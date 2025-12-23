Chuyển đổi số
Giáo dục số

Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu

Phạm Anh

Phạm Anh

12:33 | 23/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo của chương trình flagship của Đại học Monash (Úc) nhờ vai trò ngày càng nổi bật trong việc giải quyết các thách thức về phát triển bền vững, đặc biệt trong an ninh nguồn nước và nông nghiệp.
Đại học Monash và Sở xây dựng TP.HCM hợp tác chiến lược Monash đưa trải nghiệm Đại học Top 50 toàn cầu đến Việt Nam Lộ diện gương mặt sinh viên giành học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards

Đại học Monash (Úc) thuộc Top 50 đại học tốt nhất thế giới vừa chính thức mở rộng triển khai chương trình đảm bảo trải nghiệm toàn cầu (Global Immersion Guarantee - GIG), chương trình flagship giúp làm giàu trải nghiệm giáo dục quốc tế của sinh viên tại Việt Nam.

Theo đó, từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, 400 sinh viên Monash sẽ tới Việt Nam để tham gia chương trình học tập kéo dài hai tuần. Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên sẽ có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ các lãnh đạo địa phương về cách tiếp cận và giải quyết những vấn đề cấp bách chung mà toàn cầu đang phải đối mặt, bao gồm an ninh nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững, tăng cường khả năng chống chịu trước những thay đổi về môi trường, cũng như thúc đẩy bình đẳng trong y tế và xã hội.

Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu
Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, 400 sinh viên Monash sẽ tới Việt Nam để tham gia chương trình học tập kéo dài hai tuần

Chương trình diễn ra tại TP.HCM vào tháng 11 vừa qua với sự góp mặt của các đại biểu đến từ Úc và Việt Nam, cùng với sự có mặt của bà Sarah Hooper (Tổng Lãnh sự Úc tại TP. Hồ Chí Minh), đại diện lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Trường Đại học Cần Thơ, cùng sự tham gia của các đối tác quan trọng trong cộng đồng và doanh nghiệp.

GIG là chương trình trao đổi quốc tế có quy mô lớn nhất của Đại học Monash được thành lập vào năm 2018, nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận những trải nghiệm học tập quốc tế sâu sắc và thiết thực.

Chương trình cũng đóng vai trò là cầu nối giúp quốc gia chủ nhà giới thiệu năng lực chuyên môn và những sáng kiến mang tính đổi mới, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa.

Thông qua hoạt động hợp tác và tiếp xúc trực tiếp với sinh viên Monash, các đơn vị giáo dục và cộng đồng tại Việt Nam đóng góp vào việc phát triển mạng lưới tri thức toàn cầu, đồng thời đào tạo thế hệ nhân lực và lãnh đạo tương lai với năng lực hiểu biết sâu sắc về văn hóa.

Những tương tác này không chỉ củng cố vai trò của Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu, mà còn khẳng định vị thế của các ngành và trường đại học trong nước trên cương vị những đối tác quan trọng đối với phát triển bền vững và hợp tác quốc tế trong tương lai.

Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu
Lễ khai mạc chương trình đảm bảo trải nghiệm toàn cầu tại Việt Nam được tổ chức tại Đại học Cần Thơ vào tháng 11/2025

Theo Đại học Monash, Việt Nam được lựa chọn là điểm đến tiếp theo của chương trình GIG nhờ vai trò ngày càng nổi bật trong việc giải quyết các thách thức về phát triển bền vững, đặc biệt trong an ninh nguồn nước và nông nghiệp. Tại đây, sinh viên Monash được làm việc cùng các chuyên gia và những người trực tiếp triển khai các sáng kiến tại địa phương, qua đó hiểu rõ hơn về những giải pháp thực tiễn đang góp phần phát triển khu vực.

