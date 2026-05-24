Bảo vệ và phục hồi dữ liệu khỏi ransomware đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại Việt Nam

Sự kiện Vietnam Security Summit lần thứ 8 do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức

Đặc biệt, những cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, bảo vệ dữ liệu giờ đây không chỉ là chuyện sao lưu, mà còn là khả năng phục hồi khi sự cố xảy ra. Sự kiện Vietnam Security Summit lần thứ 8 do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức được xem là một trong những diễn đàn về an ninh mạng lớn nhất Việt Nam, nhằm tìm ra hướng đi tốt nhất cho vấn đề cấp bách này.

Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 1.500 đại biểu cấp cao gồm lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, đại diện doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin, cùng những chuyên gia công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế.

Với chủ đề bảo vệ tương lai số trong kỷ nguyên hậu lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI), hội nghị tập trung thảo luận về tác động của AI đến vận hành doanh nghiệp, tự động hóa và an ninh mạng. Bên cạnh cơ hội nâng cao hiệu suất, AI cũng làm gia tăng các rủi ro như tấn công tinh vi, giả mạo danh tính và đe dọa dữ liệu. Trước xu hướng này, các tổ chức được khuyến nghị chủ động xây dựng chiến lược phòng thủ mới để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography).

Đại diện Synology Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Kết quả từ cuộc khảo sát “Chuyển đổi số tại Đông Nam Á 2025” của Synology cho thấy, hơn 55% doanh nghiệp tại Đông Nam Á từng trải qua vấn đề về mã độc tống tiền hoặc các nỗ lực tấn công trong những năm gần đây, phản ánh mức độ hiện hữu và kéo dài của rủi ro này đối với hoạt động kinh doanh.

Tại Việt Nam, Báo cáo từ An ninh mạng Việt Nam 2025 của Foresiet ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng trong năm 2025. Khoảng 52,30% cơ quan, doanh nghiệp cho biết đã chịu thiệt hại bởi những cuộc tấn công này.

Góp mặt tại sự kiện với chủ đề “Bảo vệ hạ tầng số trọng yếu - Trụ cột an ninh của nền kinh tế số”, đại diện Synology Việt Nam đã cùng các chuyên gia tập trung thảo luận sâu về các chiến lược nhận diện, loại bỏ các điểm mù an ninh và xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững. Dưới góc nhìn của Synology, một trong những nhà cung cấp giải pháp lưu trữ và bảo vệ dữ liệu hàng đầu tại Vietnam Security Summit 2026, bảo vệ dữ liệu giờ đây không chỉ là chuyện sao lưu, mà còn là khả năng phục hồi khi sự cố xảy ra.

Ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam có bài tham luận với chủ đề “Bảo vệ hạ tầng số trọng yếu - Trụ cột an ninh của nền kinh tế số”

“Trong bối cảnh doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đồng thời phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, chúng tôi mong muốn mang đến một góc nhìn thực tế hơn về cách xây dựng nền tảng bảo vệ dữ liệu và năng lực phục hồi bền vững cho tổ chức”, ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam, chia sẻ.

Đại diện Synology cũng chỉ ra rằng việc sao lưu đơn thuần không còn đủ để giúp doanh nghiệp bảo vệ tính liên tục trong vận hành. Những “điểm mù” như bản sao lưu chưa được kiểm thử, lưu trữ chưa được tách biệt an toàn, thiếu chính sách lưu phiên bản hoặc chưa gắn với mục tiêu phục hồi thực tế đều có thể khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian hơn để khôi phục hệ thống, kéo theo gián đoạn hoạt động và gia tăng tổn thất.

Đại diện Synology cũng chỉ ra rằng việc sao lưu đơn thuần không còn đủ để giúp doanh nghiệp bảo vệ tính liên tục trong vận hành

Một trong những giải pháp được Synology đưa ra là ActiveProtect, nền tảng bảo vệ dữ liệu được thiết kế để doanh nghiệp xây dựng năng lực phục hồi an ninh mạng theo hướng tập trung, đơn giản và dễ triển khai hơn. Giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp củng cố khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu, tăng độ an toàn cho bản sao lưu với các cơ chế như sao lưu bất biến và cách ly mạng, đồng thời nâng cao khả năng quản trị và kiểm soát truy cập trong toàn bộ môi trường bảo vệ dữ liệu.

Synology cũng nhấn mạnh cách tiếp cận bảo vệ dữ liệu nhiều lớp. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ cần có bản sao dữ liệu, mà còn phải bảo đảm các bản sao đó có thể phục hồi, được cách ly phù hợp và duy trì tính toàn vẹn khi sự cố xảy ra. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp giảm thiểu gián đoạn, bảo vệ hoạt động kinh doanh và duy trì niềm tin của khách hàng trong môi trường rủi ro ngày càng khó lường.

Thông qua sự kiện Vietnam Security Summit 2026, Synology mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong việc nhìn nhận lại chiến lược bảo vệ dữ liệu, theo hướng gắn chặt hơn với yêu cầu vận hành liên tục và quản trị rủi ro.

Thương hiệu với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lưu trữ và bảo vệ dữ liệu sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu giúp các tổ chức xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đơn giản hơn, an toàn hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn trước các thách thức hiện đại.