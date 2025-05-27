Hà Nội siết chặt quản lý cơ sở lưu trú, đẩy mạnh phát triển du lịch MICE và nghỉ dưỡng chất lượng cao

Hội nghị có sự tham dự đại diện Cục Du lịch Quốc gia, Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các đơn vị lưu trú trên địa bàn Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội đã lắng nghe cán bộ Công an Phòng cháy chữa cháy (Công an thành phố Hà Nội) tập huấn các điều kiện, kỹ năng PCCC, phòng chống tệ nạn xã hội và cập nhật các quy định mới trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, trong 5 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã đón khoảng 12,77 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có 3,16 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,2%). Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 51.940 tỷ đồng, tăng 14,1%.

Hội nghị Triển khai công tác quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Hà Nội năm 2025.

Hiện trên địa bàn thành phố có 3.761 cơ sở lưu trú với 71.256 phòng, bao gồm 85 khách sạn, khu căn hộ đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với gần 12.000 phòng. Tuy nhiên, còn tới 3.676 cơ sở lưu trú chưa đăng ký xếp hạng, chiếm tỷ lệ lớn, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hà Nội cũng có 97 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, gồm dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành du lịch, hệ thống dịch vụ vẫn còn thiếu về số lượng và chưa đồng bộ, đặc biệt thiếu các cơ sở lưu trú cao cấp từ 4 – 5 sao, chưa đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng của khách quốc tế.

Trong bối cảnh khách du lịch ngày càng ưu tiên các trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao, đi theo nhóm gia đình hoặc lưu trú ngắn ngày (staycation), Sở Du lịch Hà Nội triển khai chương trình “Người Hà Nội và du khách trải nghiệm khách sạn 4-5 sao” nhằm kích cầu vào dịp thấp điểm, lễ tết và dịp hè.

Là trung tâm chính trị, văn hóa và thường xuyên tổ chức các sự kiện quốc tế, Hà Nội được xem là địa phương có tiềm năng phát triển mạnh dòng sản phẩm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện). Trong thời gian tới, ngành du lịch Thủ đô chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, kết hợp khai thác du lịch ẩm thực đường phố, di sản văn hóa – lịch sử, từ đó xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc trưng và bền vững.

Hướng tới mục tiêu đón 31 triệu lượt khách (trong đó có 7,5 triệu lượt khách quốc tế) và doanh thu du lịch đạt 130.000 tỷ đồng trong năm 2025, Hà Nội sẽ tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động lưu trú, phát triển sản phẩm du lịch đêm, công nghiệp văn hóa, dịch vụ chất lượng cao nhằm nâng tầm vị thế du lịch Thủ đô trên bản đồ quốc tế.