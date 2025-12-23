Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu

Đại học Monash (Úc) thuộc Top 50 đại học tốt nhất thế giới vừa chính thức mở rộng triển khai chương trình đảm bảo trải nghiệm toàn cầu (Global Immersion Guarantee - GIG), chương trình flagship giúp làm giàu trải nghiệm giáo dục quốc tế của sinh viên tại Việt Nam.

Theo đó, từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, 400 sinh viên Monash sẽ tới Việt Nam để tham gia chương trình học tập kéo dài hai tuần. Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên sẽ có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ các lãnh đạo địa phương về cách tiếp cận và giải quyết những vấn đề cấp bách chung mà toàn cầu đang phải đối mặt, bao gồm an ninh nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững, tăng cường khả năng chống chịu trước những thay đổi về môi trường, cũng như thúc đẩy bình đẳng trong y tế và xã hội.

Chương trình diễn ra tại TP.HCM vào tháng 11 vừa qua với sự góp mặt của các đại biểu đến từ Úc và Việt Nam, cùng với sự có mặt của bà Sarah Hooper (Tổng Lãnh sự Úc tại TP. Hồ Chí Minh), đại diện lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Trường Đại học Cần Thơ, cùng sự tham gia của các đối tác quan trọng trong cộng đồng và doanh nghiệp.

GIG là chương trình trao đổi quốc tế có quy mô lớn nhất của Đại học Monash được thành lập vào năm 2018, nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận những trải nghiệm học tập quốc tế sâu sắc và thiết thực.

Chương trình cũng đóng vai trò là cầu nối giúp quốc gia chủ nhà giới thiệu năng lực chuyên môn và những sáng kiến mang tính đổi mới, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa.

Thông qua hoạt động hợp tác và tiếp xúc trực tiếp với sinh viên Monash, các đơn vị giáo dục và cộng đồng tại Việt Nam đóng góp vào việc phát triển mạng lưới tri thức toàn cầu, đồng thời đào tạo thế hệ nhân lực và lãnh đạo tương lai với năng lực hiểu biết sâu sắc về văn hóa.

Những tương tác này không chỉ củng cố vai trò của Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu, mà còn khẳng định vị thế của các ngành và trường đại học trong nước trên cương vị những đối tác quan trọng đối với phát triển bền vững và hợp tác quốc tế trong tương lai.

Lễ khai mạc chương trình đảm bảo trải nghiệm toàn cầu tại Việt Nam được tổ chức tại Đại học Cần Thơ vào tháng 11/2025

Theo Đại học Monash, Việt Nam được lựa chọn là điểm đến tiếp theo của chương trình GIG nhờ vai trò ngày càng nổi bật trong việc giải quyết các thách thức về phát triển bền vững, đặc biệt trong an ninh nguồn nước và nông nghiệp. Tại đây, sinh viên Monash được làm việc cùng các chuyên gia và những người trực tiếp triển khai các sáng kiến tại địa phương, qua đó hiểu rõ hơn về những giải pháp thực tiễn đang góp phần phát triển khu vực.

Giáo sư Sarah McDonald, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trải nghiệm Sinh viên kiêm Phó Chủ tịch Cấp cao của Đại học Monash, cho biết: “Việt Nam mang đến môi trường học tập giàu tính toàn cầu và giá trị xã hội đúng với những gì mà sinh viên Monash tìm kiếm. Thông qua chương trình GIG, sinh viên không chỉ được tiếp thu kiến thức mà còn được truyền cảm hứng để có thể định hình vai trò của mình trong việc đóng góp vào các nỗ lực giải quyết những thách thức toàn cầu.”

Thành công của GIG tại Việt Nam được củng cố bởi nền tảng hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, tổ chức cộng đồng và doanh nghiệp, gồm Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Viện Mekong thuộc Đại học Cần Thơ, AITEC, Mekong Plus, Vietnam Housewares, Dear Our Community và Phòng Thương mại Úc.

“Khát vọng chung trong việc nâng cao hiểu biết cho thế hệ trẻ về thế giới và bối cảnh đa văn hóa mà chúng ta đang sống là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của chương trình.” Giáo sư McDonald nhấn mạnh.