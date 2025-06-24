Ông Nguyễn Trường Giang làm Chủ tịch VNPost

Chiều 23/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh: VNPost

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định ông Nguyễn Trường Giang là "người đặc biệt" khi tự nguyện rời bỏ vị trí thuận lợi tại VinaPhone (VNPT) để nhận nhiệm vụ đầy thách thức tại VNPost.

“Chắc trong chúng ta ngồi đây ít ai dám như thế, chắc chỉ có ai rất tin vào mình, tin vào một ai đấy hoặc có một khát khao rất lớn để vượt qua một thử thách mới có thể ra một quyết định như vậy", Bộ trưởng chia sẻ.

Thành quả hai năm vượt khó

Trong gần hai năm giữ vai trò Phụ trách Hội đồng thành viên VNPost, ông Nguyễn Trường Giang đã dẫn dắt VNPost vượt qua giai đoạn khó khăn. Tổng công ty đã tăng trưởng trở lại, chặn đà suy giảm và tăng lương cho hơn 50.000 lao động.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao việc Bưu điện Việt Nam đã thấy rõ con đường phía trước. Ông tin tưởng sự trưởng thành và khởi sắc từng bước của doanh nghiệp sẽ mang lại niềm vui lớn nhất cho tân Chủ tịch.

Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VNPost

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trường Giang nhận định thế giới đang chuyển động nhanh với nhiều biến động khó lường. Đây là thời khắc then chốt để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tái định vị vai trò trong nền kinh tế số và xã hội số.

"Bưu điện Việt Nam cần bước ra khỏi mô hình doanh nghiệp truyền thống, để thực sự trở thành doanh nghiệp công nghệ - dịch vụ công ích hiện đại, nắm bắt nhanh những xu thế mới như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và nền tảng số, để tạo ra những dịch vụ Bưu chính - Logistics - Hành chính công và bán lẻ thiết yếu, thông minh, gần gũi với mọi người dân”, ông Giang nhấn mạnh. Doanh nghiệp sẽ nắm bắt các xu thế mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây để tạo ra dịch vụ thông minh, gần gũi người dân.

Sáu nhiệm vụ chiến lược đột phá

Trong 12 tháng tới, Tổng công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 25%, lợi nhuận và thu nhập người lao động tăng 15%. Con số này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Tân Chủ tịch đã phác thảo sáu nhiệm vụ chiến lược trọng tâm. Đó là:

Thứ nhất, chuyển đổi mạnh mẽ từ doanh nghiệp bưu chính truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ dịch vụ, cung cấp giải pháp toàn diện.

Thứ hai, cải cách triệt để cơ chế giá và hiệu quả vận hành, tối ưu mạnh mẽ giá thành dịch vụ. Đây vừa giúp tiết kiệm cho khách hàng, vừa là chiến lược mở rộng thị phần.

Thứ ba, khẳng định vị thế dẫn dắt ngành logistics với mục tiêu tăng trưởng 400% đến năm 2030. Nền tảng số hóa mạng lưới và hiện đại hóa hạ tầng sẽ là động lực chính.

Thứ tư, phát triển mạnh hệ thống bán lẻ, đưa chuỗi "Bách hóa Bưu điện" trở thành top 3 hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam vào năm 2030.

Thứ năm, triển khai nền tảng chuyển đổi số toàn diện cho các cửa hàng tạp hóa truyền thống, nắm giữ 50% thị phần dịch vụ cho phân khúc này.

Cuối cùng, xây dựng mô hình quản trị minh bạch, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực công nghệ và tinh thần phục vụ tận tâm.

Với sự tin tưởng từ lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng sự đồng hành của toàn thể cán bộ nhân viên, ông Nguyễn Trường Giang được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vươn mình thành doanh nghiệp bưu chính - công nghệ hàng đầu quốc gia trong kỷ nguyên số.