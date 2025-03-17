UNESCO Travel Fest 2025: Kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội

Tới dự chương trình có các đại biểu khách mời đến từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH,TT&DL), các Trung tâm Xúc tiến Du lịch của một số địa phương, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam, Hiệp hội Unesco Hà Nội; các tổ chức Xúc tiến du lịch nước ngoài tại Việt Nam như: Tổng cục Du lịch Pháp, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam... cùng khoảng 800 hội viên tập thể, hội viên cá nhân, hội viên liên kết ở cả 3 miền là các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch, hàng không, vận chuyển, điểm đến ở trong nước và quốc tế.

Gala kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, tri ân các đối tác đồng hành

Chương trình còn có sự tham dự của khách mời đặc biệt: Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Quỳnh.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: Đại hội đại biểu CLB Lữ hành Unesco Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2028 diễn ra vào ngày 13/03/2025. Ngày 14/03/2025 là chuỗi hoạt động: Chương trình Khảo sát, liên kết hợp tác phát triển du lịch và phát động bảo vệ môi trường du lịch bền vững tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) năm 2025; chương trình Giao lưu, kết nối doanh nghiệp/ Ký kết hợp tác với chủ đề “Kiến tạo vươn xa” và Gala Dinner “Nắm vận hội, hướng tương lai - Shape the future”.

Chương trình Unesco Travel Fest 2025 không chỉ là dịp ôn lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển CLB Lữ hành Unesco Hà Nội với những dấu ấn đáng nhớ, mà còn là dịp để các đại biểu, đối tác, hội viên cùng giao lưu, trao đổi và tìm phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo. Qua đó góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động, thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch, vận chuyển, điểm đến ở trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, tour tuyến phục vụ khách du lịch.

Lễ phát động hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2025 với chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu” của Bộ VHTTDL

Đặc biệt, nhằm tích cực hưởng ứng Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/01/2025, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 07/03/2025 của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân 15 nước và Quyết định số 444/QĐ-BVHTTDL ngày 28/02/2025 của Bộ VH,TT&DL về Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2025 với chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu”, CLB Lữ hành Unesco Hà Nội sẽ phát động chương trình Kích cầu du lịch tới toàn thể hội viên CLB.

Chủ tịch CLB Lữ hành Unesco Hà Nội Trương Quốc Hùng cho biết, tại sự kiện lần này, các doanh nghiệp hội viên CLB, các hãng hàng không, dịch vụ vận chuyển, khách sạn, nhà hàng, điểm đến, landtour... sẽ tích cực hưởng ứng chương trình Kích cầu du lịch bằng việc đưa ra các chương trình giảm giá, khuyến mại, combo ưu đãi, voucher và các hình thức kích cầu khác dành cho khách du lịch trong nước và khách inbound (khách quốc tế đến Việt Nam). Chương trình không chỉ là dịp để các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, kết nối với mạng lưới doanh nghiệp du lịch, tăng cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường mà còn góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững.

Lễ ký kết hợp tác giữa Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và các đối tác chiến lược, đồng hành kích cầu du lịch 2025

Chia sẻ thông tin về chương trình kích cầu du lịch “Việt Nam - Đi để yêu” năm 2025, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, chương trình nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120-130 triệu lượt khách nội địa tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương; tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển tăng tốc, bứt phá của ngành Du lịch phù hợp với lộ trình phát triển của nền kinh tế trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Đồng thời, gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch thông qua các chương trình du lịch phong phú, đa dạng, chất lượng.

Cũng nhân dịp này, tập thể CLB Lữ hành Unesco Hà Nội cùng 5 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ VH,TT&DL vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-20224 và Giấy khen của Sở Du lịch Hà Nội vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển du lịch giai đoạn 2020-2024.

Trước đó, ngày 13/3 đã diễn ra chương trình Đại hội đại biểu Hội viên CLB Lữ hành Unesco Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2024, đồng thời nhìn nhận những khó khăn, thách thức còn tồn tại để đưa ra phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới. Những quyết sách quan trọng đã được thông qua với mục tiêu đưa CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ hội viên nhiều hơn và góp phần quảng bá du lịch Thủ đô cũng như du lịch Việt Nam ra thế giới.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2028, gồm 29 cá nhân có tâm huyết, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao.