dài hơn 45 phút. NS có lợi thế ban đầu ở đường trên, song DNS vẫn giữ được sự bình tĩnh và dần lấy lại thế cân bằng nhờ những pha giao tranh nhỏ lẻ hiệu quả. Xạ thủ Deokdam bên phía DNS trở thành trụ cột quan trọng ở giai đoạn cuối trận với khả năng giữ vị trí và gây sát thương ổn định, hỗ trợ đắc lực cho DuDu và Clozer.

Hai đội liên tục giằng co ở các mục tiêu lớn, đặc biệt là rồng và Baron, trước khi DNS giành được linh hồn rồng lửa, một yếu tố then chốt giúp họ vượt trội trong các pha giao tranh quyết định. Dù NS có số điểm hạ gục nhỉnh hơn, DNS lại tận dụng tốt hơn sức mạnh đội hình ở giai đoạn cuối trận để kết thúc loạt trận với chiến thắng chung cuộc qua đó giành tấm vé vào playoffs. DuDu được vinh danh là tuyển thủ xuất sắc nhất trận nhờ màn trình diễn ổn định và hiệu quả xuyên suốt loạt trận.

Ngược dòng ấn tượng DN SOOPers chính thức góp mặt tại playoffs LCK Cup 2026
Tuyển thủ đường trên DuDu của DNS dành POM. Nguồn: soopers_lol

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định bản sắc thi đấu lì lợm và kiên nhẫn của DNS, đặc biệt trong những ván đấu kéo dài. LCK Cup sẽ còn diễn ra kịch tính hơn trong thời gian sắp tới khi các đội tuyển bước vào vòng playoffs. Những đội tuyển được đánh giá là chú ngựa ô ở giải năm nay như DNS hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tạo thêm nhiều bất ngờ tại vòng playoffs LCK Cup năm nay.

DNS là đội tiếp theo giành vé vào playoffs LCK Cup 2026. Nguồn: l
DNS là đội tiếp theo giành vé vào playoffs LCK Cup 2026. Nguồn: soopers_lol
liên minh huyền thoại LCK Cup 2026 DNS NS playoffs LCK Cup

Bài liên quan

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Có thể bạn quan tâm

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

Kinh tế số
Kiwoom DRX đang xúc tiến kế hoạch niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore. Nếu thành công, tổ chức này sẽ trở thành đội thể thao điện tử Hàn Quốc đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng.
EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

Game news
EA FC 27 gây chú ý ngay sau khi công bố khi giới thiệu phiên bản Ultimate Plus có giá 149,99 USD, mức cao nhất trong lịch sử Electronic Arts, đồng thời hé lộ nhiều thay đổi đáng kể về gameplay và chế độ chơi.
Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Gaming
Huyền thoại Liên Minh Huyền Thoại Lee "Faker" Sang-hyeok được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bổ nhiệm làm Sĩ quan danh dự, tham gia chiến dịch khuyến khích thanh thiếu niên từ bỏ cờ bạc trực tuyến và tái hòa nhập.
Chung kết Free Fire tại Esports World Cup lập kỉ lục người xem

Chung kết Free Fire tại Esports World Cup lập kỉ lục người xem

Esports
Trận chung kết Free Fire tại Esports World Cup ghi nhận hơn 800.000 người xem cùng lúc, xác lập cột mốc mới cho giải đấu và tiếp tục khẳng định sức hút của thể thao điện tử trên nền tảng di động.
Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Game news
Sony sẽ dừng phát hành đĩa vật lý cho các game PlayStation mới từ năm 2028, thay bằng mã tải xuống. Quyết định giúp hãng tăng lợi nhuận nhưng cũng làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu game, đe dọa thị trường game đã qua sử dụng trị giá hàng tỷ USD.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
25°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
28°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
25°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
35°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
22°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
24°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
25°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17802 18076 18652
CAD 18181 18457 19076
CHF 31688 32068 32716
CNY 0 3849 3942
EUR 29519 29740 30824
GBP 34394 34786 35737
HKD 0 3219 3422
JPY 154 158 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15035 15626
SGD 19859 20141 20722
THB 698 762 815
USD (1,2) 26014 0 0
USD (5,10,20) 26055 0 0
USD (50,100) 26084 26093 26463
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,490
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 29,486 29,510 30,905
JPY 156.25 156.53 165.95
GBP 34,458 34,551 35,735
AUD 17,947 18,012 18,697
CAD 18,350 18,409 19,086
CHF 31,776 31,875 32,821
SGD 19,941 20,003 20,790
CNY - 3,817 3,963
HKD 3,285 3,295 3,433
KRW 16.86 17.58 19.12
THB 744.55 753.75 806.92
NZD 14,937 15,076 15,526
SEK - 2,673 2,767
DKK - 3,955 4,095
NOK - 2,689 2,787
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,004.96 - 6,780.07
TWD 730.01 - 884.27
SAR - 6,885.1 7,251.32
KWD - 83,165 88,479
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,601 29,720 30,915
GBP 34,533 34,672 35,702
HKD 3,288 3,301 3,418
CHF 31,771 31,899 32,820
JPY 156.99 157.62 165.54
AUD 17,975 18,047 18,642
SGD 20,066 20,147 20,738
THB 767 770 806
CAD 18,409 18,483 19,064
NZD 15,027 15,572
KRW 17.45 19.38
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26460
AUD 17970 18070 19000
CAD 18353 18453 19467
CHF 31877 31907 33485
CNY 3830.4 3855.4 3990.5
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29677 29707 31433
GBP 34657 34707 36468
HKD 0 3355 0
JPY 157.43 157.93 168.45
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15129 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 19998 20128 20855
THB 0 726.7 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13800000 13800000 14200000
SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,136 26,186 26,520
USD20 26,086 26,186 26,550
USD1 26,036 26,186 26,586
AUD 17,977 18,077 19,185
EUR 29,455 29,555 31,211
CAD 18,311 18,411 19,717
SGD 20,078 20,228 20,784
JPY 157.76 159.26 164.81
GBP 34,476 34,626 35,850
XAU 13,768,000 0 14,172,000
CNY 0 3,742 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/07/2026 05:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây