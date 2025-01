3D Smart Solutions kỷ niệm 15 năm thành lập

Được biết 3D Smart Solutions là công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ 3D tại Việt Nam, sau 15 năm xây dựng và phát triển, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình phát triển không ngừng của công ty trong việc mang đến các giải pháp 3D tiên tiến và toàn diện, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp in 3D tại Việt Nam.

Trong suốt 15 năm qua, 3D Smart Solutions đã không ngừng đổi mới và phát triển để trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ 3D. Với cam kết mang đến những giải pháp tốt nhất, 3D Smart Solutions đã phát triển một hệ sinh thái 3D hoàn thiện bao gồm các mảng hoạt động: tư vấn, cung cấp và chuyển giao công nghệ 3D; công xưởng 3D chuyên cung cấp từ khâu thiết kế sản phẩm, tạo mẫu nhanh, sản xuất loạt nhỏ đến kiểm tra chất lượng. Gần đây nhất, công ty đã triển khai lắp ráp trong nước máy in 3D công nghiệp với công nghệ từ Israel, đánh dấu một bước tiến quan trọng.

Hệ sinh thái này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp.

Cụ thể, hệ sinh thái 3D của 3D Smart Solutions bao gồm:

Máy In 3D Công Nghiệp: Cung cấp các dòng máy in 3D công nghiệp với độ chính xác cao, tốc độ nhanh và khả năng sản xuất sản phẩm dùng cuối mà bỏ qua các bước chế tạo khuôn mẫu truyền thống. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư máy in 3D công nghiệp với chi phí rẻ (hợp lý) - cho phép in 3D kích thước lớn với các vật liệu cơ tính cao bằng cách triển khai lắp ráp máy theo công nghệ của Israel.

Phần Mềm Thiết Kế in 3D: Cung cấp các phần mềm thiết kế để in 3D, hỗ trợ tối đa cho các kỹ sư và nhà thiết kế trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

Nhà Máy In 3D: Cung cấp dịch vụ in 3D theo yêu cầu với chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng từ nguyên mẫu đến sản phẩm hoàn thiện và kể cả sản xuất hàng loạt. Nền tảng 3Dmanufacturer giúp tùy chỉnh báo giá và đặt hàng in 3D trực tuyến ưu việt nhất thị trường hiện nay.

Dịch Vụ Số Hóa 3D: Sử dụng công nghệ quét 3D tiên tiến để tạo ra các bản sao kỹ thuật số chính xác của các đối tượng thực tế.

Dịch Vụ Tư Vấn và Đào Tạo: Cung cấp các dịch vụ tư vấn và mở lớp đào tạo chuyên sâu về công nghệ 3D, giúp doanh nghiệp, các kỹ sư và sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng hiệu quả trong công việc.

Nghiên Cứu và Phát Triển: Xây dựng 3D Innovation Labs ngay bên trong công xưởng 3D lớn nhất Việt Nam để tạo ra những sản phẩm, giải pháp 3D ưu việt phù hợp với nhu cầu và mục đích của thị trường Việt Nam cũng như khu vực.

15 năm hình thành và phát triển, 3D Smart Solutions đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như:

Hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của họ.

3D Smart Solutions cũng đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực công nghệ 3D trong và ngoài nước, khẳng định vị thế hàng đầu của mình trên thị trường.

Ông Trương Tấn Tòng, CEO của 3D Smart Solutions, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi nhìn lại chặng đường 15 năm đã qua. Những thành tựu mà 3D Smart Solutions đạt được ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên và sự tin tưởng, ủng hộ từ phía khách hàng. Hệ sinh thái 3D mà chúng tôi công bố hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những giải pháp công nghệ tốt nhất cho khách hàng.”

