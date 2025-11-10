Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 - bừng sáng không gian di sản giữa lòng Thủ đô

Lan tỏa hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 7 - 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản” đã góp phần lan tỏa bản sắc Việt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang phát biểu tại lễ khai mạc.

Điểm nhấn của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 là chương trình Diễu hành áo dài quanh Hồ Hoàn Kiếm chiều 8/11 với nhiều hoạt động nổi bật. Lễ rước Tổ nghề làng may áo dài Trạch Xá được tái hiện trang trọng cùng màn trình diễn “Bách hoa bộ hành” với áo dài cổ phục và cách tân. Hoạt động này đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 phụ nữ là thành viên Câu lạc bộ Áo dài Di sản Hà Nội và phụ nữ phường Hoàn Kiếm, tạo nên bức tranh sinh động về bản sắc văn hóa Việt giữa trung tâm đô thị hiện đại.

Cùng với đó, chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô Hội nhập và Phát triển” do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội tổ chức càng tạo nên không khí sôi động cho Lễ hội.

Chương trình thu hút sự tham gia của 350 phụ nữ với những tà áo dài rực rỡ, di chuyển theo giai điệu “Hà Nội niềm tin và hy vọng” và “Vũ điệu Áo dài”, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, bản lĩnh và hội nhập trong nhịp sống mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Việc Sở Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện này là nhằm hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cũng như tình yêu dành cho di sản áo dài. Qua đó, góp phần kết nối văn hóa và du lịch, lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, sáng tạo tới bạn bè quốc tế.

“Thông qua Lễ hội, kết nối cộng đồng, khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhà thiết kế trẻ, nghệ nhân, doanh nghiệp và người dân trong việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị áo dài trong đời sống đương đại. Đồng thời khẳng định định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hoá, đưa áo dài trở thành biểu trưng nhận diện du lịch Hà Nội” - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh.

Nhiều trải nghiệm đặc sắc

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, nhiều hoạt động hấp dẫn cũng được tổ chức nhằm thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức xuyên suốt Lễ hội, nhằm tôn vinh giá trị di sản phi vật thể và giới thiệu đến công chúng những loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc như ca trù, chèo, quan họ, xẩm...

Tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội, hơn 80 gian hàng được bài trí công phu, quy tụ các nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, làng nghề dệt - may - thêu - lụa cùng những nghệ nhân thủ công tiêu biểu của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Du khách cũng có thể chiêm ngưỡng triển lãm ảnh “Hà Nội - Áo dài Di sản”, nhìn lại hành trình của tà áo dài qua góc nhìn nghệ thuật - thời trang - văn hoá.

Đặc biệt, du khách có thể thuê những bộ áo dài may sẵn được thiết kế theo nhiều phong cách để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc giữa bối cảnh tái hiện Khuê Văn Các, cùng những góc phố cổ Hà Nội thân quen; tham gia chuỗi workshop trải nghiệm sáng tạo, thử thêu họa tiết dân gian, vẽ hoa văn trang trí áo dài, làm phụ kiện, đồ trang sức (túi cói, guốc, vòng…), làm chuồn chuồn tre; hay trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống như: ô ăn quan, nhảy sạp, kéo co…

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có chuỗi hoạt động kết nối văn hóa, sáng tạo và du lịch. Chương trình “Em yêu Hà Nội” tái hiện nét trong trẻo của tuổi thơ Hà thành. Cuộc thi thiết kế “Áo dài - Kết nối di sản” giới thiệu những ý tưởng mới mẻ của các tài năng trẻ, những người đang góp phần làm mới biểu tượng văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại. Tour trải nghiệm “Chạm Thu Hà Nội” bằng xe buýt hai tầng giúp cảm nhận tiết thu và lưu lại khoảnh khắc riêng với thành phố cũng những tà áo dài…