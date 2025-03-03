Nhiều hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Lữ hành Unesco Hà Nội

Đã thành thông lệ, chương trình UNESCO TRAVEL FEST (UTF) được tổ chức hằng năm, thu hút hàng trăm hội viên và khách mời.

Năm 2025, chương trình dự kiến đón khoảng 800 hội viên tập thể và cá nhân cùng các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch, hàng không, vận chuyển, điểm đến... ở trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đại biểu khách mời: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, các Sở Du lịch, Sở VH,TT&DL/ Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh thành, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Hiệp hội UNESCO Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp 3 miền; các đối tác tham dự Business Matching; các tổ chức Xúc tiến du lịch nước ngoài tại Việt Nam như: Tổng cục Du lịch Pháp, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam...

Chủ tịch Hiệp hội Unesco Hà Nội Trương Minh Tiến tặng hoa chúc mừng CLB Lữ hành Unesco Hà Nội tại chương trình Unesco Travel Fest 2023

Đây là dịp để các đại biểu, đối tác gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch cùng các tour tuyến nhằm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế, qua đó tăng cường sự đoàn kết và phát huy sức mạnh, góp phần đưa du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Chương trình kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội - UNESCO TRAVEL FEST (UTF) 2025 trở lại với thông điệp “Nắm vận hội - Hướng tương lai – Shape the future”, bao gồm chuỗi hoạt động: Đại hội đại biểu CLB Lữ hành Unesco Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2028; Kết nối Doanh nghiệp (Business Matching/ TableTop Networking), Famtrip Cộng đồng, Gala Dinner, Tri ân đối tác đồng hành...

Theo đó, chương trình Đại hội đại biểu CLB Lữ hành Unesco Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2028 dành cho các hội viên chính thức của CLB sẽ diễn ra vào ngày 13/03/2025. Đại hội nhằm tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có năng lực, nhiệt huyết; có uy tín, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao trong lĩnh vực du lịch để bầu vào Ban chấp hành CLB; qua đó phát huy tối đa sức mạnh tập thể, đưa CLB Lữ hành Unesco Hà Nội thực sự trở thành một “ngôi nhà chung” cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Du lịch Việt Nam.

Ban lãnh đạo CLB Lữ hành Unesco Hà Nội.

Diễn ra vào sáng ngày 14/03/2025 là chương trình Famtrip Cộng đồng tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Chương trình được tổ chức với sự phối kết hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội, dự kiến có sự tham gia của 150 đại biểu là hội viên chính thức của CLB, khách mời cùng các doanh nghiệp lữ hành của Hà Nội và các tỉnh, thành. Bên cạnh các hoạt động tham quan, trải nghiệm như: thăm đền Và – chùa Mía; khảo sát những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi và nhiều ngõ xóm với kiến trúc độc đáo còn lưu giữ, khám phá ẩm thực truyền thống... đoàn còn tập trung thực hiện hoạt động chung tay bảo vệ môi trường và gắn biển tuyên truyền “Nói không với rác thải nhựa”.

Một trong những hoạt động được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đón chờ tại chương trình UNESCO TRAVEL FEST (UTF) 2025 phải kể đến là chương trình Business Matching – TableTop Networking: Giao lưu kết nối doanh nghiệp/ Ký kết hợp tác, diễn ra vào chiều 14/03/2025 tại Sảnh 101 – Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Dự kiến có khoảng 500 lượt doanh nghiệp tham dự để cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kết nối, xây dựng sản phẩm giữa các bên. Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích cho các doanh nghiệp khi tham gia “sân chơi chung” của CLB Lữ hành Unesco Hà Nội.

Cuối cùng là điểm nhấn đặc sắc với chương trình Gala Dinner “Nắm vận hội, hướng tương lai - Shape the future” diễn ra vào tối 14/03/2025 tại phòng Khánh tiết – Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Chương trình Gala Dinner không chỉ là dịp để các đại biểu khách mời, hội viên nhìn lại quá trình 15 năm hình thành và phát triển CLB Lữ hành Unesco Hà Nội với những thành tựu đã đạt được mà còn là dịp để hướng tới tương lai với tầm nhìn chiến lược, kế hoạch dài hạn, xuyên suốt để đưa CLB thực sự trở thành một trong những đơn vị đi đầu, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Du lịch Thủ đô và cả nước.

CLB Lữ hành Unesco Hà Nội tham gia dọn dẹp rác thải, làm sạch môi trường tại suối Yến chùa Hương (huyện Mỹ Đức) năm 2020.

Trong khuôn khổ chương trình Gala Dinner còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với màn trình diễn âm thanh, ánh sáng hiện đại được áp dụng công nghệ 3D mapping cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các hội viên CLB dàn dựng, trình diễn. Chương trình Gala Dinner “Nắm vận hội, hướng tương lai - Shape the future” hứa hẹn mang lại không khí sôi động, vui tươi cùng sự thăng hoa, bùng nổ cảm xúc đến với các đại biểu tham dự.