Dell và NVIDIA hợp tác thúc đẩy agent AI trong bảo mật

15:54 | 17/03/2026
Theo đó, dòng sản phẩm Dell Pro Max trang bị GB10 và GB300 cung cấp hệ thống siêu máy tính để bàn chuyên dụng nhằm phát triển và triển khai các tác nhân tự chủ vận hành dài hạn.
Cụ thể, Dell và NVIDIA đang cùng hợp tác trên NVIDIA NemoClaw - một ngăn xếp mã nguồn mở (open source stack) giúp đơn giản hóa việc vận hành các trợ lý OpenClaw luôn hoạt động một cách an toàn hơn chỉ với một câu lệnh duy nhất. Đây là một phần của Bộ công cụ NVIDIA Agent, nền tảng này sẽ cài đặt NVIDIA OpenShell - một môi trường thực thi mã nguồn mở cung cấp không gian bảo mật để vận hành các agent tự chủ và các mô hình mã nguồn mở như NVIDIA Nemotron.

Còn với dòng Dell Pro Max tích hợp GB10 và GB300, Dell cũng trở thành đối tác phần cứng đầu tiên thương mại hóa hệ thống chạy siêu chip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, cung cấp hiệu năng kỷ lục 20 petaFLOPS và dung lượng bộ nhớ lên tới 748GB đến bàn làm việc của các nhà lập trình.

Dell Pro Max with GB300

Tại sự kiện ra mắt OpenClaw vào tháng 1 vừa qua, Dell đã minh chứng cho sức mạnh của các tác nhân tự chủ (autonomous agent) - những hệ thống AI có khả năng thực thi các nhiệm vụ phức tạp, đa bước trong thời gian dài. Với cột mốc kỷ lục hơn 100.000 sao trên GitHub ngay trong tuần đầu tiên. OpenClaw cho thấy thế hệ AI tiếp theo đòi hỏi các tác nhân phải có khả năng tự viết mã, tự tạo ra các tác nhân con chuyên biệt và tự học cách sử dụng các công cụ chuyên nghiệp một cách độc lập.

Đối với nền tảng chuyên dụng cho các tác nhân tự chủ, Dell Pro Max trang bị chip GB10 và GB300 cung cấp sức mạnh tính toán vượt trội, dung lượng bộ nhớ khổng lồ cùng độ tin cậy luôn luôn sẵn sàng, qua đó đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu khắt khe của những quy trình Agentic AI và việc phát triển tác nhân tự chủ. Với sự hỗ trợ từ NVIDIA OpenShell, các doanh nghiệp sẽ có được hàng rào bảo mật và khả năng thực thi chính sách cần thiết để triển khai các tác nhân tự hành vào môi trường vận hành thực tế một cách an toàn và kiểm soát được rủi ro.

Dell Pro Max được trang bị GB10

Dell Pro Max được trang bị GB10, vận hành với sức mạnh từ nền tảng NVIDIA Grace Blackwell, mang lại hiệu năng xử lý AI ở định dạng FP4 lên tới 1 petaFLOP trong một hệ thống nhỏ gọn và tối ưu điện năng. Với 128GB bộ nhớ thống nhất, doanh nghiệp có thể vận hành mô hình ngôn ngữ lớn và tác nhân tự hành ngay tại chỗ, đồng thời có khả năng mở rộng cấu hình lên gấp 4 lần để tận dụng tối đa hệ sinh thái phần mềm AI của NVIDIA.

Để tiết kiệm điện năng, Dell và NVIDIA đang cùng phát triển một giải pháp cách ly vật lý dành cho các khách hàng thuộc khối công. Giải pháp này cho phép tác nhân AI tự hành vận hành trực tiếp trên dữ liệu mật và nhạy cảm trong những môi trường bị cô lập hoàn toàn, không có kết nối mạng bên ngoài.

Ngoài ra, Dell cũng trở thành OEM đầu tiên xuất xưởng máy tính để bàn trang bị GB300. Vận hành bằng sức mạnh của siêu chip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, hệ thống mang lại hiệu năng xử lý AI ở định dạng FP4 lên tới 20 petaFLOPS và 748GB bộ nhớ thống nhất.

Dell Pro Max với GB300 cho phép vận hành các tác nhân tự chủ với quy mô hàng nghìn tỷ tham số (trillion-parameter scale). Khả năng vận hành các mô hình ngôn ngữ ở cấp độ hàng đầu hiện nay cho phép tác nhân AI chạy hoàn toàn cục bộ mà không cần kết nối đám mây.

Điều này mang lại tốc độ phản hồi nhanh hơn, quyền riêng tư dữ liệu nghiêm ngặt hơn và khả năng vận hành đáng tin cậy ngay cả khi không có kết nối internet. Ngoài ra, công nghệ MaxCool độc quyền của Dell giúp duy trì nhiệt độ tối ưu bằng cách loại bỏ nhiệt lượng một cách hiệu quả hơn.

Dưới góc nhìn của ‘người trong cuộc’ Jeff Clarke, Giám đốc Điều hành, Dell Technologies, cho biết: “Để AI tự chủ thực sự đi vào đời sống doanh nghiệp, rào cản lớn nhất không phải là hiệu năng, mà là lòng tin vào an ninh dữ liệu. Bằng cách kết hợp sức mạnh phần cứng của Dell Pro Max với lớp hạ tầng bảo mật của NVIDIA OpenShell, chúng tôi mang đến khả năng vận hành AI tự chủ tại chỗ đầu tiên trên thế giới. Đây không chỉ là một sản phẩm mới, mà là sự tái định nghĩa quy trình phát triển AI: An toàn hơn, nhanh hơn và hoàn toàn riêng tư.”

Chris Marriot, Phó Giám Đốc nhóm Nền tảng Doanh nghiệp, NVIDIA, nhấn mạnh: “Kỷ nguyên mới của AI gọi tên các tác nhân tự chủvà tự tiến hóa, định nghĩa lại cách máy móc suy luận và hành động độc lập. Bằng cách kết hợp nền tảng bảo mật của NVIDIA OpenShell cùng sức mạnh siêu máy tính để bàn từ Dell Pro Max, chúng tôi đang cung cấp một giải pháp toàn diện để doanh nghiệp làm chủ công nghệ AI tiên phong một cách an toàn và hiệu quả nhất.”

Dwarak Rajagopal, Phó Giám đốc mảng Kỹ thuật và Nghiên cứu AI tại Snowflake, cho rằng: “Hệ thống Dell Pro Max trang bị chip GB300 cho phép đội ngũ nghiên cứu AI của Snowflake thực hiện hậu huấn luyện các mô hình quy mô 32 tỷ tham số và mở rộng độ dài chuỗi vượt mức 128K thông qua một GPU duy nhất ngay tại bàn làm việc. Nhờ Arctic Training - khung cấu trúc dạng module của Snowflake giúp đơn giản hóa và tăng tốc quá trình hậu huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn - các nhà nghiên cứu có thể nhanh chóng thử nghiệm phương pháp huấn luyện mới và đưa các cải tiến vào vận hành thực tế nhanh hơn. Điều này giúp rút ngắn đáng kể vòng lặp phản hồi giữa những ý tưởng huấn luyện mới và các hệ thống AI sẵn sàng cho sản xuất.”

Máy tính để bàn Dell Pro Max trang bị GB10 và GB300, hỗ trợ công nghệ NVIDIA OpenShell, hiện đã có mặt trên thị trường.

