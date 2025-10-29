Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do

Việc công bố triển khai cấp C/O và đối thoại doanh nghiệp là bước đi cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền của Chính phủ, đồng thời thể hiện quyết tâm của TP. Hà Nội trong việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, tận dụng tối đa cơ hội từ các FTA, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu bền vững.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương đã chuyển giao 47/87 nhiệm vụ (54%) quản lý xuất nhập khẩu cho địa phương, trong đó có 36 thủ tục hành chính liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Thực hiện quy định này, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4683/QĐ-UBND ngày 10/9/2025, ủy quyền cho Sở Công Thương giải quyết 37 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, gồm 36 thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và văn bản chấp thuận cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ, cùng 1 thủ tục cấp chứng thư xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico.

Sở Công Thương Hà Nội đã báo cáo Bộ Công Thương và UBND TP. Hà Nội về việc đủ điều kiện cấp C/O theo 5 tiêu chí của Thông tư số 40/2025/TT-BCT. Cụ thể, bảo đảm đội ngũ nhân lực để thực hiện việc cấp và tổ chức triển khai việc cấp các loại C/O và Văn bản chấp thuận; được đào tạo, tập huấn kiến thức về xuất xứ hàng hóa đối với người có thẩm quyền ký C/O và Văn bản chấp thuận. Có tài khoản thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa; bảo đảm hạ tầng số để triển khai Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương liên tục, ổn định và thực hiện thông suốt quy trình thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử, cấp C/O dưới dạng điện tử, truyền dữ liệu C/O điện tử và cấp Văn bản chấp thuận; có khu vực lưu trữ riêng, các trang thiết bị cần thiết lưu trữ hồ sơ, chứng từ cấp C/O và Văn bản chấp thuận.

Năm 2025, cả nước triển khai mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng “tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả”. Năm 2025, TP. Hà Nội đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hơn 7% và tăng trưởng GRDP đạt hơn 8%. Do đó, công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính được thành phố đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tập trung vào các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, gồm cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình cấp C/O, chủ động nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống trang thiết bị.

Sở cũng hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA, qua đó nâng cao chỉ số FTA Index của Hà Nội; xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường theo vùng, theo nhóm FTA ưu đãi; kết nối doanh nghiệp với hệ thống ngân hàng, tín dụng, logistics nhằm giảm chi phí đầu vào.