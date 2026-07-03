Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Ngày 2/7, Tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đã chính thức diễn ra giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA).

EFTA gồm bốn quốc gia thành viên là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Theo Bộ Công Thương, việc hoàn tất đàm phán đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực cùng quan tâm với các nền kinh tế có trình độ phát triển cao tại châu Âu.

Hiệp định được xây dựng theo hướng toàn diện và tiêu chuẩn cao, bao gồm nhiều nội dung như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, các biện pháp phòng vệ thương mại, thương mại và phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các chương trình hợp tác và nâng cao năng lực.

Mục tiêu của Hiệp định là từng bước xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA.

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). (Ảnh: Bộ Công Thương)

Quá trình đàm phán Hiệp định trải qua 21 phiên chính thức, trong đó phiên đàm phán cuối cùng diễn ra tại Iceland từ ngày 17 đến 22/6/2026.

Tại Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA diễn ra ngày 22/6 tại Iceland, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng Hiệp định có ý nghĩa đặc biệt khi kết nối các nền kinh tế có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Trong khi các quốc gia EFTA sở hữu lợi thế về đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính, năng lượng sạch và phát triển bền vững, Việt Nam đang nổi lên là một trung tâm sản xuất, thương mại và đầu tư năng động của khu vực châu Á.

Theo Thứ trưởng, với các cam kết toàn diện và tiêu chuẩn cao, Hiệp định sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn các dòng chảy thương mại, đầu tư, công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với các nước EFTA.

Trong hơn một thập kỷ qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EFTA duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 4,8 tỷ euro, trong đó Việt Nam xuất siêu khoảng 2,5 tỷ euro.

Các mặt hàng EFTA xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu gồm máy móc điện, dược phẩm, máy móc cơ khí và thủy sản. Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu sang khối này các sản phẩm như máy móc điện, giày dép, hàng dệt may và máy móc cơ khí.

Việc kết thúc đàm phán FTA Việt Nam - EFTA được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.