Một trong những thành tựu đáng kể của 3D Smart Solutions là khánh thành công xưởng 3D lớn nhất Việt Nam, cung cấp dịch vụ thiết kế sản phẩm và nhận các đơn hàng sản xuất bằng máy in 3D công nghiệp chất lượng cao. Công ty cũng đã phát triển nền tảng 3Dmanufacturer cho phép tự động hóa quy trình báo giá, đặt hàng và theo dõi đơn hàng trực tuyến, tăng cường hiệu quả và giảm thời gian giao dịch. Việc từng bước nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình hoạt động cũng đã và đang được 3D Smart Solutions ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, 3D Smart Solutions đã hỗ trợ nhiều dự án lớn như số hóa 3D phục vụ tính toán thi công tượng Đức Mẹ Núi Cúi ở Đồng Nai; tư vấn lắp đặt máy in 3D công nghiệp cho Vinfast; thiết kế sản phẩm RADAR trên xe điện không người lái GOLF CART ở Vinpearl; tư vấn đào tạo và cung cấp bản quyền phần mềm lập trình gia công CNC cho BESI Việt Nam…. Những dự án này không chỉ chứng minh khả năng kỹ thuật mà còn khẳng định vai trò của 3D Smart Solutions trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghệ 3D ở Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến, 3D Smart Solutions còn cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Công ty đã đầu tư vào các công nghệ xanh, zero-carbon, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đóng góp tích cực vào cộng đồng.

“Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là nghĩa vụ đối với cộng đồng và môi trường. Do đó, 3D Smart Solutions luôn chú trọng đến việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường và tham gia vào các hoạt động xã hội ý nghĩa,” ông Trương Tấn Tòng cho biết.

Thể hiện tầm nhìn hướng tới tương lai, 3D Smart Solutions vừa công bố ra mắt dây chuyền lắp ráp máy in 3D bởi sự hợp tác chiến lược giữa 3D Smart Solutions và Modix 3D, nhà phát triển máy in 3D công nghiệp ở Israel. Toàn bộ linh kiện của máy in 3D Modix được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng, tiêu biểu như:

Extruder: BondTech (Thụy Điển)

Controller: Duet3D (UK – Anh)

Bàn in nhôm đúc nguyên khối: ALCOA (USA – Mỹ)

Nguồn cấp điện: MEAN WELL (Đài Loan)

Trục chuyển động/Ray trượt: HIWIN (Đài Loan)

Cáp tín hiệu: igus (Đức)

Dây đai truyền động: Gates (USA)

Động cơ truyền động: TRINAMIC (Đức)

Nhà máy 3Dmanufacturer, được khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 9 tháng 8 năm 2023, hiện có công suất lắp ráp 300 máy in 3D công nghiệp mỗi năm. Các hệ thống công nghệ hiện đại trong từng công đoạn và kết nối trực tuyến với văn phòng điều hành của Modix 3D tại Israel giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất tối ưu.

Ông Shachar Gafni – Giám đốc Điều hành của hãng Modix chia sẻ: "Chúng tôi chọn hợp tác với 3D Smart Solutions vì chuyên môn của họ trong lĩnh vực in 3D. Và đặc biệt là họ có trình độ kỹ thuật cao, có thể lắp ráp và hỗ trợ khách hàng tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh và cảm ơn 3D Smart Solutions cũng như chúc cho sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp."

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đổi mới và phát triển, mang đến những giải pháp công nghệ 3D hiệu quả cho khách hàng. Hơn một thập kỷ qua, thị trường trong nước lựa chọn in 3D như là một đầu tư cho sự trải nghiệm và phép thử. Để có thể áp dụng in 3D vào thực tế sản xuất, họ cần hợp tác với một đơn vị có năng lực chuyển giao công nghệ bài bản từ A tới Z, và 3D Smart Solutions chúng tôi đã xây dựng hệ thống và đội ngũ xuyên suốt 15 năm để có thể trở thành lựa chọn hàng đầu cho khách hàng của chúng tôi,” ông Trương Tấn Tòng khẳng định.