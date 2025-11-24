Ra mắt trải nghiệm di sản số 'Việt Nam diệu sử'

“Việt Nam diệu sử” là sản phẩm trại nghiệm ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm do BSM Labs phát với toàn bộ công nghệ “made in Vietnam”; đánh dấu bước đột phá trong công tác bảo tồn và quảng bá di sản bằng công nghệ hiện đại.



Công nghệ AR biến mỗi du khách từ người tham quan thụ động thành người tương tác.

Sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại đồng thời hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho du lịch di sản Việt Nam, đặc biệt thu hút thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục sứ mệnh gìn giữ và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, với mong muốn mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm đã kết hợp với BSM Labs để ứng dụng công nghệ AR, làm sống lại lịch sử.

Hệ thống iPad và màn hình hiển thị chuyên dụng được chuẩn bị để du khách dễ dàng thao tác, trải nghiệm tìm hiểu về lịch sử.

Thông qua ứng dụng công nghệ, chúng tôi đưa di sản đến gần gũi với công chúng nói chung và đặc biệt với người trẻ nói riêng, để cùng nhìn lại di sản văn hóa Việt Nam trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Du khách từ người tham quan thụ động sẽ trở thành người tương tác, trực tiếp cảm nhận các giá trị di sản văn hoá, mở ra hướng tiếp cận di sản hiện đại và hấp dẫn hơn đối với công chúng. “Chúng tôi hy vọng trải nghiệm này ngày càng được công chúng biết đến rộng rãi, như một cách thức để chúng ta truyền tải những giá trị văn hóa” - ông Lê Xuân Kiêu bày tỏ.

Ngay sau lễ ra mắt, du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể trải nghiệm ứng dụng “Việt Nam diệu sử” miễn phí tại ba điểm AR được bố trí trong khuôn viên sân trước Nhà Thầy đồ. Các trải nghiệm bào gồm: Lớp học trường làng - mô phỏng không gian giáo dục cổ truyền với phương pháp giảng dạy của người xưa; Sĩ tử đi thi - khắc họa sinh động không gian trường thi nghiêm cẩn nhưng đầy cảm xúc của các sĩ tử trên con đường khoa cử; Vinh quy bái tổ - tái hiện đoàn rước Tiến sĩ tân khoa vinh quy bái tổ về làng. Mỗi điểm trải nghiệm được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại với iPad và màn hình hiển thị chuyên dụng. Du khách có thể trải nghiệm trực tiếp tại di tích hoặc tải ứng dụng về thiết bị di động cá nhân - hoàn toàn miễn phí.