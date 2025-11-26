Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Giải đấu Delta Force Ultimate Tournament: Warfare 2025 kết thúc ngày 23/11/2025 với chức vô địch thuộc về Đội Rapid Lofi. Nhờ đó, đưa đội tuyển này trở thành đại diện Việt Nam tham dự Delta Force Invitational: Warfare 2025 (DFIW 2025).

Rapid Lofi vô địch Delta Force Ultimate Tournament Warfare 2025

Delta Force Ultimate Tournament Warfare 2025 là giải đấu lớn nhất năm của tựa game Delta Force, quy tụ các đại đội trên khắp Việt Nam trong một cuộc đua khốc liệt, nơi bản lĩnh, chiến thuật và tinh thần đồng đội sẽ quyết định ai là người bước lên đỉnh vinh quang.

Rapid Lofi vô địch Delta Force Ultimate Tournament Warfare 2025

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300.000.000 VNĐ cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Delta Force Invitational 2025, DFUT 2025 hứa hẹn sẽ là chiến dịch toàn quốc mang tầm vóc quốc tế, nơi ngàn đặc vụ cùng hội quân, tranh tài vì danh dự và cơ hội đại diện Việt Nam bước ra thế giới.

Hành trình lên ngôi vô địch của Rapid Lofi tại giải đấu là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh của tân binh nhưng mang phong thái một đội tuyển “lớn”. Lần đầu góp mặt ở giải đấu chuyên nghiệp, Rapid Lofi không hề tỏ ra non kinh nghiệm, ngược lại, họ thi đấu cực kỳ bình tĩnh, phối hợp nhuần nhuyễn và thể hiện kỹ năng vượt trội so với phần còn lại.

Thành tích dẫn đầu BXH vòng bảng với hiệu số áp đảo đã nói lên tất cả. Bước vào Playoff, Rapid Lofi huỷ diệt USBxSOF 3-0 để tiến thẳng vào Chung kết, và dù đối thủ này tiếp tục leo lên từ nhánh thua, Rapid Lofi không cho họ bất kỳ cơ hội phục thù nào.

Với thành tích bất bại tuyệt đối, Rapid Lofi chính thức trở thành tân vương DFUT 2025 một cách tâm phục khẩu phục.

Delta Force Invitational: Warfare 2025 – sân chơi đẳng cấp thế giới

Delta Force Invitational 2025 là dịp để cộng đồng Delta Force và FPS trong nước thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới: Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội mạnh hàng đầu.

Delta Force Invitational: Warfare 2025

Giải đấu hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, gắn kết cộng đồng, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào khi chứng kiến đại diện của Việt Nam thi đấu sòng phẳng trên sân chơi quốc tế.

DFIW 2025 diễn ra từ 11/12 đến 14/12/2025 tại Việt Nam. Giải đấu có 8 đội từ các khu vực khác nhau, thi đấu chế độ Chiến Trường trên PC. Mỗi đội có 24 thành viên (bao gồm 4 dự bị). Thể thức nhánh thắng-thua, mỗi đội đánh ít nhất 2 trận trước khi bị loại.

Với tấm vé đại diện Việt Nam, Rapid Lofi sẽ bước vào DFIW 2025. Sự cổ vũ từ cộng đồng chính là nguồn động lực vô giá cho Rapid Lofi.

Mỗi trận đấu tại DFIW 2025 không chỉ là cuộc chiến vinh quang mà còn là nơi người hâm mộ Việt Nam hướng về mục tiêu chung: khẳng định vị thế quốc gia. Hãy cùng chuẩn bị tinh thần, dõi theo và tiếp sức để Rapid Lofi tỏa sáng, mang thông điệp Tự Hào Dân Tộc ra thế giới.