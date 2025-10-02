Công nghệ số
Synology tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

14:00 | 02/10/2025
Điểm qua một loạt các sản phẩm, giải pháp cũng như mục tiêu của Synology tại thị trường Việt Nam, dấu ấn đậm nét nhất chính là sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ lên đến 300% trong vòng 5 năm qua.
Synology tăng trưởng 300% trong vòng 5 năm qua

Cũng nhân dịp này, Synology đã ra mắt loạt giải pháp mới trong sao lưu thông minh, lưu trữ doanh nghiệp và nâng cấp giải pháp năng suất văn phòng, nhằm giúp các doanh nghiệp phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa mạng và thích ứng với thời đại bùng nổ dữ liệu.

Bà Thachawan Chinchanakarn, Head of Southeast Asia của Synology

“Chuyển đổi số tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dữ liệu” bà Thachawan Chinchanakarn, Head of Southeast Asia của Synology, cho biết. Bà Thachawan cũng chia sẻ, theo dự báo từ IDC Worldwide Global Forecast, đến năm 2025 thế giới sẽ tạo ra 175 zettabyte dữ liệu và chỉ trong 10 năm tới, con số này sẽ tăng gấp hơn 10 lần, vượt mức 2.100 zettabyte.

Đại diện Synology Việt Nam trả lời báo chí

Bên cạnh đó, theo báo cáo khảo sát từ Synology về xu hướng chuyển đổi số năm 2025, gần 90% doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã đầu tư vào chuyển đổi số – không chỉ là kế hoạch, mà là cam kết chiến lược. Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn khi 85% doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu, trong khi hơn 55% từng bị tấn công mạng nhưng chỉ 1/5 tin tưởng vào khả năng khôi phục sau sự cố.

Bà Thachawan cũng nhấn mạnh rằng: “Đà tăng trưởng này cũng kéo theo nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp công nghệ tiên tiến.”

Trong bối cảnh đó, Synology sở hữu một hệ sinh thái toàn diện, với hơn 14 triệu lượt cài đặt, bảo vệ 25 triệu thiết bị đầu cuối và kết nối 2 triệu camera.

Bà Jola Lê, Country Manager tại Việt Nam của Synology

“Trong 5 năm qua, Synology liên tục nhận được sự tin tưởng từ các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, đạt mức tăng trưởng doanh thu gấp ba lần. Với việc bổ sung danh mục giải pháp mới, khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam giờ đây có nhiều lựa chọn hơn để đáp ứng các nhu cầu đa dạng và chuyên biệt của mình.” Bà Jola Lê, Country Manager tại Việt Nam của Synology, chia sẻ.

Đáng chú ý, nhờ làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam mà hoạt động kinh doanh của Synology tại Việt Nam cũng được tạo đà để tăng trưởng mạnh mẽ. Thực tế, trong 5 năm qua, số lượng doanh nghiệp ứng dụng giải pháp của Synology đã tăng tới 300%, điều này phản ánh sự tin tưởng mà các doanh nghiệp dành cho Synology trong việc đáp ứng các nhu cầu CNTT ngày càng phát triển.

Synology cũng giới thiệu PAS7700, dòng lưu trữ doanh nghiệp all-NVMe đầu tiên

Và để đáp ứng nhu cầu này, đầu năm nay Synology đã ra mắt ActiveProtect, thiết bị sao lưu chuyên dụng cho doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu trên nhiều địa điểm khác nhau. Với dung lượng từ 8TB đến 140TB, ActiveProtect đáp ứng đa dạng nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời cung cấp sao lưu không thể thay đổi (immutable backup), khả năng tách biệt vật lý (air-gap) và hỗ trợ tuân thủ quy định, từ đó tạo lớp bảo vệ vững chắc trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Và lần này, Synology cũng giới thiệu PAS7700, dòng lưu trữ doanh nghiệp all-NVMe đầu tiên, mang lại hiệu năng vượt trội với kiến trúc NVMe end-to-end, đạt tới 2 triệu IOPS và băng thông 30 GB/s với độ trễ dưới 1 millisecond. Kiến trúc active-active đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng, trong khi mã hóa mạnh mẽ và hiệu năng cấp doanh nghiệp giúp PAS7700 lý tưởng cho các khối lượng công việc quan trọng.

Theo đại diện Synology thì Synology cũng sẽ sớm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Synology Office Suite, gồm OCR (nhận dạng ký tự quang học), tìm kiếm ngữ nghĩa, tóm tắt nội dung và dịch thuật thời gian thực. Các tính năng này vận hành trên server tại chỗ, đảm bảo bảo mật dữ liệu nhạy cảm, đồng thời giúp cá nhân viên trong tổ chức và doanh nghiệp cộng tác hiệu quả và an toàn hơn.

“Khả năng chống chịu trước các rủi ro mạng là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo CNTT, quyết định sự liên tục kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Danh mục giải pháp của Synology thể hiện cam kết cung cấp các giải pháp đơn giản, linh hoạt và an toàn, giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản quan trọng nhất và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.” Bà Thachawan nhấn mạnh.

Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

