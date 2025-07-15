Đại học Monash và Sở xây dựng TP.HCM hợp tác chiến lược

Buổi lễ khánh thành Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo của Đại học Monash được tổ chức tại Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM

Tại đây đồng thời cũng diễn ra lễ ký kết kế hoạch hợp tác nghiên cứu, nhằm triển khai các chương trình nghiên cứu, giáo dục và đào tạo thông qua Trung tâm mới này.

Đại diện cho Sở Xây Dựng TP.HCM, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc chia sẻ: “Thật vinh dự khi có cơ hội được hợp tác với Đại học Monash trong sáng kiến chiến lược này. Trung tâm Liên kết này chính là minh chứng cho mục tiêu phát triển bền vững của thành phố, cũng như cam kết của chúng tôi trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết các thách thức của đô thị. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh cơ hội được hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm xây dựng nên sự tiên tiến và đáng sống của đô thị, đáp ứng nhu cầu lâu dài của cộng đồng”.

Giáo sư Yiannis Ventikos, Trưởng khoa Kỹ thuật (bên trái) của Đại học Monash và Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (bên phải)

Giáo sư Yiannis Ventikis, Trưởng khoa Kỹ thuật của Đại học Monash cho rằng Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo là một nền tảng hợp tác bền vững và mang lại nhiều tác động thiết thực: “Bằng cách kết hợp các thế mạnh của Đại học Monash trong lĩnh vực giao thông vận tải, công nghệ số cùng với định hướng tập trung vào sự đổi mới sáng tạo trong kế hoạch quy hoạch đô thị của TP.HCM, chúng tôi đang cùng nhau xây dựng những giải pháp thông minh và thiết thực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển không ngừng của thành phố. Điều này đánh dấu bước ngoặt từ khát vọng đến hành động, góp phần xây dựng các giải pháp thực tiễn để ứng phó với những thách của thức đô thị tại Việt Nam và Úc”.

Giáo sư Yiannis Ventikos, Trưởng khoa Kỹ thuật Đại học Monash (bên trái) và Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM (bên phải)

Sự hợp tác lâu dài giữa Phó Giáo sư Tiến sĩ (PGS.TS.) Ngô Duy, Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường thuộc Đại học Monash, với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (trước đây) đã đi đến thỏa thuận cùng nhau ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) giữa Đại học Monash và Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vào tháng 5 năm 2024.

Biên bản nêu rõ các ưu tiên chung bao gồm công nghệ bản sao kỹ thuật số (digital twin), hệ thống điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nền tảng dữ liệu, dự báo nhu cầu và hệ thống giao thông công cộng thông minh.

Sau khi Biên bản Ghi nhớ được ký kết, hệ thống bản sao kỹ thuật số giao thông do PGS.TS. Ngô Duy Đồng và nhóm của ông phát triển đã được triển khai thành công tại TP.HCM. Hiện tại, hệ thống đang vận hành trên 50km các trục giao thông chính của thành phố. Kết quả cho thấy hệ thống giúp cải thiện đáng kể lưu lượng giao thông, giảm thời gian chờ đợi tới 20%, qua đó thể hiện rõ những tác động tích cực của việc chuyển giao các nghiên cứu tiên tiến vào thực tiễn.

Sự đột phá của hệ thống này giải quyết được tính chất đặc thù và phức tạp của tình hình giao thông thực tế bằng cách xây dựng một cơ chế “vòng lặp phản hồi”, liên tục thu thập dữ liệu trực tiếp từ môi trường thực và từ đó điều chỉnh. Công nghệ bản sao kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới này cho phép mô phỏng, phân tích và quản lý luồng giao thông một cách linh hoạt và chính xác, từ đó đưa ra các phản hồi thông minh và nhanh chóng trước điều kiện giao thông luôn thay đổi liên tục.

Tiếp nối với những thành quả đã đạt được, Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo mới do PGS.TS. Ngô Duy Đồng phụ trách sẽ đóng vai trò là nền tảng hợp tác cho các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững và đổi mới thông minh cho đô thị.