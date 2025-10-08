Monash đưa trải nghiệm Đại học Top 50 toàn cầu đến Việt Nam

Cũng trong sự kiện này, Đại học Monash sẽ giới thiệu các chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế, môi trường học tập năng động, cởi mở cùng tầm nhìn toàn cầu. Qua đó, phụ huynh và sinh viên sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn cách Monash trang bị cho thế hệ trẻ nền tảng tri thức vững chắc, sự tự tin và trải nghiệm quốc tế toàn diện, nhằm chinh phục thành công trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi.

Đại học Monash là đại học lớn nhất tại Úc và nằm trong Top 50 trường hàng đầu thế giới nhờ chất lượng học thuật xuất sắc, sự đổi mới trong giảng dạy và những nghiên cứu có tầm ảnh hưởng. Với sứ mệnh kiến tạo những thay đổi tích cực cho cộng đồng, Monash kết hợp tri thức, sáng tạo và mạng lưới toàn cầu để giải quyết những thách thức cấp bách, từ biến đổi khí hậu đến đổi mới trong lĩnh vực y tế.

“Việt Nam Open Day thể hiện cam kết bền vững của Monash trong việc mang tầm nhìn này đến gần hơn với sinh viên và phụ huynh Việt Nam, đồng thời mở ra những lộ trình học tập vừa dễ tiếp cận, vừa mang tính toàn cầu,” Tiến sĩ Levitas, Quản lý Khu vực Cấp cao của Đại học Monash, chia sẻ.

Ngày hội Open Day cũng sẽ mang đến một trải nghiệm tương tác toàn diện, tạo cơ hội để phụ huynh và sinh viên trực tiếp khám phá môi trường học tập tại Đại học Monash. Đại diện từ 8 khoa cũng sẽ có mặt để giới thiệu sự đa dạng của các chương trình đào tạo, đồng thời khẳng định thế mạnh của Monash trong học thuật, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phụ huynh và sinh viên còn có thể tham gia các buổi tư vấn cá nhân cùng đội ngũ chuyên gia của Monash, qua đó nhận được định hướng chuyên biệt về lựa chọn ngành học, lộ trình ứng tuyển cũng như các cơ hội học bổng.

Tiến sĩ Levitas, Quản lý Khu vực Cấp cao của Đại học Monash

“Chúng tôi hiểu rằng nhiều phụ huynh Việt Nam mong muốn con em mình có cơ hội trải nghiệm môi trường quốc tế, song cũng băn khoăn liệu những trải nghiệm đó có thực sự mang lại lợi thế khi quay trở về quê hương hay không. Tại Monash, mỗi chương trình đào tạo đều được thiết kế để vừa mang tính toàn cầu, vừa đảm bảo giá trị thiết thực trong bối cảnh địa phương. Sinh viên tốt nghiệp từ Monash không chỉ sở hữu tầm nhìn quốc tế, kỹ năng thực tiễn và sự chuẩn bị vững vàng cho sự nghiệp, mà còn có khả năng vươn xa trên toàn cầu nhờ mạng lưới hợp tác với hơn 100 trường đại học hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội trao đổi, thực tập và nghiên cứu. Dù lựa chọn xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài hay trở về Việt Nam, các em đều được trang bị đầy đủ để tạo nên sự khác biệt.” Tiến sĩ Levitas, Quản lý Khu vực Cấp cao của Đại học Monash, chia sẻ thêm.

Đại học Monash tọa lạc tại Melbourne liên tục góp mặt trong danh sách những nơi đáng sống nhất thế giới, đồng thời được công nhận là thành phố sinh viên hàng đầu tại Úc, Melbourne không chỉ là điểm đến học tập lý tưởng mà còn là nguồn cảm hứng cho hành trình phát triển toàn diện về tri thức lẫn cuộc sống cá nhân.

Tại Monash, trải nghiệm của sinh viên vượt xa khuôn khổ lớp học. Sinh viên được hòa mình vào một cộng đồng đa dạng về văn hóa và bản sắc, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú, đồng thời tận hưởng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất. Môi trường học tập năng động này sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp không chỉ sở hữu tấm bằng giá trị quốc tế, mà còn nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng thích ứng cùng mạng lưới kết nối toàn cầu, những hành trang thiết yếu để thành công trong một thế giới không ngừng đổi thay.