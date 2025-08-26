"AI sinh nội dung đang nhanh chóng thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, nhưng vấn đề quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ vẫn là rào cản lớn khi triển khai. Các giải pháp năng suất tích hợp AI của Synology được phát triển để giúp tổ chức tự tin nâng cao hiệu quả làm việc, đồng thời mang đến cho đội ngũ IT sự linh hoạt trong triển khai mô hình, quản lý quyền truy cập, kiểm soát chi phí và ngăn chặn tình trạng shadow AI, đảm bảo toàn quyền sở hữu dữ liệu." Ông Rex Huang, Giám đốc Nhóm Ứng dụng Doanh nghiệp tại Synology, cho biết.

Trong đó, Synology MailPlus ứng dụng AI tạo sinh để giúp người dùng quản lý và phản hồi khối lượng email lớn hiệu quả hơn. Tính năng AI trên MailPlus có thể tóm tắt các chuỗi email dài, đề xuất các bước hành động tiếp theo, giúp rút ngắn thời gian xử lý. Người dùng có thể sử dụng phản hồi thông minh chỉ với một cú nhấp chuột, được tùy chỉnh theo ngữ cảnh, hoặc tham chiếu từ email trước và mẫu có sẵn để soạn thảo nội dung chính xác và chuyên nghiệp.

Synology ra mắt bản nâng cấp AI cho Office Suite

Synology Office AI hỗ trợ soạn thảo, chỉnh sửa và rà soát văn bản nhanh chóng, cũng như tìm công thức bảng tính thông qua tương tác ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc trang trình chiếu chỉ với một thao tác, hỗ trợ cộng tác đa ngôn ngữ dễ dàng. Bên cạnh đó, AI Assistant có khả năng tham chiếu tệp lưu trên Synology Drive, đưa ra gợi ý và phản hồi phù hợp với ngữ cảnh và nhu cầu riêng của từng tổ chức, từ đó nâng cao độ chính xác.

Quản lý tập trung AI với Synology AI Console

Synology AI Console mang đến một nền tảng quản trị tập trung, tích hợp với các nhà cung cấp AI hàng đầu, giúp doanh nghiệp lựa chọn mô hình phù hợp mà không cần tốn thêm chi phí tích hợp. Nền tảng cung cấp khả năng quản lý tài nguyên chi tiết thông qua giới hạn token và phân quyền theo vai trò, ngăn chặn việc sử dụng AI trái phép.

Synology AI Console

Ngoài ra, tính năng tự động ẩn thông tin nhạy cảm sẽ loại bỏ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu quan trọng theo chính sách công ty trước khi gửi đến các dịch vụ AI bên thứ ba. Toàn bộ hoạt động sử dụng AI được ghi lại thông qua nhật ký giao dịch và quản trị, phục vụ cho công tác kiểm toán.

Synology triển khai AI tùy chỉnh và cơ chế quản trị chặt chẽ

Bằng cách kết hợp hạ tầng đám mây riêng của Synology với khả năng triển khai AI tùy chỉnh và cơ chế quản trị chặt chẽ, doanh nghiệp có thể tự tin ứng dụng AI tạo sinh, duy trì toàn quyền kiểm soát dữ liệu và giảm thiểu rủi ro từ shadow AI.

Bộ Synology Office Suite tích hợp AI mới hiện đã có sẵn để tải về. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ghi chú phát hành: Office / MailPlus / AI Console.