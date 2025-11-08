Giải đấu Liên Quân Mobile quốc tế Arena of Valor International Championship 2025 chính thức trở lại tại Việt Nam.

Giải đấu Arena of Valor International Championship 2025 (AIC 2025).

Giải đấu Liên Quân Mobile quốc tế Arena of Valor International Championship (AIC) do Garena tổ chức sẽ chính thức trở lại vào tháng 11/ 2025, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất khu vực. Đại diện cho ba giải đấu lớn bao gồm Arena of Glory (AOG), Garena Challenger Series (GCS) và RoV Pro League (RPL).

AIC 2025 mang chủ đề “Đốt Cháy Áp Lực, Rực Sáng Vinh Quang”, lấy cảm hứng từ bản cập nhật mới nhất Light & Shadow: The War Returns. Chủ đề này tái hiện cuộc chiến bất tận giữa ánh sáng và bóng tối – không chỉ trong vũ trụ Liên Quân Mobile mà còn trong hành trình của mỗi tuyển thủ chinh phục đỉnh cao.

Giải đấu kéo dài 3 tuần với nhiều trận đấu kịch tính.

AIC 2025 sẽ diễn ra trong ba tuần, lần lượt qua các vòng đấu:

Vòng bảng sẽ khởi tranh trực tuyến từ ngày 17 đến 23/11, với 12 đội chia thành hai bảng. Các đội gồm 4 hạt giống hàng đầu từ RPL Mùa Đông 2025, AOG Mùa Đông 2025 và GCS Mùa Hè 2025. Tất cả trận đấu vòng bảng áp dụng thể thức BO3 (Best of 3), chọn ra 4 đội mạnh nhất mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

Danh sách chia bảng AIC 2025.

Danh sách các đội tuyển tham gia vòng bảng: Bảng A: Full Sense, FPT x Flash, Buriram United Esports, Cathay ONE Team, Bacon Time, Deep Cross Gaming​. Bảng B: Flash Wolves, Hong Kong Attitude, SuperNova, One Star Esports, Saigon Phantom, PSG Esports​.

Vòng loại trực tiếp diễn ra từ ngày 27 đến 30/11 với 8 đội theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua. Các trận Tứ kết và nhánh thua áp dụng BO5 (Best of 5), trong khi nhánh thắng và các vòng sau áp dụng BO7 (Best of 7).

Các nhánh đấu Bán kết và Chung kết AIC 2025.

Giải đấu sẽ khép lại bằng Bán kết và Chung kết trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 06 và 07/12. 4 đội mạnh nhất sẽ tranh tài trong các trận BO7 để xác định nhà vô địch AIC 2025.

Trận chung kết sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 07/12, hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu mãn nhãn và bầu không khí cuồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ.

AIC 2025 sẽ được phát sóng toàn bộ trên kênh chính thức của Liên Quân Mobile và AoVTV trong ứng dụng. Người hâm mộ cũng có thể theo dõi các buổi co-stream được thực hiện bởi các streamer nổi bật trong cộng đồng.