Giáo sư Sarah McDonald, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trải nghiệm Sinh viên kiêm Phó Chủ tịch Cấp cao của Đại học Monash, cho biết: “Việt Nam mang đến môi trường học tập giàu tính toàn cầu và giá trị xã hội đúng với những gì mà sinh viên Monash tìm kiếm. Thông qua chương trình GIG, sinh viên không chỉ được tiếp thu kiến thức mà còn được truyền cảm hứng để có thể định hình vai trò của mình trong việc đóng góp vào các nỗ lực giải quyết những thách thức toàn cầu.”

Thành công của GIG tại Việt Nam được củng cố bởi nền tảng hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, tổ chức cộng đồng và doanh nghiệp, gồm Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Viện Mekong thuộc Đại học Cần Thơ, AITEC, Mekong Plus, Vietnam Housewares, Dear Our Community và Phòng Thương mại Úc.

“Khát vọng chung trong việc nâng cao hiểu biết cho thế hệ trẻ về thế giới và bối cảnh đa văn hóa mà chúng ta đang sống là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của chương trình.” Giáo sư McDonald nhấn mạnh.

Đại học Monash Chương trình trải nghiệm toàn cầu chương trình học tập kéo dài hai tuần sinh viên Việt nam

Bài liên quan

Lộ diện gương mặt sinh viên giành học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards

Lộ diện gương mặt sinh viên giành học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards

Monash đưa trải nghiệm Đại học Top 50 toàn cầu đến Việt Nam

Monash đưa trải nghiệm Đại học Top 50 toàn cầu đến Việt Nam

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

Chuyển đổi số
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp tháng 12, đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ bản lĩnh đạt chuẩn chất lượng lên đến tầm quốc tế – những “trái tim sư tử” sẵn sàng đóng góp vào nguồn lực chất lượng cao của Việt Nam.
IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Đổi mới sáng tạo
Đội IDS PTIT đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đoạt giải nhất cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 với đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu".
VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Đổi mới sáng tạo
Mười sản phẩm điện tử lọt vào chung kết cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 - VEDC 2025 đạt chất lượng tiệm cận thị trường, các giải pháp từ điện tử y sinh đến an toàn giao thông đều có tiềm năng ứng dụng ngay vào thực tế.
Lộ diện gương mặt sinh viên giành học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards

Lộ diện gương mặt sinh viên giành học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards

Giáo dục số
Cô sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, chương trình hỗ trợ sinh viên ưu tú đến từ các quốc gia ASEAN học tập tại Monash.
Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS

Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS

Chuyển đổi số
Ngày 7/12 tại sân vận động C500 (Học viện An ninh nhân dân, Hà Nội), Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS với chủ đề “Vùng trời quê hương” đã chính thức bế mạc, khép lại mùa giải sôi động với sự tham gia của hơn 100 đội thi trên cả nước.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
31°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
23°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
24°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
20°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Tây Nguyên - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 153,500 ▲1700K 156,500 ▲1700K
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,700 ▲150K 15,900 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 15,700 ▲150K 15,900 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 15,700 ▲150K 15,900 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,400 ▲150K 15,700 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,400 ▲150K 15,700 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,400 ▲150K 15,700 ▲150K
NL 99.99 14,600 ▲250K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,600 ▲250K
Trang sức 99.9 14,990 ▲150K 15,590 ▲150K
Trang sức 99.99 15,000 ▲150K 15,600 ▲150K
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 157 ▼1398K 15,902 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 157 ▼1398K 15,903 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,526 ▲15K 1,556 ▲15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,526 ▲15K 1,557 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,506 ▲15K 1,541 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,074 ▲1485K 152,574 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,237 ▲1126K 115,737 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,448 ▲1020K 104,948 ▲1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,566 ▼76179K 9,416 ▼83829K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,499 ▲874K 89,999 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,916 ▲625K 64,416 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157 ▼1398K 159 ▼1416K
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17042 17313 17892
CAD 18632 18910 19526
CHF 32650 33034 33680
CNY 0 3470 3830
EUR 30363 30638 31663
GBP 34705 35098 36034
HKD 0 3254 3456
JPY 161 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 15009 15593
SGD 19915 20197 20721
THB 760 824 877
USD (1,2) 26064 0 0
USD (5,10,20) 26105 0 0
USD (50,100) 26134 26153 26403
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,123 26,123 26,403
USD(1-2-5) 25,079 - -
USD(10-20) 25,079 - -
EUR 30,560 30,584 31,817
JPY 165.48 165.78 173.09
GBP 35,073 35,168 36,084
AUD 17,290 17,352 17,845
CAD 18,844 18,904 19,482
CHF 32,974 33,077 33,843
SGD 20,056 20,118 20,792
CNY - 3,696 3,802
HKD 3,332 3,342 3,432
KRW 16.42 17.12 18.43
THB 806.46 816.42 870.74
NZD 14,994 15,133 15,525
SEK - 2,810 2,899
DKK - 4,087 4,214
NOK - 2,568 2,649
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,063.93 - 6,818.95
TWD 756.51 - 912.33
SAR - 6,915.57 7,255.65
KWD - 83,584 88,586
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,123 26,403
EUR 30,388 30,510 31,657
GBP 34,826 34,966 35,949
HKD 3,314 3,327 3,440
CHF 32,681 32,812 33,742
JPY 164.07 164.73 171.87
AUD 17,180 17,249 17,813
SGD 20,087 20,168 20,739
THB 823 826 864
CAD 18,797 18,872 19,452
NZD 15,022 15,545
KRW 17.03 18.61
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26110 26110 26403
AUD 17202 17302 18225
CAD 18812 18912 19928
CHF 32898 32928 34519
CNY 0 3707.6 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30552 30582 32307
GBP 34994 35044 36810
HKD 0 3390 0
JPY 164.79 165.29 175.8
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15093 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20078 20208 20935
THB 0 791 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15700000 15700000 15900000
SBJ 13000000 13000000 15900000
Cập nhật: 23/12/2025 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,403
USD20 26,155 26,205 26,403
USD1 23,889 26,205 26,403
AUD 17,230 17,330 18,448
EUR 30,685 30,685 32,113
CAD 18,754 18,854 20,170
SGD 20,147 20,297 20,864
JPY 165.15 166.65 171.33
GBP 35,068 35,218 36,008
XAU 15,548,000 0 15,752,000
CNY 0 3,591 0
THB 0 828 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/12/2025 15:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

'Một tình bạn' - Vẻ đẹp lấp lánh của tình bạn qua sách tranh thiếu nhi

Bia Saigon Special trao hàng ngàn

Bia Saigon Special trao hàng ngàn 'Lộc Special' tại Extra Special Night 2025

Khoa học công nghệ là then chốt thúc đẩy ESG

Khoa học công nghệ là then chốt thúc đẩy ESG

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
CES 2026: TV Micro RGB năm 2026 sẽ có nhiều tùy chọn, từ 55 đến 115 inch

CES 2026: TV Micro RGB năm 2026 sẽ có nhiều tùy chọn, từ 55 đến 115 inch

Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Trình duyệt AI: Tiện ích thông minh hay cái bẫy bảo mật trong kỷ nguyên số?

Trình duyệt AI: Tiện ích thông minh hay cái bẫy bảo mật trong kỷ nguyên số?

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

Giá vàng hôm nay 23/12/2025: Lập kỷ lục mới, tăng mạnh cả trong nước và thế giới

Giá vàng hôm nay 23/12/2025: Lập kỷ lục mới, tăng mạnh cả trong nước và thế giới

Thúc đẩy hợp tác bền vững với thị trường EU

Thúc đẩy hợp tác bền vững với thị trường EU

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi vai trò trú ẩn an toàn trở lại

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi vai trò trú ẩn an toàn trở lại

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện 'BYD - ngày hội 102'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