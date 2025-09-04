TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục “Du lịch bền vững” tại Đại hội đồng TPO 2025

Với chủ đề “Định hình tương lai du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và xanh hoá”, Đại hội đồng TPO 2025 quy tụ khoảng 300 đại biểu đến từ các thành phố thành viên, tổ chức du lịch, cơ quan truyền thông và các bên liên quan trên toàn thế giới.

Đại hội đồng TPO 2025 là diễn đàn quốc tế quan trọng nhằm thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ sáng kiến và định hình chiến lược phát triển du lịch toàn cầu trong giai đoạn mới. Thông qua Đại hội đồng TPO 2025, TP. Hà Nội sẽ tranh thủ cơ hội trao đổi kinh nghiệm, thảo luận chiến lược phát triển với các thành phố; mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực du lịch, tìm kiếm đối tác tiềm năng và giới thiệu hình ảnh một Thủ đô nghìn năm văn hiến, năng động và hội nhập.

Đoàn đại biểu Hà Nội do lãnh đạo Sở Du lịch dẫn đầu, sẽ tham gia nhiều hoạt động trọng tâm của Đại hội đồng, bao gồm các phiên thảo luận chiến lược, các buổi làm việc về chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững, và các diễn đàn hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội sẽ góp mặt trong phiên họp chính thức để bầu cử Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2027 và tham gia biểu quyết lựa chọn thành phố đăng cai Đại hội đồng lần thứ 13 (năm 2027) và Diễn đàn TPO lần thứ 11 (năm 2028).

Bên cạnh các phiên họp chính thức, đoàn Hà Nội cũng tham gia các hoạt động bên lề nổi bật như: Lễ trao Giải thưởng TPO Best Awards 2025, Roadshow Du lịch TPO 2025, Diễn đàn cấp cao du lịch, Chương trình xúc tiến chung TPO, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2025) và chương trình City Tour khám phá những điểm du lịch văn hóa, di sản nổi bật của TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, tại Lễ trao Giải thưởng TPO Best Awards 2025, TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục “Du lịch bền vững”. Đây là sự ghi nhận những sáng kiến thiết thực cũng như sự nỗ lực của TP. Hà Nội trong việc triển khai các hoạt động phát triển du lịch xanh, bền vững và thân thiện với môi trường trong thời gian qua như Khuyến khích các cơ sở lưu trú, nhà hàng hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần; Lắp đặt hệ thống biển báo và thùng rác tại các điểm di tích; Phát triển sản phẩm du lịch xanh; Tổ chức sự kiện cộng đồng như “Chủ nhật xanh”… Giải thưởng cũng đồng thời khẳng định TP. Hà Nội trong hành trình phát triển du lịch phù hợp với định hướng của TPO và xu thế toàn cầu.