Sự hợp tác này phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành ô tô sang các kiến trúc xe được định hình và vận hành bởi AI. Xu hướng này đòi hỏi năng lực điện toán ngày càng cao, đồng thời cần khả năng tích hợp hệ sinh thái toàn diện hơn. Thông qua hợp tác, các bên sẽ kết hợp thế mạnh trong đổi mới bán dẫn, hạ tầng AI, nền tảng ô tô và năng lực sản xuất, nhằm thúc đẩy các giải pháp có khả năng mở rộng cho kỷ nguyên di chuyển thông minh tiếp theo.

FOXTRON và MediaTek bắt tay cùng NVIDIA thúc đẩy trải nghiệm xe thông minh

Được phát triển trên tiến trình 3nm tiên tiến, MediaTek Dimensity AX C-X1 tận dụng công nghệ GPU, AI và đồ họa của NVIDIA để cung cấp sức mạnh cho các trải nghiệm buồng lái tích hợp AI. Nền tảng này hỗ trợ tương tác đa phương thức trực quan; kết nối hàng đầu trong ngành trên 5G telematics, Wi-Fi và Bluetooth; điện toán hiệu năng cao nhưng tiết kiệm năng lượng; cùng trải nghiệm đa phương tiện cao cấp.

Khi được tích hợp vào các giải pháp ô tô của FOXTRON, Dimensity AX C-X1 sẽ cho phép các trải nghiệm trong xe phản hồi nhanh hơn, từ điều khiển xe trực quan, các tính năng an toàn tiên tiến, giải trí liền mạch, đến AI tác nhân (Agentic AI) cho khả năng tương tác cá nhân hóa với người lái và hành khách. Nền tảng này cũng hỗ trợ hệ thống telematics toàn diện, góp phần xây dựng môi trường buồng lái thông minh hơn.

“Sự hợp tác này kết hợp nền tảng xe điện tiên tiến của chúng tôi với nền tảng buồng lái thông minh tích hợp AI tốt nhất, nhằm mang đến các giải pháp di chuyển thông minh thế hệ mới có khả năng mở rộng, tập trung vào trải nghiệm liền mạch, thông minh và lấy người dùng làm trung tâm. Thông qua đó, chúng tôi tiếp tục củng cố cam kết không ngừng triển khai các giải pháp xe đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi.” Ông Andy Lee, Chủ tịch FOXTRON, chia sẻ.

“Việc FOXTRON lựa chọn Dimensity AX C-X1 cho thấy đà tăng trưởng của MediaTek trong lĩnh vực ô tô, khi chúng tôi tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường toàn cầu, đồng thời đảm bảo các OEM và nhà cung cấp Tier 1 trên toàn thế giới có thể tiếp cận những công nghệ và trải nghiệm hàng đầu. Thông qua quan hệ hợp tác chiến lược này, chúng tôi đang kết hợp các giải pháp hàng đầu trong xe trên các lĩnh vực điện toán, kết nối và AI, nhằm định hình kỷ nguyên tiếp theo của di chuyển thông minh.” Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Nền tảng Ô tô tại MediaTek, ông Mike Chang, cho biết.

Đại diện NVIDIA, ông Rishi Dhall, Phó Chủ tịch mảng Ô tô nhận định: “AI đang chuyển hóa chiếc xe thành một không gian thông minh và linh hoạt, có khả năng dự đoán và thích ứng với nhu cầu của người lái cũng như hành khách. Bằng cách kết hợp điện toán tăng tốc và công nghệ AI của NVIDIA với nền tảng Dimensity của MediaTek cùng chuyên môn ô tô của FOXTRON, chúng tôi đang góp phần mang đến những trải nghiệm buồng lái tích hợp AI an toàn, giàu tính năng và thú vị hơn cho thế hệ xe tiếp theo.”